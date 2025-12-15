L'oroscopo settimanale dal 22 al 28 dicembre 2025 si concentra sul livello della fortuna di ciascun segno dello zodiaco. Entriamo nel vivo del periodo natalizio. In queste giornate, tra la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano risulteranno impegnative per i Cancro, che prendono solo due trifogli portafortuna dalle stelle: ciò, però, significa che questo segno zodiacale si ritrova a vivere una settimana intensa e memorabile. Massimo punteggio per i Pesci.

Classifica e oroscopo settimana 22-28 dicembre 2025

☘️☘️Cancro. Anche se la fortuna sarà pochissima, vivrete delle giornate che custodirete per sempre nel vostro cuore.

Questa settimana non vi permetterà di staccare davvero la spina come vorreste. Anche se le feste dovrebbero essere una parentesi di calma, per voi rischiano di diventare una maratona di richieste, doveri e pensieri che girano in testa come trottole. Vi chiederanno presenza, attenzione, tempo da dedicare alla famiglia, ma voi arrivate da mesi faticosi e vi sentite già con la batteria a metà. Quando vi caricate troppo, procedete più lentamente del solito e ogni cosa sembra richiedere un’energia enorme. In casa, però, saprete trasformare la fatica in qualcosa di concreto: se vi mettete ai fornelli, la creatività vi sostiene e riuscirete a preparare un cenone e un pranzo di Natale che faranno felici tutti.

Qualcuno, tuttavia, potrebbe trascorrere le festività altrove e questo vi lascerà un retrogusto un po’ malinconico. Tra telefonate e messaggi di parenti e amici di vecchia data, avrete poco silenzio, ma la sera potreste ritagliarvi un momento tutto vostro con un film e un po’ di quiete. Attenzione allo shopping: la voglia di compensare con acquisti “di conforto” può farvi spendere più del dovuto. Fate scelte pratiche e rimandate il superfluo.

☘️☘️☘️Leone. Il vostro carattere è forte, deciso, a volte pungente, e in questa settimana sarà essenziale usare quel potere con misura. L’atmosfera delle feste può portare sorrisi, ma anche domande indiscrete, battute fuori luogo e piccole provocazioni.

Paradossalmente, a mettervi più alla prova potrebbero essere proprio i parenti, quelli che vi conoscono bene e sanno dove toccare. Vi sentirete spesso in allerta, come se doveste difendere i confini emotivi, e non vedrete l’ora di arrivare al momento in cui tutto torna più semplice. Eppure, sotto questa irritazione, c’è anche un desiderio grande: avete voglia di esplorare, di partire, di allargare lo sguardo. Usate queste giornate per chiarire gli obiettivi e dare un nome ai vostri sogni, senza farvi risucchiare dalle tensioni familiari. In amore le serate possono diventare molto intense, ma serve delicatezza: non date per scontato chi avete accanto e ricordatevi che la passione cresce meglio quando c’è anche ascolto.

Chi ha figli potrà trascorrere più tempo con loro e scoprire che la semplicità, ogni tanto, cura più di mille discorsi.

☘️☘️☘️Acquario. Settimana sorprendente, ma anche piena di piccole prove di pazienza. Avrete la libertà di decidere come trascorrere le festività, e questa è una buona notizia, a patto di non esagerare con ritmi, cibo e impegni. Rivedrete persone che non sentivate da un po’, tra parenti e amici, e come spesso accade arriveranno domande dirette sulla vostra vita sentimentale o lavorativa. La curiosità altrui vi infastidisce, soprattutto quando la percepite come invadenza: qui la sfida è rispondere senza irrigidirvi, scegliendo cosa dire e cosa tenere per voi. In casa avrete parecchio da fare e potreste perdere la pazienza se vi sembrerà di essere gli unici a muovervi.

Provate a coinvolgere gli altri senza alzare i toni: chiedere aiuto in modo chiaro funziona meglio che accumulare rancore in silenzio. Il giorno di Natale rischia di trovarvi un po’ confusi e stanchi, complice qualche eccesso. Recupero fisico verso la fine della settimana, ma attenzione alle dimenticanze: liste, promemoria e un pizzico di metodo vi salvano da corse inutili.

☘️☘️☘️Bilancia. La settimana di Natale si presenta densa, persino più del previsto. All’inizio potreste viverla come interminabile: tra faccende di casa, uscite, visite e ospiti da intrattenere, il riposo rischia di diventare un lusso. Alcuni di voi si sentiranno schiacciati dall’invadenza di certi familiari, dalle opinioni non richieste e da quel “rumore” che a volte le feste portano con sé.

