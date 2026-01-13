Secondo l'oroscopo del 15 gennaio 2026 il Toro è poco tollerante con le persone, il Leone può essere intraprendente e i Pesci possono soffrire per amore.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la passione per la dolce metà è davvero molto alta. Insieme alla famiglia si possono fare delle profonde riflessioni. Delle chiare intuizioni sono in arrivo dall'ambito lavorativo.

Toro: sulla sfera sentimentale è importante avere rispetto reciproco. I single sono poco tolleranti nei confronti delle persone.

Finalmente è possibile risolvere una questione rimasta a lungo ferma.

Gemelli: delle sottili tensioni sono probabili con la persona amata. I cuori solitari sono pronti a costruire qualcosa di solido per l'immediato futuro. Sul lavoro sono in arrivo delle risposte definitive.

Cancro: nei confronti della persona amata serve più fermezza del passato. La vivacità può fare avvicinare molte più persone del previsto. La giornata può premiare chi lavora in proprio.

Leone: chi fa parte di una coppia ha finalmente degli obbiettivi comuni da raggiungere. Chi è solo da troppo tempo può superare alcune sfide. Chi lavora nel commercio è abbastanza intraprendente.

Vergine: chi cerca l'amore può ricevere un messaggio inaspettato.

Con molta sincerità si possono affrontare delle questioni importanti. Le energie sulla sfera professionale vanno dosate con attenzione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: sulla relazione amorosa può comparire un leggero nervosismo. I single possono affrontare una giornata più impegnativa del solito. Sul campo lavorativo è presente una maggiore libertà di scelta.

Scorpione: dopo una crisi con il partner è in arrivo una buona fase di recupero. I single possono affrontare una giornata molto intensa. La flessibilità è la vera arma vincente dell'ambito lavorativo.

Sagittario: chi è solo da troppo tempo può fare un incontro interessante. Chi lavora nel commercio è molto più responsabile. Il campo economico può avere degli alti e bassi.

Capricorno: chi cerca l'amore può essere brillante in ogni occasione di svago. Sul lavoro non possono mancare le opportunità interessanti. Finalmente la salute può avere un miglioramento soddisfacente.

Acquario: sulla sfera sentimentale è fondamentale risolvere un problema. Dei risultati apprezzabili sono in arrivo dal lavoro. Le finanze possono portare delle piccole preoccupazioni.

Pesci: i cuori solitari possono continuare a soffrire a causa dell'amore. Chi fa parte di una coppia è impaziente e questo può fare preoccupare il partner. Chi lavora in proprio può procedere in modo sereno.