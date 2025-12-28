L'oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025 vi proietterà in una delle settimane più significative dell'intero anno, segnando il passaggio definitivo verso la fine di questo ciclo e l'alba del 2026. In questa giornata di inizio settimana, le configurazioni astrali suggeriranno un clima di profonda introspezione mista a una rinnovata voglia di azione concreta. Sentirete l'influenza di un cielo che invita a bilanciare la razionalità con l'istinto, spingendovi a chiudere i conti in sospeso prima che scocchi la mezzanotte di San Silvestro. Sarà un lunedì caratterizzato da una forte spinta verso il miglioramento personale e la risoluzione di dinamiche relazionali che si trascinano da tempo.

Tra i dodici protagonisti dello zodiaco, Leone, Sagittario e Capricorno saranno i segni più interessanti da osservare, grazie a una combinazione di carisma, energia e successi pratici che li renderanno i veri leader di questo lunedì.

In questa giornata di fine dicembre, l'energia cosmica si muoverà su binari molto precisi: da un lato vedrete chi dovrà fare i conti con la necessità di fare chiarezza interiore, rallentando il passo per non commettere errori di valutazione, dall'altro troverete chi invece cavalcherà l'onda di un entusiasmo incontenibile. I segni di Fuoco e di Terra sembreranno possedere una visione più nitida dei propri obiettivi, mentre per i segni d'Acqua la giornata richiederà una gestione più attenta delle emozioni per non farsi travolgere dalla malinconia o dai ricordi del passato.

È un lunedì che premierà chi saprà guardare avanti con coraggio, ma senza dimenticare le lezioni apprese durante i mesi precedenti. Preparatevi a scoprire come le stelle influenzeranno questo inizio settimana, tra chiarimenti amorosi necessari e una grinta professionale che vi permetterà di gettare le basi per un nuovo anno trionfale.

Oroscopo di lunedì 29 dicembre e la classifica dei 12 segni zodiacali: energia pura per il Sagittario, riflessioni profonde per il Cancro.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: c'è bisogno di chiarezza, evitate di prendere decisioni affrettate.

Inizierete la settimana sotto un cielo che richiederà estrema prudenza, poiché avvertirete una confusione interiore che potrebbe offuscare il vostro giudizio abitualmente limpido.

Sentirete che in ogni ambito della vostra vita, dal lavoro agli affetti, c'è bisogno di chiarezza per poter procedere con passo sicuro. Le stelle vi suggeriranno caldamente di non farvi prendere dall'ansia di risolvere tutto e subito: evitate di prendere decisioni affrettate, specialmente quelle che riguardano la sfera familiare o convivenze di lunga data. In questo lunedì, preferirete restare in osservazione, analizzando i comportamenti di chi vi circonda prima di esprimere la vostra opinione. Sarà fondamentale non rispondere alle provocazioni che potrebbero arrivare da colleghi poco empatici o da un partner altrettanto teso. Dedicherete la serata a cercare una pace interiore che sembrerà sfuggirvi, magari attraverso il silenzio o la meditazione, comprendendo che la fretta sarà la vostra peggiore nemica in questo momento di transizione.

ARIETE (21 marzo - 20 aprile) Voto 6. Parola chiave: desiderio di capire i propri errori per imparare e ripartire.

Vi troverete ad affrontare un lunedì dai toni pacati, dove la vostra solita irruenza lascerà spazio a una riflessione più matura e costruttiva. Avvertirete un forte desiderio di capire i propri errori commessi nel corso dell'anno, non per rimuginare sul passato, ma con la precisa volontà di imparare e ripartire su basi più solide. Non cercherete il successo immediato o la competizione ad ogni costo, poiché comprenderete che la vera vittoria oggi risiederà nella consapevolezza di voi stessi. In amore, sarete più disposti ad ascoltare le critiche costruttive, vedendole come un'opportunità di crescita per la coppia piuttosto che come un attacco personale.

Nel lavoro, analizzerete i progetti che non sono andati a buon fine con occhio critico e oggettivo, pianificando correzioni di rotta per i primi giorni di gennaio. Sarà una giornata di preparazione psicologica, dove seminerete i semi dell'umiltà per raccogliere, tra non molto, i frutti di una nuova e più saggia intraprendenza che vi caratterizzerà nel 2026.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 6. Parola chiave: è il momento di chiudere con il passato e di voltare pagina.

