L'oroscopo dal 15 al 21 dicembre 2025 anticipa una settimana intensa per molti segni, alle prese con i preparativi dell'imminente Natale. Arrivi, partenze, regali dell'ultimo minuto, spese varie, questo e molto altro caratterizzeranno le giornate dei segni zodiacali. Il Cancro sarà predominante in queste giornate, perciò conquista il primo posto in classifica. Al contrario, l'Ariete viene relegata all'ultimo posto.

Classifica e oroscopo settimanale 15-21 dicembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete. La settimana si apre con una certa confusione emotiva che rischia di riflettersi soprattutto nei rapporti di coppia.

Piccoli attriti possono nascere per questioni banali, ma diventare più grandi del necessario se non mantenete autocontrollo e lucidità. Avete la mente piena di pensieri e progetti, ma fate fatica a concentrarvi su una cosa alla volta e questo vi rende più irritabili del solito. È importante rallentare, soprattutto nella gestione del denaro, perché le spese recenti sono state eccessive. Curate l’alimentazione e iniziate già a moderarvi in vista delle grandi tavolate di Natale e Capodanno. La pazienza sarà la vera alleata: ciò che desiderate si costruisce con costanza, non con la fretta.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Il periodo resta delicato sul fronte professionale o scolastico e l’incertezza vi accompagna più del solito.

Potreste sentirvi poco compresi dai colleghi o avere il desiderio di cambiare ambiente, ma senza sapere ancora in quale direzione muovervi. Evitate discussioni inutili e concedetevi una pausa di riflessione, utile per chiarire le idee e capire cosa volete davvero. In amore, le relazioni solide trovano invece un terreno favorevole per organizzare qualcosa di importante e coinvolgente. I contatti sono agevolati, quindi cercate di non chiudervi per timidezza. Attenzione all’alimentazione: ridurre i cibi ipercalorici vi aiuterà a sentirvi meglio anche a livello energetico.

1️⃣0️⃣- Capricorno. È una settimana che chiede prudenza, soprattutto sul piano emotivo. Sarebbe meglio non riaprire storie complicate o legami ormai conclusi, perché rischiereste solo di innervosirvi ulteriormente.

Alcune questioni pratiche o burocratiche richiedono attenzione e concentrazione, ma evitate di sovraccaricarvi: siete più stanchi di quanto vogliate ammettere. Sentirete forte il bisogno di una pausa dal solito tran tran, segnale che il fisico e la mente chiedono rispetto. Verso il fine settimana potrebbe presentarsi un’occasione interessante, ma cercate di non reagire in modo impulsivo. Alleggerite le responsabilità e mettete al primo posto il benessere.

9️⃣- Toro. Questa settimana parla di rinascita e scelte importanti, ma sarà necessario procedere con calma. Il recupero è graduale e non dovrete pretendere troppo da voi stessi. La stanchezza potrebbe farsi sentire già nelle prime ore del pomeriggio, complice lo stress accumulato di recente.

Alcune discussioni sono inevitabili, ma cercate di non farvi trascinare dalle emozioni del momento. Anche le incombenze legate ai regali possono creare pressione, ricordate però che conta l’intenzione, non il prezzo. Rivedere alimentazione e ritmi di sonno diventa fondamentale per affrontare meglio le giornate più pesanti.

8️⃣- Gemelli. Le certezze che vi sembravano solide iniziano a vacillare e questo vi mette un po’ in crisi. La stanchezza si fa sentire, ma non è inutile: state seminando qualcosa che presto tornerà sotto forma di riconoscimento. In amore potrebbero nascere dubbi che vi spingono a mettere alla prova il partner, ma fate attenzione a non complicare le cose con polemiche superflue.

Alcuni cambiamenti sono in arrivo e rendono il fine settimana più speciale e leggero. Tenete sotto controllo il portafoglio, perché ci sono spese necessarie da affrontare. Dormire di più vi aiuterà a ritrovare chiarezza mentale.

