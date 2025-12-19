Nell'oroscopo del giorno sabato 20 dicembre, le stelle portano energie di rinnovamento e fiducia. È il momento perfetto per fissare nuove intenzioni e aprirsi a opportunità in amore, lavoro e crescita personale.

Marte in Capricorno rende l’energia concreta e strategica, favorendo decisioni pratiche e risultati tangibili, mentre l'atmosfera dei nativi Toro si farà più festosa. L'Ariete non dovrà essere troppo impulsivo in amore, mentre il Leone sarà stimolato da nuove sfide.

Previsioni oroscopo sabato 20 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà un po’ a rilento per voi nativi del segno.

Venere porta passione con il partner, ma attenzione a non essere troppo impulsivi per evitare qualche discussione di troppo. Sul fronte professionale Marte vi tormenta un po’, ma riuscirete comunque a superare gli ostacoli e fare un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di sabato stimolante secondo l'oroscopo. La Luna in trigono dal segno amico del Capricorno porta un'atmosfera festosa in campo sentimentale, molto piacevole da vivere in questo periodo. In ambito professionale potreste rallentare un po’, ma anche il numero di faccende da svolgere sarà minore per il momento. Voto - 8️⃣

Gemelli: servirà maggiore stabilità nelle vostre relazioni personali secondo l'oroscopo, e con queste stelle non sarà affatto semplice.

Aprirsi al dialogo però, potrebbe essere il primo passo di cui avrete bisogno per ritrovare la pace. Sul fronte professionale pianificate con calma le prossime mosse, evitando scelte affrettate. Voto - 6️⃣

Cancro: la passione tenderà un po’ a calare in questo periodo a causa della Luna in opposizione. Qualche preoccupazione in amore potrebbe distrarvi dalle belle emozioni, ma se si tratta del benessere del vostro rapporto, allora va bene così. Sul posto di lavoro la creatività non vi manca, ma serviranno anche buone energie per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: le stelle vi metteranno a vostro agio in questo sabato di dicembre. Sarete pronti a cogliere nuove sfide, ed essere più flessibili nel vostro modo di fare, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito amoroso cercherete un maggiore equilibrio tra voi e la persona che amate, sfruttando la posizione favorevole di Venere. Voto - 8️⃣

Vergine: questo sabato che anticipa la settimana natalizia sarà più interessante per la vostra vita amorosa. La Luna in trigono porta chiarimenti tra voi e la persona che amate, aiutandovi a riparare eventuali errori nel vostro rapporto. In quanto al lavoro avrete le vostre responsabilità, e cercherete di non deludere le aspettative. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta in questo periodo per voi nativi del segno. Vi sentirete abbastanza bene insieme alla persona che amate, ma con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno attenzione a non essere troppo diretti.

In ambito lavorativo sarà una giornata brillante se riuscirete a sfruttare tutte le vostre capacità. Voto - 8️⃣

Scorpione: questa giornata sarà piacevole e stimolante da vivere grazie alla Luna in sestile. Romanticismo e sorprese non mancheranno, e caratterizzeranno questo sabato natalizio. In quanto al lavoro sarete ben organizzati con le vostre mansioni, dimostrando di avere tutto sotto controllo e di poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di sabato stimolante per voi secondo l'oroscopo. Anche se la Luna lascerà il vostro segno, vi sentirete molto bene insieme alla persona che amate, stimolanti da Venere in congiunzione, che riempirà il vostro cuore. In quanto al lavoro la precisione e l'organizzazione di Mercurio vi premieranno, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la posizione favorevole di Marte vi rende più concreti e strategici in quel che fate. Dal lavoro potreste ricavare qualcosa in più con il vostro impegno e spirito di sacrificio. Sul fronte amoroso curerete particolarmente il vostro rapporto, grazie anche alla Luna in congiunzione, che vi aiuterà a comprendere meglio i sentimenti del partner. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà un cielo abbastanza sereno nei vostri confronti. Ci sarà una maggiore armonia nelle vostre relazioni. Se siete single saranno favoriti i nuovi incontri. In quanto al lavoro potreste essere alla ricerca di collaborazioni produttive, che possono aumentare il vostro potenziale. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo del momento che vedrà la Luna e Marte venire in vostro soccorso secondo l'oroscopo.

Queste stelle non saranno del tutto favorevoli, come Mercurio e Venere, ciò nonostante sarà possibile cercare di fare qualcosa per migliorare. In amore cercate di essere più chiari nelle vostre intenzioni. Nel lavoro provate a impegnarvi in progetti dove vi sentite più ferrati. Voto - 7️⃣