La settimana dall'8 al 14 dicembre si presenta carica di emozioni ed eventi, partendo dal giorno dell'Immacolata per finire con un weekend che avvicina sempre più al Natale. L'oroscopo favorisce il segno zodiacale dei Pesci, che attraversa un periodo carico di entusiasmo e gioia, per questo si classifica al primo posto. Scopriamo la restante graduatoria settimanale e le previsioni astrologiche di ogni segno.

Classifica e oroscopo della settimana al 14 dicembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete. Vi attende una settimana che, nelle prime giornate, potrebbe mettervi alla prova più del previsto.

In famiglia emergeranno richieste pressanti e qualcuno vi farà notare che ultimamente siete meno presenti. Questo potrebbe farvi sentire un po’ incompresi e aumentare la sensazione di avere la luna storta, ma ricordate che questo stato d’animo non durerà a lungo. Avrete la percezione che ogni piccolo imprevisto si trasformi in una montagna insormontabile e la voglia di festeggiare potrebbe essere ridotta ai minimi termini. A partire da metà settimana, però, l'atmosfera cambierà in modo netto e ritroverete energia, coraggio e la capacità di sorridere con più spontaneità. L’amore tornerà a scorrere con maggiore fluidità e chi è single farebbe bene a uscire, esplorare luoghi nuovi e dare spazio alla socialità.

Potrebbero nascere contatti interessanti che, con un pizzico di coraggio, si trasformeranno in qualcosa di più.

1️⃣1️⃣- Capricorno. La settimana sarà intensa e vi metterà davanti a scelte che da tempo rimandate. Qualcuno sembra remare contro di voi e questo potrebbe infastidirvi, soprattutto se avete l'impressione che venga sottovalutato tutto ciò che avete costruito con impegno. Vi servirà la capacità di mantenere la calma e di non reagire impulsivamente. Nel fine settimana, con un clima interiore un po’ agitato, sarebbe meglio evitare impegni gravosi e dedicare tempo alla famiglia o alla cura della casa. Chi vive una relazione avrà l’occasione di chiarire temi importanti e capire se è il momento di rendere ufficiale un legame oppure, al contrario, di chiuderlo definitivamente.

Il corpo richiederà attenzioni maggiori, quindi ascoltate i segnali e non trascurate il riposo.

1️⃣0️⃣- Toro. La settimana si caratterizzerà per una serie di alti e bassi che potrebbero pesare più del previsto, soprattutto se avete un rapporto complicato con le festività e le spese che comportano. Qualcuno vicino a voi proverà a rincuorarvi ma avrete la sensazione di non riuscire a liberarvi da pensieri cupi. Attenzione a non farvi trascinare da idee poco produttive perché potreste finire in un vortice emotivo difficile da gestire. Con l’arrivo del weekend ritroverete fiducia grazie a un incontro o a una conversazione che vi aprirà a un clima più leggero. Nei giorni successivi potreste vivere momenti intensi, avventure stimolanti e piccole sorprese pronte a vivacizzare il mese.

Restate comunque vigili perché qualche fastidio burocratico o familiare potrebbe richiedere una soluzione rapida.

9️⃣- Scorpione. Negli ultimi tempi avete maturato un sentimento particolare nei confronti di una persona che conoscete bene, ma non avete ancora trovato il coraggio di esprimervi apertamente. Questa settimana potrebbe far riaffiorare queste sensazioni con maggiore evidenza. Nel lavoro o nello studio dovrete affrontare qualche ostacolo ma, fortunatamente, non vi mancherà un aiuto concreto da parte di qualcuno che crede in voi. Per le coppie di lunga data potrebbero manifestarsi piccole incomprensioni, nulla di drammatico, ma comunque bisognoso di attenzione. Nella quotidianità fate molta prudenza, in particolare quando cucinate o svolgete attività pratiche che richiedono concentrazione.

Non abbiate fretta e non disperdete energie in discussioni inutili.

8️⃣- Sagittario. La settimana sarà caratterizzata dal desiderio di rinnovamento personale. Sentirete il bisogno di cambiare look, rinfrescare il guardaroba o modificare un dettaglio della vostra immagine. Saranno giornate che lasceranno il segno e influenzeranno ciò che accadrà nelle prossime settimane. Attenzione però agli eccessi: la golosità potrebbe portarvi a esagerare con caffeina o dolci e invece sarebbe meglio mantenere un po’ di equilibrio, soprattutto con le festività alle porte. La famiglia avrà un ruolo centrale e ci saranno attività domestiche che vi terranno occupati ma anche uniti. Lasciatevi coinvolgere con spirito collaborativo e non caricatevi di troppi compiti in solitudine.

