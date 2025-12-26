L'oroscopo del weekend del 27 e 28 dicembre riserva diverse sorprese a tutti i segni appartenenti allo zodiaco. I Gemelli potranno chiarire un malinteso, mentre il Toro si godrà un meritato riposo. Il Cancro potrà ricevere il conforto degli amici.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - In questo weekend di fine anno avvertirete una spinta energica che vi renderà i protagonisti assoluti, ma cercate di non essere troppo impulsivi nelle discussioni familiari.

Toro - Il transito di Venere vi regala un fine settimana all'insegna della stabilità affettiva e della dolcezza, ideale per godervi il meritato riposo in compagnia di chi amate.

Non fallite le attese.

Gemelli - La comunicazione sarà il vostro punto di forza e riuscirete a chiarire un piccolo malinteso nato nei giorni scorsi, a patto di mettere da parte la vostra proverbiale ironia pungente.

Cancro - Le stelle vi suggeriscono di non chiudervi in voi stessi se affiorano vecchie malinconie, cercate piuttosto il conforto degli amici più fidati per ritrovare il sorriso. Ma non approfittatene troppo.

Leone - Sarete animati da una grande voglia di fare e di organizzare eventi, ma ricordate di lasciare spazio anche alle iniziative degli altri per evitare inutili tensioni nel gruppo.

Vergine - La vostra precisione sarà preziosa per pianificare gli impegni del nuovo anno, tuttavia concedetevi una pausa per rigenerare la mente e non pensare solo al dovere.

A volte è più importante e salutare il piacere.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Avvertirete il bisogno di circondarvi di bellezza e armonia, questo weekend è perfetto per dedicarvi a un hobby creativo o per visitare un luogo che vi ispiri pace. Fate ciò che vi passa in mente e che vi fa stare bene.

Scorpione - Il vostro intuito sarà infallibile e vi permetterà di smascherare un'ipocrisia, usate però questa consapevolezza con saggezza senza cercare lo scontro diretto.

Sagittario - Sentirete forte il desiderio di libertà e di avventura, una piccola fuga dalla routine quotidiana vi aiuterà a ritrovare l'entusiasmo che ultimamente era un po' calato.

Capricorno - Protagonisti assoluti del periodo, splenderete di luce propria e attirerete l'ammirazione di molti, approfittatene per consolidare un legame sentimentale importante.

Acquario - Le vostre idee originali troveranno finalmente terreno fertile, dedicate il weekend a coltivare i contatti sociali perché potrebbero nascere collaborazioni molto interessanti.

Pesci - La vostra grande sensibilità vi permetterà di aiutare una persona cara in difficoltà, riceverete in cambio un riconoscimento sincero che vi scalderà profondamente il cuore.