Sperimenterete un'urgenza interiore quasi magnetica che vi spingerà verso una trasformazione profonda, sebbene ancora faticosa. Sentirete che è il momento di chiudere con il passato, eliminando quei legami o quei risentimenti che hanno appesantito il vostro cuore durante tutto l'anno.

Non sarà un processo privo di ostacoli, ma avrete la forza necessaria per voltare pagina definitivamente, pronti a lasciarvi alle spalle situazioni stagnanti che non vi appartengono più. In ambito professionale, potreste decidere di abbandonare un metodo di lavoro obsoleto a favore di nuove tecnologie o approcci più creativi. In amore, dovrete essere onesti con voi stessi e con l'altro, evitando di trascinare equivoci solo per paura della solitudine. Questo lunedì segnerà per voi una sorta di rito di passaggio simbolico: brucerete ciò che è vecchio per fare spazio al nuovo. Non temerete la solitudine momentanea, poiché saprete che essa è la condizione necessaria per rigenerarvi e tornare a splendere con quella intensità che vi rende unici nel panorama zodiacale.

TORO (21 aprile - 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: calma e produttività, giornata estremamente razionale.

Affronterete il lunedì con la vostra proverbiale solidità, muovendovi in un alveo di calma e produttività che vi permetterà di smaltire gran parte delle pendenze lavorative. Sarà per voi una giornata estremamente razionale, durante la quale non lascerete spazio a voli pindarici o a distrazioni inutili, concentrandovi esclusivamente su ciò che è tangibile e concreto. Le stelle favoriranno gli investimenti oculati e la gestione dei risparmi in vista delle spese per le festività imminenti. In famiglia, sarete il pilastro su cui tutti potranno contare, offrendo consigli pratici e soluzioni immediate a piccoli intoppi domestici.

Nonostante il clima festivo, non perderete d'occhio i vostri obiettivi a lungo termine, agendo con una metodica precisione che susciterà l'ammirazione dei vostri superiori. In amore, la vostra stabilità sarà un porto sicuro per il partner, anche se potreste apparire leggermente distaccati o troppo concentrati sulle questioni materiali. Saprete godervi i piaceri della tavola a fine giornata, premiandovi per la disciplina dimostrata e per i risultati ottenuti con tanta dedizione.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: dialogo con il partner, chiarimenti su possibili malintesi.

La vostra dote migliore, la comunicazione, tornerà ad essere protagonista assoluta in questa giornata di fine dicembre.

Cercherete attivamente il dialogo con il partner, rendendovi conto che il silenzio degli ultimi giorni ha creato qualche piccola crepa che è necessario sanare immediatamente. Avrete la capacità di esporre i vostri dubbi con garbo, favorendo chiarimenti su possibili malintesi che rischiavano di rovinare l'atmosfera del prossimo Capodanno. Nel lavoro, le vostre idee circoleranno velocemente, trovando terreno fertile in collaboratori che condivideranno il vostro entusiasmo per i nuovi progetti. Nonostante qualche piccola distrazione dovuta alla stanchezza accumulata, riuscirete a mantenere un ritmo vivace e stimolante. In ambito sociale, riceverete inviti interessanti che solleticheranno la vostra curiosità, ma saprete scegliere con cura a chi dedicare il vostro tempo prezioso.

Inizierete a intravedere una nuova armonia nella vostra vita relazionale, sentendovi finalmente capiti e pronti a condividere i vostri sogni più audaci con chi vi sta accanto, senza paura di essere giudicati o fraintesi.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: giornata pacifica e riflessiva, avete bisogno di ritrovare i vostri ritmi.

Vivrete questo lunedì immersi in un'atmosfera di dolce tranquillità, lontani dal caos e dalle scadenze pressanti che hanno caratterizzato le scorse settimane. Sarà per voi una giornata pacifica e riflessiva, ideale per dedicarvi alla cura della vostra interiorità e per ascoltare i messaggi che il corpo vi invierà. Sentirete che avete bisogno di ritrovare i vostri ritmi naturali, rallentando la corsa frenetica verso gli impegni sociali per riscoprire il piacere della solitudine creativa.

