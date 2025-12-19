Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, gli Capricorno sono accompagnati dall'arcano maggiore del Mondo. Carta che incarna il concetto di compimento e il trionfo dell'unità, il Mondo rappresenta il culmine di un viaggio spirituale e materiale. La figura danzante, avvolta in un velo che sboccia in un cerchio, simboleggia l'armonia e la realizzazione di potenzialità a lungo coltivate. Questo arcano invita a riconoscere che ogni sforzo e ogni passo fatto hanno un posto preciso nel grande disegno dell'esistenza.

Per i Capricorno, l'arrivo del Mondo nel loro oroscopo tarocchi segnala un periodo di appagamento e celebrazione.

La vostra resistenza e dedizione sono premiate e state entrando in una fase in cui gli obiettivi si concretizzano. Come segno di terra, siete noti per la vostra pragmatica determinazione e questo arcano vi incoraggia a fissare lo sguardo sulla totalità raggiunta, accogliendo con riconoscenza i frutti del vostro impegno. Trovare l'unità nelle vostre azioni vi consentirà di affrontare il futuro con rinnovata fiducia.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di completamento e unità rappresentato dal Mondo trova eco nella filosofia taoista cinese, dove l'armonia con il flusso del Tao implica raggiungere un equilibrio perfetto tra gli opposti. Gli insegnamenti del Taoismo suggeriscono una visione ciclica della vita, simile al viaggio che giunge a conclusione con il Mondo.

Nella cultura indiana, l'idea di Moksha riguarda il raggiungimento della liberazione e della perfezione, una tappa finale del ciclo delle reincarnazioni che, come il Mondo, è un simbolo di raggiungimento e pace interiore. Anche nella mitologia norrena, il ciclo di Ragnarok, pur segnando una fine, porta ad un rinnovamento, sottolineando come la fine di un viaggio possa portare nuovi inizi e completamento.

Consiglio delle stelle per gli Capricorno: abbracciate il vostro Mondo

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di prendere a cuore l'insegnamento del Mondo, dedicandovi a riflettere sul viaggio che avete intrapreso. Dedicate del tempo per riconoscere i successi e per rafforzare la vostra connessione con le vostre radici.

Considerate di condividere il vostro percorso con gli altri, poiché l'unione e la consapevolezza del vostro contributo individuale al tutto possono essere profondamente arricchenti. Gestendo con attenzione le vostre relazioni, potrete facilitare anche il raggiungimento della vostra stabilità interiore. Nei piccoli e grandi trionfi, il Mondo ricorda di celebrare sia il viaggio che la destinazione.