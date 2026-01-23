Secondo l'oroscopo del 25 gennaio 2026 il Toro è pronto a confidare i propri segreti alla famiglia, il Cancro può avere dei malumori con la dolce metà e la Vergine è vivace.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può vivere la giornata al massimo. I single sono molto più stressati del solito. Il campo lavorativo procede abbastanza bene.

Toro: chi ha una relazione può programmare il futuro insieme al partner. I cuori solitari possono confidare i propri segreti alla famiglia.

Dei nuovi progetti sono in arrivo dalla sfera professionale.

Gemelli: la troppa ansia può creare dei problemi con la persona amata. Chi è solo da tempo può essere tanto nervoso. Sull'ambito professionale è possibile fare alcuni errori.

Cancro: con la dolce metà sono possibili dei malumori. Sono in arrivo delle novità davvero interessanti. Chi lavora in proprio ha una forte stanchezza.

Leone: insieme alla famiglia si possono affrontare delle difficoltà. Con la persona amata ci sono davvero troppe incomprensioni. Sul lavoro si devono fare delle scelte importanti che riguardano il futuro.

Vergine: chi fa parte di una coppia deve avere tanta pazienza. In questo periodo, chi cerca l'amore è davvero vivace.

Chi lavora nel commercio è molto ambizioso.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la relazione amorosa risulta essere intensa. Una semplice amicizia può trasformarsi in qualcosa di più importante. Una promozione può alleggerire l'intera giornata.

Scorpione: si possono avere dei momenti di complicità con il partner. Per la sfera finanziaria è un periodo interessante. La mente è piena di idee molto originali.

Sagittario: i single possono lanciare dei chiari segnali a una persona. Chi ha iniziato una nuova attività lavorativa può ottenere molte soddisfazioni. Durante la giornata possono comparire dei leggeri fastidi fisici.

Capricorno: chi cerca l'amore può fare degli incontri speciali. Un viaggio rilassante può essere fatto con la dolce metà.

Chi lavora in proprio può essere invidioso di alcune persone conosciute di recente.

Acquario: per la sfera sentimentale è un momento di riflessione. I cuori solitari devono evitare le discussioni inutili. L'ambito lavorativo può procedere in modo altalenante.

Pesci: chi è solo da tempo ha una buona energia. La relazione amorosa deve migliorare la comunicazione. Con molta prudenza si può affrontare il campo professionale.