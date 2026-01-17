Il 18 gennaio dello Scorpione potrebbe riservare diverse sorprese ai nati sotto questo segno zodiacale. Ci sarà un forte bisogno di arrivare alla verità reale, i single dovrebbero agire con meno intensità.

Chiudere definitivamente

Vi sentirete attraversati da un’energia magnetica e sotterranea, tipica della vostra natura d'acqua che scava tra le rocce della realtà. In questo 18 gennaio, sarete propensi a indagare ciò che gli altri nascondono, non per cattiveria, ma per quel vostro bisogno viscerale di arrivare alla verità profonda delle cose. Il cielo vi spinge a una sorta di introspezione catartica: potreste sentire l'esigenza di chiudere definitivamente con una situazione o con una frequentazione che non vibra più alla vostra stessa frequenza.

Non abbiate paura di questo processo di eliminazione; come l'autunno prepara la terra per la primavera, così il vostro lasciare andare oggi serve a creare spazio per qualcosa di immensamente più grande che arriverà a breve.

Strategie lavorative

In ambito affettivo, sarete estremamente passionali ma anche un po' possessivi: cercate di non trasformare ogni silenzio del partner in un complotto o in un segreto, perché oggi la vostra mente potrebbe giocare brutti scherzi, amplificando sospetti infondati. Se siete single, il vostro sguardo sarà capace di penetrare le difese di chiunque, ma cercate di non spaventare l'altra parte con un'intensità eccessiva; a volte il mistero è più efficace di un interrogatorio.

Sul lavoro, anche se è un giorno di riposo, la vostra mente sta elaborando una strategia per superare un ostacolo o un rivale: avete tutte le carte in regola per vincere, a patto di non agire d'impulso e di aspettare il momento perfetto per colpire, come solo voi sapete fare. La salute è buona, ma le stelle vi consigliano di scaricare la tensione nervosa attraverso un'attività che vi permetta di sudare o, al contrario, attraverso una meditazione profonda che vi porti a esplorare i vostri abissi interiori. Non temete le vostre ombre, perché è lì che nascondete i vostri tesori più preziosi. La serata si conclude con una consapevolezza nuova: siete più forti di quanto credevate solo pochi giorni fa.