Il consiglio è semplice: stabilite dei confini gentili, non dovete essere disponibili per tutto e per tutti. I cuori solitari, invece, avranno un vantaggio: la socialità di questi giorni può favorire incontri stimolanti e occasioni leggere ma promettenti. Fate però attenzione alle spese, perché tra regali, inviti e piccole tentazioni potreste superare il budget senza accorgervene. Vi verrà anche da ripensare ai Natali dell’infanzia, quando tutto sembrava più facile e dolce: usate quella nostalgia come ispirazione, non come rimpianto. Se amate cucinare, potreste sorprendere tutti con una ricetta nuova e ricevere complimenti sinceri. Lasciate in pausa i pensieri più pesanti e concedetevi un ritmo più umano, anche a tavola: gustate, ma senza esagerare.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Per voi questa settimana è un continuo avanti e indietro tra lavoro, famiglia e impegni che spuntano all’improvviso. Anche se il periodo dovrebbe essere di riposo, qualcuno dovrà accettare un turno extra o approfittare dei giorni di pausa per chiudere un progetto importante. Sul fronte economico, si prospettano spese consistenti: regali, casa, piccole necessità che sommate insieme diventano una cifra importante. La vigilia potrebbe portarvi un momento di nervosismo, magari per colpa di qualcuno che sa come farvi perdere la calma. La vostra forza è la diplomazia: riuscirete a contenervi, ma non fatevi caricare addosso responsabilità emotive che non vi spettano. Nonostante tutto, la settimana non sarà affatto sprecata.

Vi sentirete più intensi, più presenti, con un’energia passionale che riaccende anche la coppia. Chi è in relazione avverte un desiderio di stabilità e di futuro, con pensieri che guardano a scelte importanti. E sì, voi amate le attenzioni: lasciate che arrivino, senza farne una misura del vostro valore.

☘️☘️☘️☘️Ariete. Dopo settimane impegnative, finalmente arriva una pausa, ma voi ci arrivate scarichi e con la sensazione di non avere davvero tempo per recuperare. Paradossalmente, proprio quando potreste rallentare, la settimana si riempie: uscite impreviste, shopping più dispendioso del previsto, telefonate inaspettate e incontri che richiedono presenza. Il rischio è quello di sentirvi trascinati dagli eventi.

Un momento legato al Natale porterà una doppia emozione: una sorpresa piacevole e una meno gradita, e lì sarà fondamentale non perdere le staffe. Respirate, contate fino a dieci, scegliete con cura le parole: le feste amplificano tutto, anche le reazioni. Queste giornate sono perfette per fare un bilancio personale e definire obiettivi concreti, quelli che potete davvero raggiungere con costanza. La vera ricompensa sarà anche una cosa semplice: poter spegnere la sveglia, dormire un po’ di più e rimettere insieme le energie senza l’ansia della corsa mattutina.

☘️☘️☘️☘️Capricorno. Questa settimana ha un sapore particolare, quasi sospeso. La vigilia potrebbe portarvi un incontro o un’emozione inattesa, soprattutto sul piano affettivo, ma il cuore non sarà l’unico protagonista: vi ritroverete a fare i conti con il passato, con scelte che avreste voluto gestire diversamente e con persone che non sono più presenti come una volta.

Non è tristezza fine a se stessa, è bisogno di fare ordine dentro di voi. Avete tenuto chiuso un sogno per troppo tempo, forse per prudenza, forse per paura di fallire: nei prossimi giorni potrebbe riaffiorare con forza, come una vocazione che chiede spazio. In famiglia, tra la vigilia e il pranzo di Natale, qualcuno potrebbe toccare argomenti delicati. Qui la strategia migliore è la sobrietà: evitate di entrare in polemiche e scegliete il silenzio quando serve. Intanto, piccole novità sono già in arrivo e vi faranno capire che la direzione sta cambiando, passo dopo passo.

☘️☘️☘️☘️Toro. La settimana vi porta finalmente un po’ di respiro. Avrete modo di recuperare un arretrato, sistemare cose lasciate a metà e ritrovare un ritmo più umano.

Potrebbe arrivare anche un dono inatteso: di solito non amate le sorprese, vi piace sapere prima cosa vi aspetta, ma stavolta qualcuno riuscirà a stupirvi nel modo giusto. Passerete diversi momenti in compagnia e il clima familiare apparirà più compatto, più solido, con quella sensazione di “casa” che ogni tanto vi mancava. Attenzione però alla vigilia: certe conversazioni sono micce pronte ad accendersi e basterebbe un tema sbagliato per far degenerare una discussione. Scegliete argomenti leggeri, proteggete l’atmosfera. Avrete parecchie faccende domestiche da sistemare e forse anche ospiti da accogliere, quindi organizzazione e pazienza vi saranno utili. In amore, i single possono ricevere un invito, uno sguardo, un segnale che accende la curiosità: godetevelo, senza pretendere subito garanzie.

