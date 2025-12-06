L'oroscopo di domenica 7 dicembre 2025 anticipa grandi cambiamenti e altrettante novità. L'ingresso della Luna nel quadro astrale della Bilancia favorirà nuovi incontri. I nativi Ariete ritroveranno grande empatia con l'anima gemella mentre il Toro resterà focalizzato sul lavoro.

L'oroscopo di domenica 7 dicembre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Tornerete ad essere romantici e premurosi nei confronti della persona amata. L'intesa sarà al massimo e questo vi spingerà a consolidare ulteriormente la vostra relazione sentimentale.

Voto: 10.

Toro - Urano vi supporterà in ogni ambito. Darete priorità al lavoro facendo leva sulla vostra determinazione. Riuscirete ad ottenere i risultati sperati senza fare particolari sforzi. Voto: 9.

Gemelli - Metterete da parte l'orgoglio per chiarire una volta per tutte alcune incomprensioni del passato. Dopo una fase altalenante, tornerete ad essere sereni e aperti al dialogo. Voto: 7.

Cancro - Alcuni imprevisti quotidiani potrebbero mandarvi in completa confusione. In questa fase occorre mantenere una buona concentrazione ed evitare di prendere scelte affrettate. Voto: 5,5.

Leone - Sarà un periodo di bilanci. Avrete modo di tirare le somme e capire cosa vi rende davvero felici. È una fase di riflessione per voi, utile per capire cosa fare eventualmente in futuro.

Voto: 6.

Vergine - Le stelle vi spronano ad essere meno pensierosi. Lasciatevi guidare dalle emozioni, il questo modo il cuore vi ringrazierà. Il partner potrebbe sorprendervi con una sorpresa romantica. Nel complesso la giornata si preannuncia positiva per voi nativi del segno. Voto: 8.

Bilancia - In amore cercherete sincerità, una persona che sappia apprezzare la vostra sensibilità. La luna entra nel vostro segno e i single avranno modo di fare nuovi incontri. Voto: 7.

Scorpione - Con il partner avvertirete il bisogno di pianificare un viaggio romantico in vista del Natale, un modo per staccare la spina dalla solita ruotine e mettere in standby gli impegni lavorativi. Voto: 7,5.

Sagittario - Avvertirete una certa stanchezza.

È giunto il momento di dedicare del tempo al vostro fabbisogno personale. Avrete modo di trascorrere una bella giornata all'aria aperta in compagnia di amici. Voto: 6.

Capricorno - È il vostro periodo. Festeggerete il compleanno circondati dall'affetto di chi vi vuole bene. Vi lascerete trasportare dalle emozioni godendovi al meglio questo magico momento. Voto: 9,5.

Acquario - Raccoglierete finalmente i frutti del lavoro svolto nell'ultimo periodo. Guarderete al futuro con ottimismo, consapevoli delle vostre capacità. Voto: 9.

Pesci - Riuscirete a stupire i vostri colleghi di lavoro con il vostro carisma. Porterete a termine ogni progetto professionale nel più breve tempo possibile. In coppia sarete romantici e affettuosi. Voto: 8,5.