In amore, manifesterete una dolcezza avvolgente che scioglierà ogni tensione con la persona amata, creando un clima di intimità quasi magica. Nel lavoro, procederete senza fretta ma con costanza, portando a termine i compiti quotidiani con una sensibilità che vi permetterà di cogliere sfumature invisibili agli altri. Le stelle vi consiglieranno di circondarvi di bellezza, che sia un mazzo di fiori, della buona musica o un paesaggio rilassante, per nutrire la vostra anima sognatrice. Questo lunedì vi restituirà la serenità necessaria per affrontare i festeggiamenti di fine anno con un cuore leggero e una mente sgombra da inutili preoccupazioni.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: giornata interessante sul piano della dinamicità e dell'intensità.

Sarete sorpresi da una sferzata di energia che vi renderà particolarmente efficienti e pronti a gestire situazioni complesse con una velocità che stupirà persino voi stessi. Si preannuncia una giornata interessante sul piano della dinamicità e dell'intensità, dove ogni sfida professionale diventerà un'occasione per dimostrare il vostro valore aggiunto. Non vi limiterete alla semplice esecuzione dei compiti, ma analizzerete ogni dettaglio con una profondità tale da prevenire qualsiasi intoppo futuro. In amore, la passione si mescolerà a un'intesa intellettuale molto forte, portandovi a vivere momenti di grande coinvolgimento emotivo con il partner. Avrete voglia di osare, di uscire dai soliti schemi e di proporre attività insolite che daranno nuova linfa alla vostra quotidianità.

La salute beneficerà di questo stato di grazia, facendovi sentire vitali e pronti a qualsiasi sforzo fisico. Utilizzerete questa intensità per mettere ordine anche negli affari legali o burocratici che ancora richiedono la vostra attenzione, chiudendo l'anno con la consapevolezza di aver dato il massimo e di aver costruito qualcosa di realmente duraturo.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: cambiamenti in arrivo, cercate di ragionare senza essere colti alla sprovvista.

Percepite nell'aria vibrazioni elettriche che annunciano cambiamenti in arrivo nella vostra vita, sia nel settore lavorativo che in quello delle amicizie. Le stelle vi inviteranno a non lasciarvi trascinare dall'emotività del momento, ma a cercare di ragionare senza essere colti alla sprovvista dalle novità che busseranno alla vostra porta. Avrete l'opportunità di rivedere alcuni accordi o di intraprendere una strada professionale mai esplorata prima, a patto di mantenere la lucidità necessaria per valutare ogni clausola. In amore, il desiderio di libertà si sposerà con la voglia di costruire qualcosa di originale insieme al partner, portando una ventata di freschezza nel rapporto. Sarete molto richiesti nelle cerchie sociali, dove la vostra visione anticonformista sarà fonte di ispirazione per molti. Questo lunedì vi chiederà di essere flessibili ma determinati, pronti a cavalcare l'onda del rinnovamento con la consapevolezza che il futuro appartiene a chi ha il coraggio di sognarlo. Non temerete l'ignoto, anzi, lo accoglierete come un prezioso alleato per la vostra evoluzione personale e per il raggiungimento di una libertà sempre più autentica.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: serenità e complicità in amore, ponetevi delle mete da raggiungere.

Godrete di uno stato di grazia che vi permetterà di spargere armonia ovunque andrete, attirando verso di voi persone positive e opportunità luminose. In amore, vivrete momenti di assoluta serenità e complicità, sentendovi in totale sintonia con i desideri del partner e riuscendo a comunicare i vostri con estrema naturalezza. Sarà la giornata ideale per sedervi a un tavolo e porvi delle mete da raggiungere insieme nel corso del prossimo anno, sognando in grande ma con la saggezza di chi sa come costruire passo dopo passo. Nel lavoro, la vostra diplomazia sarà l'arma vincente per sbloccare trattative delicate o per riappacificare colleghi in disaccordo. Sentirete una spinta creativa notevole che vi porterà a curare l'estetica di ogni vostro progetto, rendendolo impeccabile agli occhi del mondo. La vostra autostima sarà solida, alimentata dai successi recenti e dalla consapevolezza del vostro fascino discreto ma potente. Festeggerete questo penultimo lunedì dell'anno con un sorriso radioso, pronti a accogliere il 2026 come l'anno della vostra definitiva consacrazione personale e sentimentale.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 8. Parola chiave: ottima giornata nel lavoro, in amore intesa e feeling ritrovati.

