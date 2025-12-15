L'oroscopo del weekend 20 e 21 dicembre è molto intenso, con la Luna Nuova in Capricorno nella giornata di sabato a movimentare le cose. Ciascun segno dello zodiaco affronta 48 ore dedicate non solo alla famiglia e all'amore, ma anche ai propri interessi strettamente personali, quelli che riguardano gli obiettivi da raggiungere e il bilancio di questo lungo 2025. Secondo le previsioni astrologiche, in questo fine settimana ha la massima fortuna possibile il segno del Gemelli (sei trifogli), mentre il Sagittario è quello meno positivo del periodo (due trifogli).

Classifica e oroscopo della fortuna per il weekend 20-21 dicembre 2025

☘️☘️Sagittario. Questo fine settimana invita a una riflessione profonda su ciò che state facendo della vostra vita. La sensazione di procedere solo per inerzia inizia a pesarvi e non potete più ignorarla. Le difficoltà economiche o lavorative richiedono scelte più coraggiose e una visione più ampia, anche a costo di rimettervi in gioco e ampliare le competenze. Usate queste giornate per pianificare con precisione la settimana successiva, perché vi attendono impegni faticosi che richiederanno energia e lucidità. Il riposo diventa fondamentale, così come evitare discussioni inutili, soprattutto sui social, dove una persona potrebbe provocarvi e rovinare l’atmosfera.

☘️☘️☘️Leone. Il weekend rischia di essere dominato da corse dell’ultimo minuto e da una certa confusione mentale. Tra regali da acquistare e impegni rimandati troppo a lungo, potreste sentirvi sotto pressione. Tendete spesso a convincervi di avere tutto il tempo del mondo, salvo poi ritrovarvi con mille cose da fare insieme. Sabato sera la stanchezza si farà sentire più del previsto, ma sarà importante non trascurare il partner e mantenere le promesse fatte. Domenica porterà un lieve recupero, permettendovi di ritrovare un po’ di equilibrio e di buonumore.

☘️☘️☘️Toro. Un chiarimento atteso da tempo potrebbe finalmente arrivare, aiutandovi a fare ordine dentro di voi e a guardare avanti con maggiore consapevolezza.

Chi sta vivendo un periodo delicato, come una dolce attesa, potrebbe sentirsi più agitato del solito, con pensieri che si accavallano. Condividere le paure con una persona fidata vi aiuterà a ritrovare calma. In settimana siete stati costretti ad accettare compromessi non semplici, assumendovi responsabilità extra. Sabato può riservare sorprese piacevoli ai single, mentre domenica richiede cautela, perché qualche tensione potrebbe riaffiorare.

☘️☘️☘️Scorpione. Non tutti riusciranno a staccare davvero la spina, perché qualcuno è ancora alle prese con il lavoro o con questioni pratiche che non possono essere rimandate. La sensazione di sacrificio è forte, come se il tempo per voi fosse sempre troppo poco.

Nonostante questo, il fine settimana risulterà utile per riflettere e fare il punto della situazione. Una vecchia conoscenza potrebbe tornare a farsi viva, riaprendo ricordi ed emozioni. In famiglia potrebbero nascere discussioni legate al denaro, rendendo necessarie rinunce o scelte più oculate. Non perdete la fiducia, perché un cambiamento positivo è più vicino di quanto pensiate.

☘️☘️☘️☘️Ariete. Dopo settimane piuttosto turbolente, finalmente l’umore torna a salire. Il merito è anche di una persona speciale che riesce a farvi sentire compresi, oltre alla possibilità di rallentare un po’ i ritmi lavorativi. Avete attraversato alti e bassi, con spese inattese o piccole perdite che vi hanno messo alla prova.

Anche chi dovrà lavorare durante il weekend o nei giorni di festa non si lascerà rovinare l’entusiasmo. Le serate di sabato e domenica saranno significative per la vita di coppia, mentre domenica potrebbe arrivare una telefonata da parte di un parente o di un amico che vi farà riflettere.