7️⃣- Leone. L’inizio settimana potrebbe risultare faticoso, con giornate che sembreranno remare contro e una serie di contrattempi che vi faranno perdere pazienza. Vi servirà determinazione e sangue freddo per non lasciare spazio allo sconforto. Con il passare dei giorni, però, la situazione si alleggerirà e ritroverete quella passionalità che appartiene alle coppie che hanno superato prove importanti. Chi è single e teme di restare solo ritroverà fiducia e si sentirà pronto ad aprirsi a nuove conoscenze. Non forzate gli eventi e lasciate che i rapporti nascano in modo naturale. Quando la settimana volgerà verso la sua conclusione, vi sentirete più sereni e consapevoli del valore che portate nelle relazioni.

6️⃣- Gemelli. Vi muoverete con un’energia altruista e disponibile, sostenendo una persona cara che avrà bisogno di un consiglio o di una parola gentile. La vostra presenza sarà un punto fermo e ciò vi farà sentire utili e profondamente coinvolti. A metà settimana ritroverete chiarezza e motivazione, ideali per pensare a nuovi progetti, viaggi o iniziative che potrebbero portare un cambiamento positivo nel futuro. In famiglia sarete più partecipativi del solito e questo rafforzerà legami a volte trascurati. Nel weekend un parente si farà vivo con una richiesta o una confidenza che meriterà ascolto e riflessione.

5️⃣- Cancro. La settimana partirà con ritmo e determinazione. Vi sentirete energici e pronti ad affrontare ciò che vi attende con spirito propositivo.

I vostri lati migliori emergeranno in modo naturale e chi vive una relazione stabile rafforzerà ancora di più la complicità. Chi è single potrà vivere flirt piacevoli e leggeri, perfetti per riaccendere il buonumore. È una settimana favorevole anche per chi desidera consolidare un progetto familiare importante, come allargare la famiglia o decidere un passo significativo nella coppia. Prestate però attenzione all’alimentazione perché potreste tendere a esagerare e sarebbe meglio mantenere equilibrio. I giorni centrali della settimana saranno perfetti per cambiare stile o colore dei capelli.

4️⃣- Vergine. Gli impegni continueranno a susseguirsi ma riuscirete a mantenere un’organizzazione impeccabile.

Sentirete la necessità di programmare una vacanza che vi permetta di recuperare energie dopo mesi intensi. All’inizio della settimana avrete giornate particolarmente favorevoli per investire tempo o denaro, purché facciate attenzione a non lasciarvi prendere dalla fretta. Nel weekend rischierete qualche distrazione, quindi controllate bene ciò che fate. Potrebbe essere il momento ideale per intraprendere una dieta depurante che vi aiuti a prepararvi nel migliore dei modi al clima festivo ormai vicino.

3️⃣- Acquario. La settimana potrebbe aprirsi con un problema che rischia di disturbare l’equilibrio familiare. Sarà importante mantenere lucidità e non trattare con leggerezza questioni che richiedono riflessione.

Tra le amicizie si muoverà qualcuno poco sincero e sarebbe opportuno osservare con attenzione alcuni comportamenti. Le spese saranno numerose e questo potrebbe creare un po’ di apprensione, ma con una buona organizzazione riuscirete a gestire tutto. Prima di prendere decisioni importanti lasciate passare qualche giorno, in modo da evitare scelte impulsive. Concludete le giornate serali con rituali rilassanti, come una bevanda calda, per sciogliere la tensione.

2️⃣- Bilancia. La settimana scorrerà con una serenità crescente. Le preoccupazioni che vi hanno pesato troveranno finalmente una soluzione naturale e vi sentirete più liberi. Chi ha vissuto periodi di solitudine avrà la possibilità di riscoprire l’amore e apprezzare la profondità di un rapporto maturo.

Nel lavoro sarà importante non esagerare con i compiti perché rischiereste di perdere tempo ed energia. In famiglia ci saranno richieste specifiche e alcune sistemazioni domestiche da completare. Sarà un buon periodo per dedicarsi alla propria casa e renderla più accogliente.

1️⃣- Pesci. Vi muoverete con grande entusiasmo e spirito positivo. Le giornate saranno dense di impegni ma riuscirete a mantenere un sorriso autentico che vi accompagnerà in ogni attività. Una persona speciale condividerà con voi momenti dedicati alla preparazione degli addobbi natalizi e potreste organizzare insieme qualcosa di piacevole per il weekend. La fantasia sarà protagonista e vi ritroverete spesso a immaginare una vacanza in una località piena di neve. Continuate a coltivare questa energia luminosa perché vi aiuterà ad affrontare tutto con delicatezza e armonia.