Le coppie giovani vivranno momenti intensi e pieni di progetti. E un’ultima nota pratica: non trascurate il fisico, perché i dolci saranno ovunque e la tentazione non farà sconti.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Settimana di Natale bella, piena di calore, ma anche impegnativa. Già dai primi giorni vi ritroverete molto indaffarati tra lavoro e casa, con una lista di cose da fare che sembra allungarsi da sola. Qualcuno di voi si preparerà ad accogliere ospiti, magari parenti o amici che non vedevate da tempo, e questo porterà emozione ma anche un po’ di stress organizzativo. Rivedere persone “perdute di vista” vi colpirà: vi accorgerete di quanto siano cambiate e, di riflesso, di quanto siate cambiati anche voi.

Durante il cenone della vigilia potrebbero arrivare domande scomode, di quelle che fanno venire voglia di alzarsi da tavola: qui la vostra abilità sarà mantenere il sorriso e rispondere senza farvi pungere. Nonostante le fatiche, sarà una settimana speciale, ricca di doni, sorprese e piccole novità che scaldano il cuore. I single più giovani avranno occasioni interessanti per fare nuove conoscenze, mentre le coppie, anche quelle di lunga data, potranno riscoprire una passione più viva del solito.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. Per molti di voi questa è la settimana giusta per rallentare e prendere fiato, ma non aspettatevi un silenzio totale. I primi giorni saranno movimentati, con un via vai di persone, telefonate e messaggi che vi terranno costantemente “connessi”. C’è comunque un’armonia che torna a farsi sentire, come se le cose iniziassero a incastrarsi meglio. Qualcuno, è vero, non vedrà l’ora che le feste finiscano per ritrovare la routine, ma voi avete anche una gran voglia di vivere questi giorni con intensità, senza lasciarli scivolare via. Sarà un periodo utile per riflettere su ciò che volete costruire nel nuovo anno, con una lucidità rara. Ci saranno spese importanti da affrontare, quindi occhio a non esagerare con la generosità “a caldo”. E durante la vigilia, fate attenzione alle domande indiscrete: non dovete giustificarvi con nessuno. Infine, moderazione a tavola: il piacere resta, anche senza esagerare.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. Dicembre è stato impegnativo, soprattutto sul lavoro, e vi ha messi alla prova sia nella pazienza sia nella gestione di questioni finanziarie e sentimentali. Ora, però, la settimana delle feste cambia il tono generale: sentirete che la pressione scende e che potete finalmente concentrarvi su voi stessi e sui vostri affetti. Molti problemi verranno messi in pausa, e alcuni si scioglieranno quasi da soli, perché li affronterete con più calma e meno tensione. Nei primi giorni ci sarà movimento: incontri, persone da salutare, visite inaspettate. Potreste incrociare anche un ammiratore segreto o ricevere segnali che vi fanno sorridere. Rivedrete vecchi amici o parenti lontani e vi accorgerete che certi legami, quando sono autentici, ripartono in un attimo. Farete sorprese e ne riceverete a vostra volta, con un regalo che potrebbe lasciarvi davvero a bocca aperta. Anche se spesso le feste non sono il vostro ambiente naturale, stavolta vi sembrerà di tornare più leggeri, quasi bambini. Nel weekend qualcuno si metterà in viaggio per chiudere l’anno in un luogo speciale, e l’idea di cambiare scenario vi farà bene anche solo pensandoci.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Per voi si apre una settimana luminosa, di quelle che lasciano il segno. La vigilia sarà particolarmente piacevole e potreste ricevere una dichiarazione d’amore o una conferma che vi scalda il cuore. Questo periodo favorisce nuovi inizi: progetti che nascono, idee che prendono forma, e per qualcuno anche un desiderio di famiglia più forte del solito. Sotto l’albero non mancheranno i doni, ma il regalo più prezioso sarà la serenità ritrovata, quella sensazione di essere finalmente nel posto giusto, almeno con le persone giuste. Chi ha attraversato una perdita recente dovrà ricordarsi una cosa semplice: il tempo condiviso è prezioso, e merita di essere vissuto senza colpe o rimorsi. Spegnete le preoccupazioni quando potete, lasciate che le giornate vi facciano respirare. Le coppie ritrovano passione e complicità, con un desiderio più istintivo e libero. Solo un avvertimento pratico: non trasformate le feste in una gara di eccessi, perché il rischio di esagerare tra divano e tavola è alto. Godetevi tutto, ma con un minimo di misura, così da arrivare al nuovo anno con energia vera.