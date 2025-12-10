L'oroscopo dell'11 dicembre porta con sé un'energia particolare. L'Ariete vive una giornata straordinaria, con Marte che alimenta passione e determinazione in ogni ambito. Il Capricorno deve gestire alcune tensioni professionali senza perdere la calma, mentre i Gemelli finalmente ritrovano quella chiarezza mentale che sembrava smarrita. La Bilancia si trova davanti a decisioni importanti che non può più rimandare e il Toro scopre che la pazienza degli scorsi giorni sta per essere premiata.

L'oroscopo di giovedì 11 dicembre: Vergine meticolosa nei dettagli, momenti riflessivi per i Pesci

12° Cancro: La giornata parte con il piede sbagliato. Qualche incomprensione familiare vi mette di malumore già dal mattino, e a lavoro le cose non migliorano. Potreste sentirvi poco apprezzati per gli sforzi che fate, ma non prendetela sul personale. È solo una giornata storta, domani andrà meglio. In amore, evitate discussioni inutili con il partner. La salute risente dello stress accumulato: concedetevi una pausa.

11° Scorpione: l'intensità che vi caratterizza gioca contro di voi. Siete troppo sospettosi e questo rischia di compromettere un rapporto importante. Sul lavoro, quella sensazione di essere esclusi da qualcosa è solo nella vostra testa.

Non tutti i colleghi complottano alle vostre spalle, davvero. In amore, la gelosia non è mai stata una buona consigliera. Provate a rilassarvi un po', il mondo non è sempre ostile come lo percepite.

10° Acquario: La vostra mente viaggia lontano, troppo lontano. Avete mille idee innovative ma nessuna concretezza per realizzarle. I progetti che vi entusiasmano sembrano irrealizzabili agli occhi degli altri, e forse hanno ragione. Sul fronte economico, meglio evitare spese azzardate. In amore vi sentite incompresi, ma forse siete voi a non comunicare chiaramente. La salute è discreta, ma dormite poco ultimamente.

9° Vergine: Il perfezionismo vi paralizza. Passate ore a sistemare dettagli che nessuno noterà mai, perdendo di vista l'obiettivo principale.

Al lavoro, un superiore potrebbe farvi notare che state esagerando con le correzioni. In amore, smettete di criticare ogni piccola cosa che fa il partner: l'amore non è una questione di perfezione. La tensione nervosa vi provoca qualche fastidio fisico, magari mal di testa o problemi digestivi.

8° Pesci: Vi sentite confusi, come se nuotaste in acque torbide. Le emozioni vi travolgono e faticaste a distinguere la realtà dall'immaginazione. Sul lavoro rischiate di prendere decisioni basate più sul sentimento che sulla logica, cosa che potrebbe costarvi cara. In amore idealizzate troppo una persona, ma quando cadrà la maschera potreste rimanere delusi. La salute risente dell'ansia: provate tecniche di rilassamento.

7° Bilancia: Eccovi qui, di nuovo indecisi. Davanti a una scelta importante continuate a rimandare, soppesando ogni minimo dettaglio. Ma giovedì 11 dicembre vi chiede di agire, non di riflettere all'infinito. Sul lavoro, quella proposta non aspetterà per sempre. In amore, il partner si sta stancando delle vostre incertezze. Siete attraenti e piacevoli, ma l'indecisione cronica allontana le persone. La salute è buona, ma l'ansia vi toglie energie.

6° Leone: Non è la vostra giornata di gloria. L'orgoglio ferito per un riconoscimento mancato vi rende irritabili. Al lavoro vorreste essere al centro dell'attenzione, ma i riflettori sono puntati su qualcun altro. In amore, il partner non vi sta dando le attenzioni che desiderate e questo vi infastidisce parecchio.

Ma l'amore non è una gara di popolarità. La salute è buona, anche se tendereste a ignorare un piccolo malessere per non ammettere debolezze.

5° Sagittario: L'irrequietezza vi divora. Vorreste essere ovunque tranne dove siete, fare qualsiasi cosa tranne quello che state facendo. Al lavoro questa distrazione potrebbe farvi commettere qualche errore. Avete voglia di partire, di cambiare tutto, ma non è il momento giusto per decisioni drastiche. In amore cercate un partner che condivida la vostra sete di avventura, ma forse state chiedendo troppo. La salute è buona, ma evitate eccessi a tavola in vista delle feste.

4° Capricorno: Le tensioni sul lavoro si fanno sentire. Un progetto importante incontra ostacoli imprevisti e voi, così abituati al controllo, vi sentite frustrati.

Qualche collega non collabora come dovrebbe e questo vi fa perdere la pazienza. In amore siete distanti, troppo concentrati sugli obiettivi professionali per dedicare tempo al partner. Ma l'amore si nutre anche di piccoli gesti quotidiani. La salute tiene, la vostra disciplina vi aiuta sempre.

3° Gemelli: Dopo giorni di confusione mentale, finalmente ritrovate lucidità. Le idee si fanno più chiare e riuscite a comunicare meglio con chi vi circonda. Sul lavoro quella questione che vi preoccupava trova una soluzione inaspettata. La vostra versatilità è un punto di forza, usatela. In amore, una conversazione sincera con il partner risolve un malinteso. La salute migliora, anche se dovreste dormire un po' di più.

Il vostro cervello ha bisogno di riposo.

2° Toro: La pazienza di questi ultimi giorni sta per essere premiata. Sentite nell'aria che qualcosa di buono sta arrivando, e avete ragione. Al lavoro un progetto a cui tenevate riceve finalmente il via libera. La vostra determinazione viene riconosciuta e questo vi riempie di soddisfazione. In amore, il partner apprezza la vostra stabilità e fedeltà. Magari non siete i più passionali, ma la sicurezza che date non ha prezzo. La salute è ottima, anche se non rinunciate ai piaceri della tavola.

1° Ariete: Giornata esplosiva nel senso migliore del termine. Marte vi regala un'energia straordinaria che investite in tutto ciò che fate. Al lavoro siete inarrestabili: conquistate obiettivi, convincete colleghi, superate ostacoli che sembravano insormontabili.

La vostra determinazione è contagiosa e tutti vogliono collaborare con voi. In amore, la passione raggiunge livelli altissimi. Il partner non resiste al vostro fascino e alla vostra intensità. È il momento perfetto per dichiarazioni importanti o per ravvivare la fiamma in una relazione che si era un po' spenta. Sul piano del benessere tutto sembra procedere per il meglio. Approfittatene per iniziare un progetto che rimandate da tempo, l'universo è dalla vostra parte.