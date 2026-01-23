L'oroscopo del 24 gennaio 2026 assegna primo posto all'Acquario per idee vincenti e al secondo posto l'Ariete per energia alle stelle, mentre al terzo posto I Gemelli che avrà grande capacità di convincere.

Classifica dei segni zodiacali per il 24/01

1. Acquario: siete il segno da battere. Mercurio e Venere nel vostro segno vi ti rendono magnetici, brillanti, irresistibili. Idee vincenti, contatti utili, flirt mentali che diventano qualcosa di più. la cosa giusta al momento giusto.

2. Ariete:

La Luna vi mette al centro della scena: energia alle stelle, decisioni rapide, voglia di buttarvi senza paracadute.

Con l’Acquario dalla vostra parte, le intuizioni diventano opportunità concrete. Giornata perfetta per osare.

3. Gemelli

Mente veloce, parole affilate, grande capacità di convincere. Il cielo vi favorisce nei dialoghi, nei messaggi, nelle proposte improvvise. Se dovete dire qualcosa di importante, fatelo: sarà ascoltato.

4️⃣ Bilancia

L’aria dell’Acquario vi sostiene, anche se la Luna in Ariete vi mette un po’ sotto pressione. Le relazioni si muovono, cambiano ritmo, ma possono diventare più stimolanti. Serve sincerità, anche se scomoda.

5️⃣ Sagittario

Giornata frizzante, piena di stimoli e voglia di fare. La Luna vi dà slancio, l’Acquario vi apre la mente. Ottimo momento per muovervi, scrivere, proporre, viaggiare o pianificare qualcosa di nuovo.

6️⃣ Leone

Vi sentite provocati… ma in senso buono. Il cielo vi invita a cambiare punto di vista, soprattutto nei rapporti. Se smettete di voler controllare tutto, potreste scoprire che qualcuno ha molto da offrirvi.

4️⃣ Bilancia

L’aria dell’Acquario vi sostiene, anche se la Luna in Ariete vi mette un po’ sotto pressione. Le relazioni si muovono, cambiano ritmo, ma possono diventare più stimolanti. Serve sincerità, anche se scomoda.

7️⃣ Capricorno

Non amate le improvvisazioni, ma potreste scoprire che un’idea fuori programma funziona meglio del previsto. Mercurio e Venere vi chiedono flessibilità, soprattutto in amore e nelle collaborazioni.

8️⃣ Pesci

Siete più osservatori che protagonisti. L’energia è veloce, mentre voi avete bisogno di tempo per sentire.

Meglio ascoltare, annotare, rimandare le decisioni importanti a quando le emozioni saranno più chiare.

9️⃣ Toro

La Luna in Ariete vi rende un po’ nervosi, l’Acquario vi spinge fuori dalla comfort zone. Non tutto vi convince, ma qualcosa vi stuzzica. Evitate rigidità inutili: il cambiamento non è una minaccia.

10. Vergine

Troppe variabili, troppe idee non pianificate. La giornata è interessante, ma poco ordinata. Se lasciate andare il bisogno di controllo, potreste cogliere uno spunto utile per il futuro.

1️⃣1️⃣ Scorpione

Clima agitato: parole che pungono, reazioni istintive, tensioni latenti. Il consiglio è uno solo: non prendetevela tutto sul personale. Alcune provocazioni servono solo a smuovere ciò che è fermo.

1️⃣2️⃣ Cancro

Vi sentite fuori fase rispetto al ritmo della giornata. La Luna in Ariete vi mette fretta, l’Acquario vi chiede distacco emotivo. Meglio proteggere le energie e rimandare confronti delicati.