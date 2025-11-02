L'oroscopo del 3 novembre 2025 assegna un voto nove al Cancro e alla Bilancia che nutrirà un desiderio di equilibrio, mentre il Leone (voto 7) dovrebbe contare fino a dieci prima di investire.

Segni di fuoco

Ariete – L’amore è acceso, ma potreste pretendere troppo o dare più di quanto ricevete. La quadratura Venere-Giove vi spinge a voler tutto ora, ma il rischio è di bruciarvi in un entusiasmo momentaneo. Meglio dosare le energie e ascoltare anche la voce della ragione.

Voto: 7,5

Leone – L’affetto trabocca, ma non tutto ciò che luccica è oro. Potreste idealizzare qualcuno o un progetto, finendo per deludervi se le cose non vanno come sperate.

Piccolo consiglio: prima di promettere o investire, contate fino a dieci.

Giudizio: 7

Sagittario – L’amore e l’amicizia si mescolano, la passione aumenta e vi sentite più liberi che mai. Tuttavia, troppe opzioni potrebbero confondervi. Scegliete una direzione chiara, anche a costo di deludere qualcuno: la sincerità vi ripagherà.

Voto: 8

Segni di terra

Toro – Venere, la vostra guida, è in un angolo di tensione: potreste sentirvi combattuti tra il desiderio di piacere e il bisogno di sicurezza. Evitate di compensare le emozioni con il cibo, gli acquisti o le coccole facili. Meglio un abbraccio vero che una consolazione temporanea.

Voto: 7,5

Vergine – Desiderate stabilità, ma la Luna di questi giorni vi confonde.

Le emozioni oscillano, specialmente nei rapporti di coppia. Se sentite il bisogno di spiegarvi, fatelo, ma senza analizzare tutto al microscopio. A volte basta sentire, non capire.

Voto: 8

Capricorno – Le stelle vi invitano a mollare un po’ il controllo. Non potete gestire tutto con la logica, soprattutto i sentimenti. Se qualcuno vi fa battere il cuore, non razionalizzate: vivetelo, ma senza costruire muri.

Votazione: 7,5

Segni d’aria

Gemelli – Vi sentite sedotti da tutto: idee, persone, progetti, emozioni. Ma non potete dire sì a tutto. La quadratura tra Venere e Giove vi mette davanti alla necessità di scegliere con più misura. Non serve avere tanto, basta avere bene.

Voto: 8

Bilancia – Venere è nel vostro segno, e amplifica fascino, desiderio e voglia di equilibrio.

Ma Giove in Cancro tende a farvi esagerare per amore o approvazione. Non sacrificatevi per tenere la pace: la vera armonia nasce da un “no” detto con grazia.

Giudizio: 9

Acquario – Vi sentite generosi, comprensivi e affettuosi, ma attenti a non dare più del necessario. L’amore è bello quando è libero, non quando diventa dovere. Dosate le energie, specialmente con chi si appoggia troppo su di voi.

Voto: 8

Segni d’acqua

Cancro – Giove è nel tuo segno e amplifica tutto ciò che provi. Potresti emozionarti per un gesto, un ricordo, un incontro. Ma attenzione agli eccessi di sensibilità: non tutto è personale, e non tutti capiscono la tua profondità.

Giudizio: 9

Scorpione - L’energia emotiva è fortissima, ma attenzione a non essere troppo gelosi o possessivi.

Se amate, lasciate respirare. L’affetto non si misura in prove o promesse: si sente, e basta.

Votazione: 7,5

Pesci – L’amore scorre potente, ma rischia di travolgervi. Desiderate tutto: fusione, romanticismo, rassicurazione. Se sentite che qualcosa non torna, fermatevi e respirate. A volte basta un po’ di distanza per ritrovare la chiarezza.

Voto: 8,5.