L'oroscopo della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 si prevede intenso e imperdibile per molti segni zodiacali. La prima posizione in classifica va al Cancro, dove l'amore è il grande protagonista del periodo. La Vergine, invece, è ultima, penalizzata dall'astrologia nonostante la buona partenza della settimana. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i segni.

Classifica e oroscopo settimanale 29 dicembre - 4 gennaio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine. La settimana si apre con un buon ritmo, ma con il passare dei giorni la stanchezza rischia di farsi sentire in modo evidente.

Vi troverete a dover sistemare diverse questioni domestiche rimaste in sospeso e questo potrebbe innervosirvi, soprattutto se ci sono figli o familiari poco collaborativi. Qualcuno di voi sarà coinvolto nell’organizzazione di una festa o di un incontro, sacrificando tempo prezioso che avreste preferito dedicare al riposo. Cercate di non pretendere troppo da voi stessi e di rallentare quando potete. In amore il clima migliora gradualmente, anche se non mancheranno piccoli attriti. Sul fronte economico avete vissuto qualche tensione, ma all’orizzonte si intravedono segnali di recupero.

1️⃣1️⃣ - Ariete. Vi aspetta una settimana movimentata, con momenti di confusione alternati a improvvise ripartenze.

L’umore sarà instabile e dovrete gestire con attenzione sia gli impegni lavorativi sia alcune dinamiche familiari che vi mettono alla prova. Il nervosismo potrebbe spingervi a reagire in modo impulsivo, quindi è importante mantenere il controllo e non alimentare polemiche inutili. L’attesa per la fine dell’anno è carica di aspettative e desideri di cambiamento. Le coppie avranno modo di condividere emozioni intense, a patto di lasciare fuori le tensioni accumulate nei giorni precedenti.

1️⃣0️⃣ - Toro. Gli ultimi giorni del periodo vi vedono piuttosto affaticati e alle prese con una certa frenesia. In amore percepite un rallentamento che vi porta a riflettere profondamente su ciò che desiderate davvero.

Alcune delusioni recenti vi hanno spinto a rimettere tutto in discussione, ma questo processo si rivelerà utile per liberarvi di pesi inutili. Nei rapporti di coppia emergono chiarimenti importanti che aiutano a ristabilire un equilibrio più sano. Sul piano pratico è il momento di riorganizzarvi e recuperare terreno, soprattutto in vista dei prossimi impegni che richiederanno maggiore concentrazione.

9️⃣ - Scorpione. La settimana si presenta intensa e ricca di imprevisti. Vi sentite stanchi, svuotati e poco inclini alle celebrazioni, soprattutto se avete avuto l’impressione di dover fare tutto da soli. Chi ha figli piccoli dovrà moltiplicare le energie per gestire ogni cosa senza perdere la calma.

Non si escludono visite inattese che vi costringeranno a rivedere i programmi. Il desiderio di staccare la spina è forte e presto avrete modo di concedervi una pausa rigenerante, utile per recuperare forze fisiche e mentali.

8️⃣ - Sagittario. State vivendo questi giorni con un atteggiamento piuttosto riflessivo. Preferite il relax e la tranquillità alle grandi uscite, anche se la mente è già proiettata verso nuovi progetti. Le buone intenzioni non mancano, ma l’energia per metterle subito in pratica scarseggia. Alcune questioni economiche richiedono attenzione, così come certe tentazioni sentimentali che potrebbero complicare situazioni già delicate. Meglio rimandare decisioni importanti e concedervi il tempo necessario per fare chiarezza.

7️⃣ - Leone. La settimana è densa di impegni e richiede una buona organizzazione. In casa c’è molto da fare e qualcuno di voi penserà anche a rinnovare il proprio aspetto in vista dei festeggiamenti. I più giovani, soprattutto se single, avranno occasioni interessanti per fare nuove conoscenze, ma è importante non confondere il divertimento con qualcosa di più profondo. Attenzione agli eccessi, sia a tavola che nei brindisi. La parte finale del periodo sarà dedicata al recupero delle energie e alla preparazione mentale per ripartire con maggiore disciplina.

6️⃣ - Acquario. Vi sentite particolarmente nostalgici e portati a fare bilanci interiori. Le emozioni vissute nel corso dell’anno vi hanno lasciato il segno, ma ora cresce la voglia di ricominciare con uno spirito diverso.

Non tutti avranno entusiasmo per i festeggiamenti, ma cercate di non chiudervi troppo e di rispettare l’umore altrui. In arrivo novità interessanti sul piano familiare ed economico. Fate attenzione ai piccoli malanni di stagione, perché il fisico chiede maggiore cura.

5️⃣ - Gemelli. La settimana è vivace e sociale, ma richiede anche una certa prudenza. La vostra naturale loquacità potrebbe portarvi a dire più del necessario, quindi attenzione alle parole, soprattutto in compagnia. Le occasioni di divertimento non mancano e i cuori liberi avranno modo di fare incontri stimolanti, anche se servirà tempo per capire se vale la pena approfondire. Gli eccessi rischiano di farsi sentire sul benessere fisico, perciò cercate di ascoltare il corpo e di non esagerare.

4️⃣ - Pesci. Il periodo si presenta leggero e fuori dalla routine. Avrete modo di spezzare la monotonia e qualcuno riuscirà persino a concedersi una breve fuga o un’esperienza diversa dal solito. Fate attenzione a certe amicizie poco sincere che potrebbero creare fastidi alle spalle. Nel fine settimana riscoprirete un interesse accantonato da tempo, trovando beneficio nel dedicarvi a ciò che vi rilassa davvero. Gli obiettivi ci sono, ma per ora la priorità resta il recupero dell’equilibrio interiore.

3️⃣ - Bilancia. State entrando in una fase decisamente più armoniosa. Riuscite finalmente a mettere in pausa gli obblighi e a dedicarvi al benessere personale e alla vita affettiva. Il rapporto di coppia si rafforza e non mancano momenti di forte intesa emotiva e fisica.

Vi sentite più leggeri, con meno pensieri legati al lavoro o alle responsabilità quotidiane. Il fine settimana invita al riposo assoluto e al piacere di non fare nulla. La fortuna potrebbe sorprendervi in modo inatteso.

2️⃣ - Capricorno. La settimana ha un sapore speciale e vi regala un senso di fiducia ritrovata. Le preoccupazioni si allentano e vi scoprite più sereni del previsto. Un evento, un incontro o una notizia importante potrebbe rendere questi giorni particolarmente memorabili. Prestate attenzione agli spostamenti e alla guida, perché la distrazione è dietro l’angolo. Nel fine settimana emergono riflessioni profonde legate al lavoro o alla gestione delle risorse, con decisioni che aprono a nuovi scenari.

1️⃣ - Cancro. L’amore è il grande protagonista di questi giorni. Vi lasciate andare alle emozioni con maggiore intensità, nonostante un senso di stanchezza che vi accompagna. Avete alle spalle un periodo complesso e sentite il bisogno di chiudere definitivamente con ciò che vi ha appesantito. Ora è il momento giusto per pianificare con lucidità e dare forma a progetti concreti. Le energie tornano gradualmente e vi permettono di guardare avanti con più fiducia e determinazione.