L'oroscopo di oggi 31 dicembre segna una chiusura d'anno all'insegna della trasformazione e della riflessione. L'Ariete guida con energia verso il futuro, stimolato dalle persone che lo circondano, mentre il Cancro cerca la serenità tra le mura domestiche. Note di cambiamento caratterizzano questa giornata, preannunciando un 2026 ricco di promesse. Alcuni segni troveranno nelle relazioni affettive un forte sostegno, altri invece si dedicheranno con passione ai propri progetti creativi.

Oroscopo completo del 31 dicembre 2025

Ariete: energie rinnovate – Oggi è un giorno in cui sarete spinti a riflettere sul passato per trarre nuove lezioni.

Le vostre iniziative riceveranno un'accoglienza positiva, e in amore potrete rafforzare i legami. Ricordate di mantenere equilibrio tra lavoro e riposo per giungere al nuovo anno con serenità.

Toro: solidità e calore – La chiusura dell'anno porta stabilità e la sensazione di avere il controllo della propria vita. In famiglia troverete un rifugio caloroso, mentre nel lavoro si profila un inizio anno promettente. La generosità è la parola chiave in amore.

Gemelli: comunicazione e leggerezza – Oggi siete più socievoli che mai. Le comunicazioni saranno il vostro punto forte, permettendovi di chiudere l'anno con nuove amicizie e contatti. In amore, la leggerezza di una battuta potrebbe sciogliere tensioni passate.

Cancro: nostalgia e sicurezza – La giornata invita a rimanere in contatto con le persone amate. Sarà fondamentale ritagliarsi uno spazio per la riflessione personale. In coppia si apre un dialogo che risolverà vecchie questioni, mentre al lavoro troverete il supporto desiderato.

Leone: passione e creatività – Siete il centro delle feste di fine anno e porterete gioia a chi vi sta intorno. Un progetto artistico potrebbe finalmente giungere a compimento. In amore, la passione vivace sarà il motore che vi conduce nei primi mesi del 2026.

Vergine: ordine interiore – È tempo di mettere in ordine i pensieri per iniziare il nuovo anno con maggiore serenità. Troverete la pace nella cura dei dettagli quotidiani e nelle piccole abitudini.

Momenti di Dolcezza con il partner arricchiranno la vostra giornata.

Bilancia: armonia ritrovata – Voglia di eleganza e bellezza? Oggi troverete modi per esprimere al meglio il vostro senso estetico, sia nell'arredo della casa che nello stile personale. Amore e amicizie vi regalano momenti di pura gioia e connessione.

Scorpione: introspezione e riscoperta – Oggi dedicatevi all'introspezione, esplorando le profondità del vostro animo. Troverete una nuova forza interiore che vi accompagnerà nel nuovo anno. L'amore sarà profondo e autentico.

Sagittario: entusiasmo e avventura – L'impulso a scoprire nuovi orizzonti si fa sentire forte come non mai. Organizzate piani futuri e lasciate che la curiosità guidi le vostre passioni.

In coppia avrete l'occasione di vivere momenti indimenticabili.

Capricorno: riflessione solida – L'anno si chiude con una nota di stabilità che vi dona sicurezza. Dedicate questa giornata alla riflessione su traguardi futuri e aspirazioni. Un gesto premuroso in amore rafforzerà il legame con la persona cara.

Acquario: innovazione e libertà – La creatività vi guiderà verso inedite prospettive. Sfruttate l'ultimo giorno dell'anno per pianificare progetti innovativi che vi stanno a cuore. In amicizia, una sorpresa renderà questa fine anno indimenticabile.

Pesci: sogni e intuizione – Ascoltate la vostra voce interiore mentre attraversate il confine tra vecchio e nuovo anno. È il momento ideale per dare forma ai vostri sogni latenti. Le relazioni affettive saranno il rifugio in cui trovare conforto e ispirazione.