Vi confermerete come i maestri della strategia e della concretezza, vivendo un'ottima giornata nel lavoro dove ogni vostra mossa sembrerà baciata dalla fortuna e dalla logica. Riuscirete a concludere affari importanti o a ricevere elogi per un compito portato a termine con una precisione chirurgica. Ma le soddisfazioni più grandi arriveranno dal cuore: in amore vivrete un'intesa e un feeling ritrovati, superando quelle barriere di freddezza che a volte innalzate per proteggervi. Vi lascerete andare a confidenze profonde, scoprendo che la vulnerabilità può essere una forza incredibile per consolidare un legame. Sentirete il calore degli affetti familiari che vi circonderanno con stima e dedizione, riconoscendovi il ruolo di guida sicura. La vostra determinazione sarà contagiosa, spingendo anche chi vi sta intorno a dare il meglio di sé. Inizierete a assaporare il gusto del successo in ogni sua forma, preparandovi a un Capodanno che celebrerà non solo i vostri traguardi materiali, ma soprattutto la ricchezza dei vostri rapporti umani, resi ora più solidi che mai.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: grande carica positiva, carisma e fascino in amore.

Splenderete come un sole di mezzogiorno in questo lunedì invernale, portando calore ed energia in ogni ambiente che frequenterete. Avvertirete una grande carica positiva che vi permetterà di superare ogni piccolo ostacolo con una risata e una scrollata di spalle regale. Il vostro carisma e il fascino in amore saranno ai massimi livelli, rendendovi irresistibili agli occhi del partner e attirando l'attenzione di nuovi ammiratori se siete alla ricerca di un'emozione forte. Nel lavoro, sarete i trascinatori del gruppo, capaci di motivare anche i collaboratori più pigri verso obiettivi ambiziosi. Non avrete paura di mettervi in gioco in prima persona, anzi, cercherete le sfide più ardue per dimostrare ancora una volta la vostra superiorità morale e professionale. La fortuna vi sorriderà anche nelle piccole cose quotidiane, facendovi sentire protetti dalle stelle. Utilizzerete questa energia per organizzare festeggiamenti memorabili per l'ultimo dell'anno, desiderando circondarvi solo di persone che sappiano apprezzare la vostra generosità d'animo. Sarà un lunedì di trionfo personale, dove vi sentirete finalmente al centro del vostro universo, pronti a ruggire al mondo la vostra felicità.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: autostima, ottimismo ed energia, un mix perfetto da sfruttare.

Sarete i veri protagonisti di questo inizio settimana, cavalcando un'onda di entusiasmo che sembrerà non conoscere confini. Possederete un'autostima incrollabile, un ottimismo contagioso e un'energia vitale straripante: un mix perfetto da sfruttare per lanciare nuovi progetti o per risolvere questioni che richiedono coraggio e visione. Non vedrete limiti ma solo orizzonti da esplorare, e questa vostra attitudine vi aprirà porte che fino a ieri sembravano sbarrate. In amore, la vostra gioia di vivere trascinerà il partner in una spirale di avventure e risate, rendendo il rapporto dinamico e profondo allo stesso tempo. Nel lavoro, sarete dei veri pionieri, capaci di anticipare le tendenze del mercato e di proporre soluzioni innovative che lasceranno tutti a bocca aperta. La vostra salute sarà eccellente, sostenuta da una forza interiore che vi permetterà di non sentire la stanchezza nonostante i mille impegni. Inizierete a festeggiare il nuovo anno già da oggi, brindando alla vita con la consapevolezza che il 2026 sarà l'anno della vostra espansione totale. Non permetterete a nessuna nuvola di oscurare il vostro cielo, certi che la vostra freccia colpirà esattamente il bersaglio che vi siete prefissati con tanta passione.