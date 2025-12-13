Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, gli Pesci si troveranno sotto l'influenza dell'arcano maggiore della Luna. Questa carta, che risplende con una luce soffusa e misteriosa, è simbolo di illusioni, intuizioni profonde e sogni che emergono dal subconscio. La Luna guida attraverso i reami della fantasia e dell'immaginazione, dove la linea tra realtà e percezione si confonde. Ciò invita a esplorare i mondi nascosti all'interno di voi stessi, abbracciando il potere dei sogni e delle visioni per navigare attraverso le vostre emozioni più profonde.

Per gli Pesci, segno sensibile e intuitivo per natura, questa settimana promette di essere particolarmente rivelatrice. Sotto l'influenza della Luna, vi potreste sentire attratti da un desiderio di rifugiarvi nella vostra interiorità per cercare risposte e ispirazione. La vostra tendenza a sognare e a immergervi in mondi fantastici sarà accentuata, permettendovi di attingere alla vostra creatività in modi nuovi ed entusiasmanti. Tuttavia, la Luna vi avverte di non perdervi completamente nei vostri sogni, mantenendo un piede ben saldo nella realtà per evitare delusioni.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione dell'India antica, la Luna è adorata come il dio Chandra, una divinità delicata e argentea che svolge un ruolo centrale nel ciclo delle stagioni e nelle maree, richiamando alla mente il costante flusso e riflusso delle emozioni dei Pesci.

Le celebrazioni notturne della Kartik Purnima, quando la luna piena splende nel cielo, riflettono il potere illuminante e quieto della Luna. Inoltre, nella cultura maya, la dea della Luna Ix Chel era la matriarca della fertilità e dei sogni, simbolizzando lo stesso tipo di guida intuitiva che si ritrova nell'oroscopo di questa settimana. In Giappone, il concetto di Tsukimi, "guardare la Luna", è una tradizione che enfatizza la contemplazione serena e l'apprezzamento della bellezza fugace, proprio come i Pesci potrebbero fare osservando le proprie emozioni.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: abbracciate la visione interiore

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a trarre vantaggio dall'influenza della Luna indirizzando la vostra energia verso la scoperta interiore.

Dedicate tempo alla meditazione, al diario o all'esplorazione di arti espressive che possano far emergere la vostra introspezione. Queste pratiche vi aiuteranno a distinguere i sogni utili dalle illusioni e a mantenere quella chiarezza di visione necessaria per non perdere la rotta. Prestate attenzione ai vostri sogni notturni poiché potrebbero rivelare intuizioni preziose che possono guidarvi nelle decisioni quotidiane. Ricordatevi di bilanciare la vostra naturale propensione a perdervi nelle fantasie con un tocco di realismo, creando così una sintesi armoniosa tra innovazione e pragmatismo.