☘️☘️☘️☘️Acquario. State portando avanti un progetto che richiede costanza e organizzazione, e questo fine settimana non sarà affatto statico. Tra commissioni, spesa e tempo passato in cucina, le giornate voleranno via. Un familiare potrebbe chiedervi un aiuto o un favore improvviso, mettendo alla prova la disponibilità. È utile approfittare di queste ore per pianificare con cura la settimana successiva, evitando sovraccarichi.

Attenzione alle spese eccessive, perché alcune scadenze si avvicinano. La forma fisica è in miglioramento, anche se qualche piccolo fastidio non va sottovalutato.

☘️☘️☘️☘️Cancro. Il clima interiore si fa più disteso e vi sentite finalmente pronti a dedicarvi a ciò che amate davvero. Dopo una settimana piena di impegni che vi ha costretto a trascurare il partner, questo weekend diventa l’occasione giusta per recuperare il dialogo e la complicità. Avrete voglia di restare in casa, al caldo, godendovi momenti semplici e rilassanti. Queste giornate favoriscono anche nuove idee e piccoli esperimenti personali, ma non dimenticate di riposare a dovere, perché l’inizio della prossima settimana richiederà molta energia.

☘️☘️☘️☘️Capricorno. Il sabato parte in salita, soprattutto nella prima parte della giornata, con impegni lavorativi che non vi permettono di rilassarvi subito. Nel pomeriggio, però, la tensione inizierà ad allentarsi e sentirete il bisogno di staccare la spina. La voglia di cambiare aria e di uscire dalla routine è forte. Già dalla domenica potrebbero emergere segnali interessanti che aprono la strada a novità future. In amore il clima si scalda, con momenti intensi sia per le coppie giovani sia per quelle di lunga data. Chi è solo dovrà osare di più, frequentando ambienti nuovi e lasciando spazio alle occasioni.

☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia. Dopo una settimana densa di impegni e problemi da risolvere, questo fine settimana porta un netto miglioramento dell’atmosfera.

Riuscirete a sciogliere una complicazione che vi ha tolto serenità e potreste ricevere una chiamata o una visita inattesa da parte di un parente. Qualcuno vi proporrà un’uscita, ma potreste preferire la tranquillità di casa. C’è anche chi si prenderà cura di una persona cara che non sta attraversando un momento facile. I rapporti affettivi più giovani iniziano a guardare avanti con maggiore concretezza, tra progetti condivisi e desiderio di stabilità.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Avendo già portato avanti gran parte del lavoro durante la settimana, vi sentirete più liberi e rilassati. Sabato favorisce le uscite e gli incontri, con la possibilità di scoprire che una persona che conoscete da tempo prova qualcosa di più per voi.

Le conversazioni si faranno intense, magari attraverso messaggi o lunghe chiacchierate serali. Qualcuno sceglierà il silenzio e il relax, concedendosi un bagno caldo e una lettura distensiva. La settimana successiva promette piccole sorprese e apre a cambiamenti stimolanti.

☘️☘️☘️☘️☘️Vergine. Chi gestisce un’attività in proprio potrà togliersi qualche soddisfazione concreta, soprattutto sul piano economico. Questo weekend si rivela produttivo e utile per consolidare rapporti professionali importanti. Mostratevi disponibili e pratici, senza irrigidirvi inutilmente. In amore si avverte la necessità di colmare una distanza che si è creata di recente. La serata di sabato è ideale per organizzare qualcosa di speciale e ritrovare l’intesa.

Lasciate da parte le preoccupazioni e concedetevi il piacere di vivere il presente. Per i single si aprono prospettive interessanti nei prossimi mesi.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Sarete pieni di energia e di idee, con una voglia irresistibile di fare e di progettare. Il buonumore vi rende contagiosi e nessuno riuscirà a frenarvi. Questo fine settimana vi porta anche a riflettere sul percorso fatto e sugli obiettivi che desiderate raggiungere. Vi sentite pronti a spiccare il volo, lasciando alle spalle ciò che non vi rappresenta più. In casa ci saranno piccole incombenze da sistemare, ma non mancheranno uscite e spese extra. Le serate di sabato e domenica sono favorevoli per gli incontri, soprattutto per chi ha da poco iniziato a conoscere una persona che sembra promettere bene.