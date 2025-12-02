Per i Pesci la settimana astrale dall'8 al 14 dicembre si presenta positiva secondo l'oroscopo, che premia questo segno zodiacale con il massimo punteggio. Al contrario, l'Ariete finisce in fondo alla graduatoria, con due stelline e alle prese con delle giornate da affrontare con prudenza e saggezza. Passiamo ora in rassegna tutte le previsioni astrologiche e la relativa valutazione per ciascun segno.

Predizioni astrologiche della settimana dall'8 al 14 dicembre 2025

⭐⭐Ariete. La settimana richiede prudenza e saggezza in ogni ambito della vita. Avvertirete un clima teso che potrebbe manifestarsi in forma di discussioni con colleghi poco collaborativi o superiori eccessivamente autoritari.

Anche in famiglia qualcuno potrebbe mettervi alla prova con atteggiamenti poco concilianti. Il modo migliore per affrontare tutto sarà mantenere il sangue freddo e rimandare le decisioni più delicate alla seconda parte della settimana, quando avrete una percezione più chiara delle situazioni. Da giovedì in avanti il peso sulle spalle inizierà ad alleggerirsi e noterete la comparsa di persone o opportunità da non lasciar andare. Dovrete essere lucidi, rapidi e presenti, senza dare nulla per scontato.

⭐⭐⭐Capricorno. L’inizio della settimana potrebbe risultare complesso per le coppie conviventi o sposate, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle spese e alcune dinamiche personali rimaste in sospeso.

Lunedì e martedì potrebbero richiedere un confronto diretto che, se affrontato con calma, avrà un effetto liberatorio. Da metà settimana l’atmosfera migliorerà sensibilmente e avvertirete un ritorno di energia nelle giornate domestiche. Vi rimetterete in carreggiata, ritrovando anche più entusiasmo nelle attività quotidiane. Il fine settimana si prospetta favorevole per rinnovare i progetti e riprendere fiato. La domenica, in particolare, sarà un momento ideale per scrollarvi di dosso le tensioni accumulate e ricominciare a guardare avanti con spirito più sereno.

⭐⭐⭐Bilancia. Sarete immersi in una settimana impegnativa che vi richiederà concentrazione e presenza costante. Gli impegni aumenteranno e potreste ritrovarvi a dover fare i conti con stanchezza, responsabilità familiari e varie incombenze domestiche.

Non mancheranno occasioni di svago o momenti allegri, ma sarà fondamentale evitare gli eccessi, anche a tavola o durante eventuali festeggiamenti. Qualcuno tra voi potrebbe dover prestare attenzione alla propria salute: il corpo vi sta chiedendo un ritmo più equilibrato e un riposo maggiore. Coinvolgete chi vi è vicino negli addobbi natalizi o nelle attività di casa, in modo da sentirvi meno soli nella gestione degli impegni.

⭐⭐⭐Vergine. La settimana si apre con la necessità di ritrovare la concentrazione, elemento indispensabile per ottenere risultati. Le distrazioni saranno tante e rischieranno di portarvi fuori strada, perciò ritagliatevi uno spazio tranquillo dove poter lavorare o studiare senza interruzioni.

Le giornate scorreranno vivaci, piene di stimoli e piccole novità. Qualcuno di voi avrà l’occasione di iniziare una nuova serie, dedicarsi ai film natalizi o recuperare attività lasciate in sospeso. Nel campo affettivo respirerete un’aria intensa e accogliente, soprattutto per chi ha accanto la persona amata. Lasciatevi andare, vivete il contatto emotivo e permettete alle emozioni di fluire senza troppe analisi.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Vi aspetta una settimana ricca di impegni, scadenze e attività da concludere. Vi troverete in una fase di forte attesa per un evento verso cui riponete molte speranze. La tensione potrebbe rendervi meno attenti e aumentare il rischio di piccoli incidenti, quindi muovetevi con calcolo e prudenza.

Sul fronte personale le cose andranno meglio: alcuni rapporti familiari o affettivi porteranno conforto e sollievo. Chi si sente solo avvertirà il desiderio di una presenza stabile accanto, ma questa non è una fase particolarmente favorevole alle nuove conoscenze, quindi sarà meglio lavorare su di voi e sul vostro equilibrio.

