Secondo l'oroscopo del 4 gennaio 2026 l'Ariete deve avere più dialogo con la dolce metà, il Toro è molto affidabile, il Leone può chiarire dei piccoli dubbi e i Pesci sono abbastanza dolci con il partner.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con molto più dialogo si possono evitare le incomprensioni con il partner. Chi lavora in proprio desidera rimettersi in gioco, per ottenere delle soddisfazioni. L'entusiasmo in questo momento va dosato attentamente.

Toro: chi fa parte di una coppia deve ascoltare le esigenze della dolce metà. Chi è solo da tempo è affidabile e soprattutto molto tranquillo.

Il campo professionale va pianificato con attenzione.

Gemelli: delle occasioni interessanti sono in arrivo per chi cerca l'amore. La sfera sentimentale risulta essere più solida del previsto. Un progetto rimasto in sospeso può essere finalmente completato.

Cancro: in questo periodo è necessario essere più intraprendenti. Nei confronti della persona amata servono più attenzioni. Sul lavoro è fondamentale procedere con molta precisione, per evitare dei problemi in futuro.

Leone: finalmente è possibile chiarire alcuni dubbi. La complicità con la dolce metà può essere rafforzata. Per l'ambito lavorativo è un momento ricco di soddisfazioni.

Vergine: durante la giornata si possono vivere degli incontri molto piacevoli.

Nel rapporto con il partner è necessario avere più maturità del solito. Chi lavora in proprio deve avere più autocontrollo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: una proposta inaspettata può portare molta felicità. Questo è il momento ideale per recuperare l'armonia con la persona amata. Sul campo professionale non possono mancare dei rallentamenti.

Scorpione: con molta fiducia è possibile pensare al futuro. Dei cambiamenti sono probabili sulla relazione amorosa. Una scelta importante di lavoro va assolutamente rinviata.

Sagittario: finalmente la leggerezza può dominare la sfera sentimentale. Chi è solo da troppo tempo deve essere molto più calmo. Il campo professionale ha una buona stabilità.

Capricorno: con il partner è possibile avere un chiarimento importante. Il clima con i parenti è più sereno del solito. Sul lavoro è fondamentale trovare delle strategie più valide.

Acquario: i single possono vivere un momento brillante insieme ad alcuni amici. Una questione può generare delle inutili tensioni con la dolce metà. Le idee lavorative sono davvero molto creative.

Pesci: nei confronti della persona amata è presente tanta dolcezza. Una piccola frase inopportuna può creare molto imbarazzo. Sull'ambito professionale è necessario reagire con molta lucidità.