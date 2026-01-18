Secondo l'oroscopo del 20 gennaio 2026 il Toro ha bisogno di avere più sicurezze sul lavoro, il Cancro deve essere prudente e i Pesci hanno delle idee vincenti.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è possibile essere troppo impulsivi nei confronti del partner. I single devono avere un leggero autocontrollo in più. Con maturità si possono affrontare delle questioni di lavoro.

Toro: le nuove amicizie risultano essere abbastanza favorite. Chi lavora in proprio ha bisogno di avere molte più sicurezze.

Durante la giornata è possibile accumulare delle tensioni inutili.

Gemelli: chi fa parte di una coppia è pronto ad affermare solamente la verità. Una reazione affrettata può fare allontanare gli amici più fidati. Una nuova opportunità di lavoro va valutata con attenzione.

Cancro: delle questioni irrisolte possono emergere in amore e queste possono creare dei malumori. I cuori solitari devono essere prudenti in molte scelte. La mente di chi lavora in proprio è ricca di nuovi stimoli.

Leone: chi ha una relazione è abbastanza sensibile. Sulla sfera lavorativa è possibile rimandare alcune decisioni. Per recuperare le energie serve solamente un po' di riposo.

Vergine: chi fa parte di una coppia è molto più spontaneo con la persona amata.

Sul campo professionale sono probabili degli imprevisti. Il fisico e la mente hanno bisogno di uno stile di vita più regolare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da troppo tempo è molto più rilassato. Delle discussioni inutili vanno evitate con il partner. Sul lavoro può comparire una lieve stanchezza.

Scorpione: sulla relazione amorosa manca la complicità del passato. I single possono essere molto riflessivi insieme alla famiglia. Sull'ambito lavorativo è necessario avere una grande concentrazione.

Sagittario: chi fa parte di una coppia è onesto nei confronti della dolce metà. Chi lavora in proprio può affrontare una fase di rinnovamento. Il benessere generale può migliorare velocemente.

Capricorno: in questo periodo è fondamentale non trascurare il partner. Con molti sacrifici si possono raggiungere vari obbiettivi. L'umore può avere degli alti e bassi e invece la salute è stabile.

Acquario: chi cerca l'amore è molto più chiaro con gli amici. Chi ha una relazione di vecchia data è poco sincero con la dolce metà. Sull'ambito lavorativo si possono trovare delle soluzioni originali.

Pesci: il romanticismo nei confronti del partner è davvero molto forte. In un contesto inaspettato è possibile incontrare una persona speciale. Delle idee molto vincenti sono presenti sulla sfera professionale.