Oggi, 14 dicembre, l'oroscopo della Smorfia napoletana assegna ai nati sotto il segno del Sagittario il numero 8, che rappresenta 'a Maronna. Questo simbolo potente ci riporta all'immagine della Madonna, una figura di protezione, conforto e guida spirituale nella tradizione napoletana. Nell’immaginario collettivo, la Madonna è la madre celeste che ascolta le suppliche, conforta le anime in pena e protegge gli innocenti. La sua forza sta nella gentilezza, un potere silenzioso che nel tempo sa conquistare anche i cuori più duri.

Per i Sagittario, il numero della Madonna offre una chiave di lettura importante per la giornata di oggi.

Fate tesoro della vostra saggezza innata e dell'energia che vi spinge sempre avanti, anche di fronte alle difficoltà. In questo giorno, lasciatevi guidare da quella bussola interiore che da sempre vi accompagna. L’immagine della Madonna potrebbe invitarvi a riflettere su quanto la fede in voi stessi possa condurvi verso mete inaspettate. È un’occasione per praticare la compassione, sia verso voi stessi che verso gli altri, scegliendo di perdonare vecchie ferite.

La sacralità nella cultura: custodi e simboli di protezione

Il concetto di protezione spirituale è presente in moltissime culture oltre a quella napoletana. In India, per esempio, si venera il dio Ganesh, riconosciuto per essere il distruttore degli ostacoli e il dio del nuovo inizio.

Proprio come la Madonna, Ganesh offre rifugio e un senso di protezione a coloro che ne invocano il nome. Nel contempo, in Giappone, la dea Amaterasu rappresenta il sole e simbolizza il potere della luce che allontana il male, proteggendo il popolo nipponico.

In queste culture, la figura divina funge da baluardo contro le avversità, una realtà che si riflette anche nel nostro modo di percepire l'oroscopo della giornata. I Sagittario, grazie a questa risonanza universale della protezione divina, possono trovare nel numero 8 una fonte di ispirazione per affrontare le sfide odierne. Attraverso i tratti comuni di queste figure sacre, emerge la possibilità di attraversare i momenti bui con la fiducia e la serenità di chi sa di essere al sicuro, incapsulati in un abbraccio che trascende confini e culture.

Consigli delle stelle per il Sagittario: accogliere la protezione

Le stelle oggi consigliano ai Sagittario di accogliere la sensazione di protezione che 'a Maronna porta con sé. Non abbiate timore di chiedere aiuto se sentite il bisogno: il riconoscere i propri limiti fa parte della crescita spirituale. Questo potrebbe essere il momento giusto per avviare un percorso di guarigione interiore, lasciando andare paure passate e aprendovi a nuove possibilità.

Nella vivacità che vi caratterizza, usate la vostra energia per creare uno spazio protetto e sicuro attorno a voi e chi amate. Non esitate a sacrificare il vostro tempo per chi ha bisogno della vostra forza d’animo. Infine, un importante e benefico suggerimento è di coltivare la vostra spiritualità in qualsiasi forma essa si esprima. Abbracciate l’interiorità come una risorsa preziosa e irrinunciabile. Fate del vostro cuore il vostro santuario, da dove la luce possa irradiare.