Una nuova settimana sta per iniziare. I segni zodiacali si stanno preparando per tornare a splendere. L'oroscopo di lunedì 19 gennaio non vede l'ora di mettere in evidenza i loro punti di forza e le loro debolezze. La quotidianità, variegata e ricca di sorprese, regalerà momenti inediti e sfide tutte da vivere.

Il Toro e la Bilancia perderanno la testa per il partner. Vivranno una relazione intensa e piena di emozioni. Il Leone e il Capricorno, invece, cercheranno di superare i loro limiti.

Oroscopo di lunedì 19 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: scaricare le responsabilità non è da voi, ma vi renderete conto di dover cominciare a delegare.

In caso contrario, infatti, rischierete di sottoporvi a uno stress eccessivo e di non avere più tempo per le vostre passioni.

Toro: le stelle avranno in serbo delle belle sorprese dal punto di vista sentimentale. Non ci sarà spazio per dubbi e paure, ma solo per amore e comprensione. Vi rilasserete al massimo, affidandovi al partner e provando a costruire qualcosa di concreto insieme.

Gemelli: non vorrete escludere nessuno dalla vostra vita, ma alcune persone si comporteranno molto male con voi. Analizzerete la situazione nel dettaglio, cercando di individuare tutte le possibili motivazioni. Non sottovalutate niente.

Cancro: vorrete solo essere compresi dalla vostra famiglia. Sarete stanchi di essere giudicati per le questioni più disparate.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di far sentire la vostra voce e di mettere le cose in chiaro. Sarà un passo importantissimo.

Leone: la vita lavorativa prenderà una piega decisamente sgradita. Avrete bisogno di cambiare le cose ma, per il momento, sentirete di avere le mani legate. Sarà fondamentale esplorare tutte le alternative, senza porre alcun limite alla vostra creatività.

Vergine: non vivrete le relazioni di coppia in modo superficiale. Darete valore a ogni singola parola e pretenderete che il partner faccia lo stesso. Non sopporterete un atteggiamento troppo giocoso e spensierato.

Bilancia: proverete un amore sconfinato nei confronti del partner. Non sempre riuscirete a dimostrarglielo, ma ce la metterete tutta per renderlo felice e per eliminare gli ostacoli sul suo cammino.

Il vostro contributo sarà utilissimo.

Scorpione: cambiare punto di vista non sarà facile, ma proverete a osservare le cose in modo diverso. Avrete tante opzioni e strade percorribili. Dovrete solo essere certi del risultato che vorrete raggiungere. In questo viaggio non sarete soli.

Sagittario: non riuscirete a collaborare facilmente con i colleghi di lavoro. Avrete idee molto diverse e questo potrebbe rappresentare un problema non indifferente. L'oroscopo del giorno vi suggerisce di fare un passo indietro e di dare più spazio all'ascolto.

Capricorno: non vorrete più rispettare determinati paletti. Sarete voi a voler fare le regole. Per questo motivo, cercherete di prendere le distanze dal passato e di provare a modificare, almeno in parte, il vostro approccio.

Il successo non tarderà ad arrivare.

Acquario: avrete tantissime cose da fare. Non potrete di certo restare seduti a riflettere. Sarà una giornata dinamica, caratterizzata da una certa freneticità. Esaurirete le energie ma, alla fine, vi sentirete davvero soddisfatti di voi stessi.

Pesci: la timidezza non vi aiuterà a prendere il controllo delle situazioni sociali. Al contrario, tenderete a restare in disparte e a parlare con pochissime persone. Vi fiderete solo di quelle che conoscere da tempo. Sarete sospettosi e dubbiosi.