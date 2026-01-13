Secondo l’oroscopo del 16 gennaio 2026 la Vergine si colloca al primo posto in classifica. Per i nati sotto questo segno la giornata parte con una marcia in più. Mentre, all'opposto, a livello lavorativo lo Scorpione sente una tensione sotterranea che non riesce a sciogliersi.

La classifica del 16 gennaio 2026: i Pesci fanno fatica a mantenere la concentrazione

1. Vergine

Partite con una marcia in più. La giornata scorre con ordine perché riuscite a gestire bene priorità, tempi e richieste esterne. Sul lavoro risolvete una questione che creava attrito, mettendo finalmente un punto chiaro.

Nei rapporti siete più decisi: dite ciò che serve senza girarci intorno. Anche un piccolo imprevisto viene affrontato con lucidità, senza stress. Vi sentite centrati e produttivi.

2. Capricorno

La giornata vi vede concentrati e concreti. Sul lavoro affrontate una responsabilità in più, ma con la sensazione di fare la cosa giusta. Un confronto importante si svolge in modo serio e costruttivo. In ambito affettivo siete meno espansivi, ma presenti. Un rallentamento pratico non vi destabilizza: sapete che i tempi sono dalla vostra parte.

3. Toro

Giornata solida, anche se non velocissima. Sul lavoro o nella gestione delle faccende quotidiane sistemate qualcosa che vi dava fastidio da giorni. In amore cercate stabilità: meno parole, più fatti.

Un imprevisto legato a spese o organizzazione vi obbliga a rivedere un dettaglio, ma nulla sfugge di mano. Ritrovate sicurezza passo dopo passo.

4. Leone

La giornata parte con una richiesta o un confronto che vi mette al centro dell’attenzione. Sul lavoro qualcuno si affida a voi per una decisione. In amore sentite il bisogno di conferme, ma senza pretenderle. Un cambio di programma vi costringe ad adattarvi, ma dimostrate leadership. Uscite rafforzati da una situazione che poteva creare tensione.

5. Gemelli

Giornata movimentata. Telefonate, messaggi, comunicazioni che cambiano l’andamento delle ore. Sul lavoro dovete essere flessibili perché qualcosa viene modificato all’ultimo. In amore c’è più dialogo, ma anche la necessità di chiarire un malinteso recente.

Un imprevisto vi costringe a improvvisare, e lo fate bene.

6. Cancro

Vi muovete con cautela. Sul lavoro o in famiglia cercate di evitare tensioni, ma un confronto diventa inevitabile. In amore emerge il bisogno di sentirvi ascoltati davvero. Un imprevisto domestico o organizzativo vi rallenta, ma vi permette di rimettere ordine. Giornata emotivamente intensa ma utile.

7. Bilancia

La giornata richiede decisioni. Sul lavoro o nei rapporti non potete più restare nel mezzo: qualcuno aspetta una risposta chiara. In amore siete più riflessivi, meno accomodanti. Un imprevisto vi mette davanti a una scelta che non avevate previsto. Serve equilibrio, ma anche fermezza.

8. Sagittario

Sentite il bisogno di muovervi, ma qualcosa vi trattiene.

Sul lavoro un rallentamento o una risposta che tarda ad arrivare vi innervosisce. In amore avete voglia di leggerezza, ma l’altra persona potrebbe essere più seria del previsto. Un cambio di programma vi costringe a rivedere le aspettative.

9. Acquario

Giornata un po’ discontinua. Sul lavoro o nei progetti personali vi accorgete che qualcosa non è più allineato con i vostri obiettivi. In amore siete distaccati, forse troppo. Un imprevisto vi spinge a cambiare idea su una persona o una situazione. Serve più chiarezza interiore.

10. Pesci

La giornata vi mette alla prova sul piano pratico. Fate fatica a mantenere la concentrazione, soprattutto se dovete affrontare questioni concrete. In amore siete sensibili, ma rischiate di interpretare male un gesto o una parola.

Un imprevisto vi obbliga a essere più concreti del solito.

11. Ariete

Partite con energia, ma la giornata vi chiede pazienza. Sul lavoro qualcosa non va come previsto e vi irrita. In amore reagite d’istinto a una situazione che richiederebbe più calma. Un imprevisto vi costringe a fermarvi e rivedere una scelta recente. Meglio non forzare.

12. Scorpione

Giornata pesante. A livello lavorativo sentite una tensione sotterranea che non riesce a sciogliersi. In amore c’è distanza o silenzio, e questo vi innervosisce. Un imprevisto vi mette davanti a una realtà che non potete più ignorare. Serve tempo per metabolizzare.