7️⃣- Bilancia. L’inizio della settimana è un po’ agitato e vi chiede di gestire con equilibrio le emozioni. Chi in passato ha lavorato con impegno potrebbe finalmente raccogliere qualche soddisfazione o ricevere nuove responsabilità. Il periodo è stimolante sul piano professionale e vi vede determinati, intraprendenti e capaci di risolvere problemi complessi. Qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro supporto, in famiglia o sul lavoro, e voi saprete esserci senza sottrarvi.

È una fase favorevole anche per prendervi cura del corpo, avviando percorsi legati al benessere e alla forma fisica.

6️⃣- Scorpione. La voglia di fare aumenta e vi spinge a superare i limiti abituali. Non passerete inosservati e ogni passo avanti verrà notato. State vivendo una fase di scelte importanti, che alterna momenti di tensione ad altri più distesi. Il benessere mostra segnali di miglioramento e la mente è reattiva e lucida. Chi cerca nuove opportunità lavorative o desidera cambiare strada ha buone possibilità di muoversi concretamente. Restano alcune preoccupazioni familiari o economiche che disturbano il sonno, ma affrontarle una alla volta vi aiuterà a ritrovare serenità.

5️⃣- Acquario. La settimana si presta alla risoluzione di nodi familiari e di coppia, ma richiede calma e pazienza.

Alcuni contrasti possono emergere, soprattutto se lasciate spazio all’ansia e alla fretta. Avrete giornate energiche e combattive, ma è importante dosare le forze per non arrivare esausti. Il fine settimana invita a rallentare, a fare una pausa e ad ascoltare il corpo. Limitare gli eccessi e concedervi riposo vi permetterà di recuperare lucidità e leggerezza mentale.

4️⃣- Leone. Vi sentite più passionali e intraprendenti, con una forte voglia di mettervi in gioco. Le relazioni sono vivaci e gli incontri stimolanti, anche se è sempre meglio procedere con cautela. Sul fronte del lavoro o dello studio arriva un’opportunità interessante, da valutare con attenzione perché potrebbe aprire strade importanti.

La pressione resta alta, ma non vi spaventa: affrontate gli ostacoli con determinazione. Prendervi cura dell’alimentazione e ridurre la sedentarietà vi aiuterà a mantenere l’energia stabile per tutta la settimana.

3️⃣- Vergine. Secondo l'oroscopo, avrete a che fare con una settimana di riflessione profonda, in cui riuscite finalmente a uscire da una situazione che vi ha pesato a lungo. L’amore torna protagonista, soprattutto per chi è pronto a mettersi in gioco senza troppe paure. Sul piano professionale non mancano occasioni interessanti, da cogliere senza esitazione. Le coppie consolidate ritrovano equilibrio, mentre le storie nate senza basi solide arrivano a una naturale conclusione. Avete forza e determinazione, ma attenzione a non perdere la pazienza: qualcuno potrebbe provocarvi.

Ottimo momento per riprendere progetti, corsi o percorsi di benessere.

2️⃣- Pesci. Le emozioni si intensificano e cresce la voglia di avventura e di riscatto. Dopo giorni complicati arriva una rivincita che vi restituisce fiducia e grinta. Comunicazioni importanti possono sbloccare situazioni rimaste ferme, soprattutto per chi attende risposte lavorative. Se siete in cerca di un’occupazione, è il momento di rimettervi in gioco con maggiore flessibilità. Evitate sforzi eccessivi, perché il fisico va protetto. Gli inviti non mancano, ma cercate di non farvi sopraffare dall’ansia. Ascoltare il corpo sarà fondamentale.

1️⃣- Cancro. La settimana porta una luce nuova e una sensazione di liberazione che aspettavate da tempo.

Una persona speciale torna a bussare alla porta. Vi sentite più leggeri, consapevoli e pronti a lasciarvi alle spalle un periodo difficile. Il lavoro scorre meglio e in amore si aprono opportunità interessanti, capaci di regalarvi belle soddisfazioni personali. Guardatevi intorno, siete amati. Smettetela di sottovalutarvi. Ritrovate energia, dormite meglio e anche l’umore ne beneficia: cos'altro volere di più? Il recupero psicofisico è evidente e il fine settimana risulta particolarmente emozionante, ideale per concedervi momenti di gioia, condivisione e serenità, magari respirando a pieno l’atmosfera delle feste.