L'oroscopo di mercoledì 17 dicembre regala un cielo particolare. La Vergine brilla di pragmatismo e chiarezza, pronta a sistemare ogni dettaglio prima delle feste. Il Capricorno mantiene la sua proverbiale determinazione nonostante qualche ostacolo, mentre l'Acquario sente crescere un'energia creativa che potrebbe sorprendere. Per i Gemelli la giornata scorre tra piccole soddisfazioni e qualche distrazione, tipica del loro spirito versatile.

L'oroscopo di mercoledì 17 dicembre: Ariete energico ma impulsivo, tensioni per la Bilancia

12° Cancro: La giornata parte un po' sottotono, ve ne accorgerete già dal mattino.

Forse vi sentite emotivamente più vulnerabili del solito, come se tutto pesasse un po' di più. Sul lavoro potreste percepire una certa distanza dai colleghi, niente di grave ma abbastanza da darvi fastidio. In amore serve pazienza: non è il momento di chiedere conferme o certezze. Meglio prendersi cura di voi stessi, magari concedendovi qualcosa che vi piace davvero. La salute risente dello stress accumulato, occhio alla digestione.

11° Pesci: Vi sentite un po' persi, come se navigaste senza una rotta precisa. Le emozioni vi travolgono e faticiate a concentrarvi sulle cose pratiche. Al lavoro rischiate di perdervi nei dettagli o di sognare a occhi aperti quando dovreste essere operativi. L'amore vi chiama ma voi sembrate altrove, forse spaventati dall'idea di affrontare discorsi seri.

Cercate di radicarvi un minimo nella realtà: non tutto deve essere poesia. La stanchezza si fa sentire, avete bisogno di staccare davvero.

10° Bilancia: Troppe scelte vi paralizzano questo vi pesa particolarmente. Non riuscite a prendere una posizione netta e questo genera tensione, sia in ambito lavorativo che personale. Qualcuno potrebbe farvi pressione per una risposta che non siete pronti a dare. In amore l'indecisione rischia di creare malintesi: il partner vorrebbe maggiore chiarezza. Cercate di ascoltare meno le mille voci nella vostra testa e più il vostro istinto. Fisicamente vi sentite appesantiti, forse avete esagerato con i pranzi prenatalizi.

9° Ariete: L'energia non vi manca mai, ma ora rischiate di sprecarla in mille direzioni diverse senza concludere granché.

Siete irrequieti, vorreste tutto e subito, ma la realtà vi impone di rallentare. Sul lavoro potreste scontrarvi con chi non condivide il vostro ritmo frenetico. In amore la vostra impazienza potrebbe irritare il partner: non tutti hanno il vostro fuoco dentro. Provate a incanalare meglio le vostre forze, magari dedicandovi a un'attività fisica che vi scarichi un po'. Attenzione agli incidenti dovuti alla fretta.

8° Toro: Vi sentite un po' incerti, cosa rara per voi che amate le certezze. Forse state ripensando ad alcune scelte fatte di recente, chiedendovi se erano quelle giuste. Il lavoro procede ma senza grandi emozioni, tutto sembra un po' grigio. In amore potreste avere bisogno di rassicurazioni che non arrivano, generando qualche tensione.

Non è niente di irreparabile, solo un momento di riflessione. Concedetevi i vostri piaceri abituali, vi aiuteranno a sentirvi meglio. La gola in questi giorni vi tenta parecchio.

7° Leone: Non siete proprio al massimo della forma, vi manca quello smalto che di solito vi contraddistingue. Magari vi sentite meno al centro dell'attenzione di quanto vorreste, e questo vi infastidisce più di quanto ammettiate. Sul lavoro le cose vanno, ma senza particolare brillantezza. In amore il partner potrebbe non notare quanto vorreste: cercate di non farne un dramma. È solo un momento, tornerete a splendere presto. Fisicamente siete un po' stanchi, forse avete tirato troppo la corda ultimamente.

6° Gemelli: La vostra mente viaggia a mille all'ora, come sempre, ma ora fate un po' fatica a stare dietro a tutti i vostri pensieri.

Avete mille idee ma poca voglia di metterle in pratica. Il lavoro vi annoia, vorreste già essere in vacanza o almeno fare qualcosa di diverso. In amore siete affettuosi ma distratti: il partner se ne accorge. Cercate di concentrarvi un attimo su una cosa alla volta, vi farà bene. Mentalmente siete attivissimi ma rischiate l'esaurimento se non rallentate.

5° Sagittario: L'ottimismo non vi manca mai e ora ne avete una buona dose. Sentite che qualcosa di interessante potrebbe accadere, anche se non sapete esattamente cosa. Sul lavoro vi muovete con una certa scioltezza, affrontando le situazioni con il vostro solito entusiasmo. In amore c'è voglia di leggerezza, di condividere momenti spensierati.

Potreste organizzare qualcosa di divertente per il weekend. L'energia fisica è buona, approfittatene per muovervi un po'. Attenti solo a non esagerare con gli eccessi.

4° Scorpione: Dopo giorni un po' complicati, finalmente respirate. Sentite di aver ritrovato quella profondità emotiva che vi caratterizza, senza esserne sopraffatti. Sul lavoro dimostrate la vostra solita determinazione, affrontando anche le questioni più complicate. In amore c'è rinnovato slancio: se c'erano tensioni, ora potreste risolverle parlando apertamente. La vostra intensità torna a essere un punto di forza invece che un peso. Fisicamente vi sentite più forti, lo stress sembra finalmente allentare la presa.

3° Acquario: La creatività bussa alla vostra porta e voi siete pronti ad aprirle.

Avete voglia di sperimentare, di provare qualcosa di nuovo, di rompere la routine. Sul lavoro potreste avere un'intuizione brillante che vi distingue dagli altri. In amore cercate un partner che capisca la vostra necessità di indipendenza, e ora questa sintonia si sente. Non abbiate paura di essere diversi, è la vostra forza. Dal punto di vista fisico state bene, anche se a volte trascurate un po' voi stessi.

2° Capricorno: La vostra determinazione è encomiabile, come sempre. Avete obiettivi chiari e state lavorando con metodo per raggiungerli, senza lasciarvi distrarre. Sul lavoro siete un punto di riferimento, anche se qualcuno potrebbe trovarvi un po' troppo rigidi. In amore esprimete i sentimenti attraverso gesti concreti più che parole: il partner lo sa e lo apprezza.

Potreste pensare già ai regali di Natale con la vostra solita organizzazione. La disciplina vi aiuta anche nel prendervi cura della salute.

1° Vergine: siete davvero al top. La lucidità mentale che vi contraddistingue è ancora più accentuata, vi permette di vedere soluzioni dove altri vedono problemi. Sul lavoro siete impeccabili, gestite tutto con una precisione che lascia tutti a bocca aperta. In amore la vostra attenzione ai dettagli fa la differenza: il partner si sente davvero compreso. Approfittate di questa giornata per sistemare le ultime cose prima delle feste, nessuno lo fa meglio di voi. Anche la salute è buona, merito della vostra cura costante.