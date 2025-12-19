Continua l'oroscopo del 2026: dopo aver analizzato le previsioni dei primi sei segni zodiacali, andiamo avanti e scopriamo come sarà l'anno nuovo per i restanti sei segni, dalla Bilancia al Pesci. Le quattro stagioni che verranno saranno molto differenti tra loro, suscitando stati d'animi particolari nei vari segni. Lo Scorpione introdurrà dei consistenti cambiamenti familiari, mentre il Pesci finalmente si sbarazzerà di ogni ostacolo, assaporando un 2026 luminoso, che potrebbe anche far nascere l'amore.

Previsioni astrologiche del 2026 dalla Bilancia al Pesci (2^ parte)

Bilancia. Il 2026 si apre con prospettive incoraggianti, soprattutto sul fronte affettivo e professionale. L’amore torna a occupare un ruolo centrale e il lavoro regala segnali di crescita, anche se nulla arriverà senza impegno. Chi è in cerca di un’occupazione potrà finalmente sbloccarsi ampliando i propri orizzonti e accettando strade alternative rispetto a quelle inizialmente immaginate. I progetti avviati nei mesi precedenti iniziano a dare risultati concreti, ma il percorso non sarà completamente privo di ostacoli. Nei primi mesi dell’anno potrebbero esserci rallentamenti o contrattempi che richiedono pazienza e capacità di adattamento.

Con l’arrivo della primavera emerge il bisogno di rinnovarsi anche esteriormente: qualcuno si prenderà più cura di sé, altri dovranno affrontare piccoli interventi o cure importanti. L’estate porta spese non previste che incidono sul bilancio, ma senza conseguenze gravi. Da agosto in poi l’atmosfera si fa più distesa e tutto procede con maggiore fluidità. L’autunno riserva soddisfazioni economiche e per le coppie più giovani arriva il momento di fare progetti seri. Il finale dell’anno è particolarmente favorevole per chi sogna di allargare la famiglia.

Scorpione. Il 2026 introduce cambiamenti significativi in ambito familiare. Alcuni rapporti si trasformano, soprattutto per chi è genitore e deve accettare nuove fasi di autonomia dei figli.

La casa richiede attenzione, con possibili lavori, riorganizzazioni o scelte importanti che impegnano tempo ed energie. È fondamentale non esagerare con gli sforzi e ascoltare i segnali del corpo, evitando di trascurare il benessere fisico. Le ferite del passato non scompaiono del tutto, ma già dai primi mesi dell’anno cresce la forza interiore per ripartire con maggiore determinazione. Qualcuno riesce a concedersi un desiderio rimandato a lungo, come un viaggio lontano o un’esperienza speciale. L’estate riaccende la passione, soprattutto per chi è single, regalando incontri intensi e coinvolgenti. Anche le persone più mature vivono emozioni profonde e inattese. Verso la fine dell’anno si presenta una spesa importante da gestire con attenzione.

È il momento giusto per eliminare abitudini dannose e adottare uno stile di vita più equilibrato.

Sagittario. Il 2026 mette in evidenza due fasi chiave, una legata alla primavera e l’altra ai mesi autunnali. Chi attende una risposta importante, un trasferimento o una svolta professionale ottiene segnali concreti entro la fine della primavera. I cambiamenti arrivano, ma sono accompagnati da alti e bassi che richiedono spirito di adattamento. La situazione economica migliora gradualmente, a patto di evitare spese impulsive e inutili. Tra l’inizio dell’estate e la metà dell’anno qualcuno riesce a ritrovare forma ed energia, oppure parte per un viaggio capace di rigenerare mente e corpo. Per migliorare la posizione lavorativa diventa essenziale investire nelle relazioni giuste e colmare eventuali lacune formative.

Non è esclusa la partecipazione a incontri o occasioni che si riveleranno decisive per il futuro. In amore, le persone più giovani hanno molte possibilità di ampliare il giro di conoscenze, mentre le coppie di lunga data celebrano un evento significativo, anche se non mancano momenti di confronto acceso.

Capricorno. Il nuovo anno si presenta solido e costruttivo, soprattutto nella prima parte, quando tutto sembra procedere nella direzione desiderata. I sentimenti, il lavoro e le ambizioni personali trovano terreno fertile e chi desidera fare un salto di qualità deve sfruttare appieno questo periodo. Già nei primi mesi si avverte un cambiamento interiore, con una sensazione di maggiore leggerezza e chiarezza mentale.

In amore possono riaffacciarsi situazioni del passato, ma è importante valutare con lucidità se vale davvero la pena tornare indietro. Molti scelgono di guardare avanti, tagliando legami superficiali o poco sinceri. La determinazione e la costanza vi permettono di dimostrare il vostro valore senza bisogno di grandi proclami. Nella seconda parte dell’anno il ritmo rallenta e lascia spazio a una fase più tranquilla, ideale per godersi risultati e affetti. L’autunno si presta a momenti piacevoli, anche in compagnia speciale e non sono esclusi piccoli cambiamenti estetici o di stile.

Acquario. Il 2026 parte in modo graduale, complice una stanchezza accumulata nei mesi precedenti. I primi tempi richiedono recupero e riorganizzazione delle energie.

Con l’avanzare della primavera arrivano notizie importanti che spingono a cambiare qualcosa in casa o nello stile di vita. Alcuni valutano un trasferimento, anche lontano, mentre altri si concentrano su un percorso di crescita personale condiviso con il partner. C’è chi riesce finalmente a raggiungere un traguardo a lungo atteso, come il pensionamento. L’autunno richiede attenzione alle finanze, perché nuove spese o obblighi economici impongono una gestione più prudente. I cuori solitari devono smettere di guardare indietro e concedersi nuove possibilità, lasciando andare ciò che non appartiene più al presente. L’anno invita a coltivare pensieri più positivi, perché l’atteggiamento mentale incide molto sugli eventi.

Verso la fine dell’anno arriva un’entrata inaspettata o un acquisto significativo. Chi si sente solo potrebbe trovare conforto in una nuova compagnia speciale, anche sotto forma di un amico a quattro zampe.

Pesci. Il 2026 si annuncia come un anno luminoso e privo di grandi ostacoli. Dopo un periodo di incertezza, riuscite finalmente a riprendere in mano la vita con maggiore fiducia. Chi desidera migliorare il proprio benessere fisico ottiene risultati concreti, mentre chi è single da tempo ha buone opportunità di fare incontri interessanti durante l’estate. L'amore sboccia. Ma è importante diventare più intraprendenti e passare dalle idee all’azione, senza rimandare. In primavera arrivano riconoscimenti nello studio o nel lavoro, spesso grazie all’aiuto di una persona fidata.

In famiglia l’atmosfera si fa più serena e alcuni cambiamenti attesi da tempo iniziano a realizzarsi. Chi sogna l’indipendenza riesce finalmente a compiere un passo decisivo. Il 2026 è anche un anno ricco di promesse sul piano affettivo, con matrimoni, nuove nascite e dichiarazioni importanti. Chi sta affrontando una sfida complessa trova la forza per superarla e uscire vincitore.