⭐⭐⭐⭐Toro. La settimana si apre con buoni segnali, sia sul lavoro che nelle relazioni personali. Sarete comunicativi, brillanti e particolarmente socievoli, qualità che vi faciliteranno nei contatti e nelle collaborazioni. Giovedì promette ulteriori conferme e potrebbe offrirvi una soddisfazione inaspettata. Il fine settimana, invece, avrà un andamento più tortuoso: i piani potrebbero saltare, e un po’ di confusione rischia di farvi perdere pazienza.

Per questo è consigliabile programmare i momenti più importanti nella prima parte della settimana, soprattutto se avete colloqui, appuntamenti sentimentali o prove significative da affrontare.

⭐⭐⭐⭐Sagittario. Lunedì e martedì saranno dominati da mille faccende domestiche e impegni che richiederanno attenzione. Le festività imminenti, quest’anno un po’ diverse dal solito, vi spingeranno a rivedere vecchie abitudini e a gestire qualche situazione più pesante del previsto. Ci saranno momenti di stanchezza e potreste sentirvi messi alla prova, ma non lasciatevi abbattere. La giornata più favorevole sarà il venerdì, mentre anche il sabato porterà un soffio di leggerezza. Prendetevi cura della vostra immagine e del benessere, anche se non potete concedervi trattamenti professionali.

Possibili mal di testa o fastidi allo stomaco: ascoltate il corpo.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Una settimana altalenante che potrebbe farvi sentire sulle montagne russe. Negli ultimi giorni il corpo sembra lanciare segnali di stanchezza, con disturbi fisici come tensioni muscolari o digestione difficile. Alcuni progetti o viaggi potrebbero essere stati rimandati e ora vi trovate a valutare alternative per rendere comunque piacevoli le festività in arrivo. Anche se inizialmente non sarete molto motivati, dedicare un po’ di tempo agli addobbi vi aiuterà a ritrovare uno stato d’animo più leggero. In casa vi aspetta un riordino generale che vi permetterà di liberarvi di ciò che non vi serve più, un gesto simbolico che porterà una sensazione immediata di sollievo.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Questa settimana sarà intensa e ricca di emozioni. Le attese che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi sembrano finalmente giungere a una conclusione e ciò porterà un senso di liberazione. Le coppie che hanno attraversato una crisi recente potrebbero ritrovare complicità e connessione profonda. Le serate saranno piacevoli, allegre e utili per staccare la mente dalle tensioni del mondo esterno. Un film, un libro o una semplice conversazione familiare sapranno riempirvi il cuore. Dedicate più attenzioni a voi stessi e alla casa: avete bisogno di ristabilire una routine più dolce e rassicurante.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Una settimana tranquilla, costellata da impegni gestibili e da un’atmosfera complessivamente serena.

Dovrete occuparvi di alcune scadenze professionali o domestiche, ma nulla di ingestibile. Vi sarà utile fissare nuove regole all’interno della casa, soprattutto se convivete con altre persone, per evitare fraintendimenti inutili. La voglia di tradizione sarà forte, quindi potreste dedicarvi agli addobbi o all’albero già a metà settimana. Vi dividerete tra cucina, piccoli lavori domestici e momenti di relax davanti alla televisione. Le serate risulteranno luminose e confortanti.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Sarete tra i più favoriti della settimana. L’atmosfera sarà vivace, ricca di sensazioni positive e con un forte spirito natalizio che vi accompagnerà giorno dopo giorno. Una sorpresa o un momento speciale vi attenderà attorno all’8 dicembre, regalando un ricordo piacevole e emozionante.

Riceverete conferme da persone care e anche dal lavoro, dove finalmente inizieranno ad arrivare risultati concreti. Vi troverete davanti a un bivio, ma avrete la lucidità necessaria per scegliere la direzione giusta. Fate attenzione al modo di alimentarvi: meglio non eccedere e mantenere una certa armonia per sentirvi al meglio. Preparatevi a scoprire una verità che vi sarà utile per il futuro.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Questa settimana si aprirà con nuove conoscenze e incontri virtuali che riusciranno a sorprendervi. Potreste imbattervi in una persona capace di farvi ritrovare entusiasmo e fiducia. Un ostacolo che vi pesava da tempo verrà finalmente superato e potrete riprendere il cammino con uno spirito più leggero.

In coppia vivrete momenti intensi che consolideranno ulteriormente il legame. Qualcuno tra voi aveva un progetto importante in programma, forse un evento speciale, e potrebbe aver dovuto modificarlo, ma ciò non toglierà valore ai sentimenti e ai progressi che state vivendo. Sarà una settimana ricca di movimento, emozioni, piccole sorprese e un cambiamento interiore che maturerà giorno dopo giorno.