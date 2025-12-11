L'oroscopo di venerdì 12 dicembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. I Gemelli e il Capricorno avranno bisogno di isolarsi per un po' di tempo: vorranno riflettere su alcune questioni e per farlo preferiranno non avere gente attorno. Il Cancro e l'Acquario, invece, si fideranno un po' troppo degli altri: ciò potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

Oroscopo di venerdì 12 dicembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il partner riuscirà a farvi tornerà il sorriso. Vi regalerà una giornata serena, dove gioire delle piccole cose e pianificare i progetti futuri. Vi sentirete in pace con voi stessi.

Toro: metterete in dubbio alcune delle vostre capacità. L'autostima vacillerà, lasciando spazio a un'insolita insicurezza. L'oroscopo vi consiglia di risolvere il prima possibile.

Gemelli: vi ritaglierete un po' di spazio solo per voi. Abbraccerete la solitudine con gioia dato che avrete bisogno di riflettere e di pianificare le prossime mosse.

Cancro: tenderete a fidarvi un po' troppo facilmente del prossimo. Non metterete in dubbio le intenzioni delle persone che vi staranno attorno.

Le delusioni, però, potrebbero essere dietro l'angolo.

Leone: sarete terrorizzati di fronte all'idea di fallire. Vi impegnerete al massimo per eliminare tutte le distrazioni e per raggiungere l'obiettivo. Il benessere personale, però, non dovrà passare in secondo piano.

Vergine: vi sentirete pronti a lasciarvi tutte le delusioni alle spalle. Avrete intenzione di andare incontro a un nuovo inizio, anche dal punto di vista sentimentale. Lasciarvi andare non sarà facile.

Bilancia: vi sentirete un po' soli. Andrete alla ricerca di persone affini a voi. Vorrete avere accanto amici fidati, capaci di comprendervi e di mettersi dei vostri panni. Non vi accontenterete.

Scorpione: sarete dei tipi fuori dal comune.

Vi distinguerete per il vostro talento e saprete sempre come trasformare la situazione a vostro favore. Saranno doti importanti anche sul lavoro.

Sagittario: regole e protocolli andranno benissimo, ma sarà importante avere anche un pizzico di creatività. Sarà proprio questo dettaglio a permettervi di trovare soluzioni alternative.

Capricorno: non riuscirete a essere totalmente sinceri con il partner e gli amici. Ci saranno delle cose delle quali non vorrete assolutamente parlare. Tenderete a chiudervi in voi stessi.

Acquario: vi affiderete agli altri per risolvere i vostri problemi. Chiederete loro dei consigli e li seguirete ciecamente. Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Pesci: parlare con la famiglia vi farà bene, ma dovrete continuare a ragionare con la vostra testa. Sarà l'unico modo per prendere le decisioni giuste per voi.