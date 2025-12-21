L'oroscopo di gennaio 2026 si presenta sfavorevole per chiunque appartenga al segno della Vergine. Questi ultimi, infatti, prendono solamente due punti nella classifica astrologica, affrontando un mese di grande sforzo mentale e fisico. La pazienza sarà messa alla prova, e sarà necessaria la massima concentrazione. Al contrario, vanno sei punti ai Pesci, alle prese con un gennaio di risalita.

Classifica e oroscopo di gennaio 2026 segno per segno

⭐⭐Vergine. L’inizio del mese richiede pazienza e grande concentrazione, perché tutto sembra procedere con lentezza e qualche ostacolo di troppo.

Vi sentite spesso stanchi e poco reattivi, come se il corpo chiedesse una pausa o un cambio di ritmo. Curare l’alimentazione e ritagliarvi momenti di movimento diventa fondamentale per recuperare energia. Le questioni pratiche, soprattutto economiche, assorbono molte risorse mentali: bollette, spese arretrate o impegni legati alla casa richiedono attenzione. In amore e nelle nuove conoscenze i tempi sono dilatati, serve accettare qualche ritardo senza innervosirvi.

⭐⭐⭐Capricorno. Il mese vi appare lungo e freddo, con una forte voglia di evasione e di cambiamento che però, per ora, resta più mentale che concreta. Siete chiamati a concentrarvi su voi stessi, sugli obiettivi e su ciò che davvero merita spazio.

Alcuni di voi si occupano della salute, altri rimettono mano alle abitudini quotidiane o recuperano contatti del passato. In famiglia e nei rapporti affettivi l’atmosfera è nel complesso stabile, anche se un equivoco potrebbe generare confusione. Attenzione a esami, test o valutazioni: servono lucidità e preparazione.

⭐⭐⭐Acquario. Il mese porta una lenta ma costante ripresa dopo un periodo pesante, anche se non tutto è ancora risolto. Vi sentite meno affaticati, ma resta necessario muoversi con prudenza e senso di responsabilità. Le spese non mancano e alcune tasse o obblighi economici vanno gestiti con attenzione. È un momento utile per lavorare sodo, gettare basi solide e non scoraggiarsi se i risultati non sono immediati.

In amore, chi ha sofferto riesce finalmente a ritrovare equilibrio e fiducia.

⭐⭐⭐Toro. L’atmosfera si alleggerisce rispetto al periodo precedente e vi sentite in fase di recupero, soprattutto sul piano emotivo. Le finanze risultano più stabili e riuscite a controllare meglio le uscite. Il lavoro richiede impegno costante, ma dovete fare attenzione a non sovraccaricarvi, perché tendete a stressarvi più del necessario. Chiedere aiuto non è una sconfitta. In coppia il legame è solido e protettivo, anche se non mancano piccoli battibecchi che vanno gestiti con calma.

⭐⭐⭐⭐Sagittario. L’avvio del mese è energico e promettente, ma la parte centrale vi mette alla prova con numerose incombenze e responsabilità.

Le giornate sono piene, a tratti caotiche, e rischiate di pretendere troppo da voi stessi. È un buon periodo per avviare progetti nuovi e osservare attentamente come si evolvono le situazioni, senza forzare i tempi. Evitate gli eccessi e ascoltate i segnali del corpo. Con il passare dei giorni ritrovate maggiore serenità e chiarezza.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Per voi questo mese rappresenta un passaggio di riscatto e riorganizzazione. Alcune situazioni complicate iniziano a sciogliersi, anche se non senza qualche intoppo. Le finanze richiedono una revisione attenta, perché le spese recenti hanno lasciato il segno. È il momento giusto per fare tagli mirati e pianificare con lungimiranza. In amore la passione è intensa e coinvolgente, soprattutto per le coppie che riescono a ritrovarsi dopo un periodo di distanza.

I single farebbero bene a non farsi illusioni immediate.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Dopo la fine delle feste sentite il bisogno di fare sul serio e rimettervi in moto con decisione. C’è chi riprende gli studi, chi si dedica alla formazione e chi finalmente passa ai fatti con progetti rimasti a lungo nel cassetto. Qualcosa di significativo si muove e può aprire nuove prospettive, soprattutto sul piano personale. L’amore resta in secondo piano, ma non è escluso un incontro inatteso che risveglia curiosità ed emozioni.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. Questo mese non va sottovalutato, perché offre occasioni interessanti e svolte improvvise. Serve prontezza nel cogliere le opportunità, senza rimandare per eccesso di prudenza. L’energia non vi manca e nella parte centrale del periodo riuscite a dare il meglio di voi.

L’area sentimentale è favorita, con possibili ritorni o nuovi incontri che stimolano il cuore. I più giovani muovono i primi passi nel mondo del lavoro, con tanta gavetta ma anche buone prospettive.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. Il mese vi invita a ripartire con coraggio e fiducia, lasciandovi alle spalle un periodo emotivamente impegnativo. Avvertite una forte spinta a rinnovare gli spazi, le relazioni e le priorità. La casa diventa un punto centrale, con decisioni importanti da valutare. Alcuni di voi affrontano prove significative, altri vivono cambiamenti familiari rilevanti. È un tempo di rinascita, in cui ritrovate finalmente equilibrio e serenità.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Vi sentite più sicuri e fiduciosi rispetto al passato, con la sensazione concreta che ciò che era rimasto in sospeso possa finalmente ripartire.

Il mese è ricco di impegni, ma anche di soddisfazioni, soprattutto per chi torna a studiare o a lavorare con motivazione rinnovata. Anche chi è a riposo riesce a sfruttare il tempo in modo costruttivo. Il finale del periodo è particolarmente dinamico e vi invita a non mollare davanti ai primi ostacoli.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Il mese si presenta vivace e stimolante, con giornate in cui vi sentite determinati, ottimisti e pieni di energia. Vi prenderete la rivincita, chiarendo definitivamente le situazioni sentimentali. Chi non vi merita sarà accantonato una volta per sempre, mentre chi vi considera troverà sempre più la via per arrivare al vostro cuore. C’è chi riprende a viaggiare, chi torna a studiare o a lavorare con entusiasmo e chi riesce finalmente a concedersi una pausa rigenerante.

Vi trovate spesso al centro di confronti e decisioni importanti: affrontatele con fiducia, senza temere il cambiamento. L’amore regala buone occasioni, soprattutto a chi è disposto a mettersi in gioco.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Per voi il mese è carico di determinazione e desiderio di rinascita. Anche se salutare l’atmosfera delle feste vi rende un po’ nostalgici, sentite forte la spinta a voltare pagina e a rimettervi in carreggiata in ogni ambito. Chi ha sofferto riesce finalmente a rialzarsi e a guardare avanti con più fiducia. L’amore è intenso e coinvolgente, con nuove attenzioni per i single e passi importanti per le coppie. Anche con poche uscite, ogni esperienza si rivela speciale e significativa. Fate voi il prossimo passo con quella persona che vi interessa.