L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 gennaio porta bene al segno Acquario, che risulta essere il più favorito dello zodiaco premiato con 6 trifogli portafortuna. Bene anche Sagittario, Leone e Pesci, mentre il segno sfavorito è la Vergine. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana 5-11 gennaio

☘️☘️Vergine. La settimana richiede grande capacità di adattamento e una buona dose di pazienza. Vi troverete a dover prendere decisioni pratiche che non possono più essere rimandate, soprattutto in ambito familiare e lavorativo. Le tensioni non mancheranno, e il dialogo con chi vi circonda potrebbe risultare più faticoso del previsto.

Anche sul piano fisico sentirete il bisogno di rallentare e di rimettere ordine nelle abitudini quotidiane, dopo gli eccessi delle feste. Il fine settimana porta stanchezza mentale, perciò sarà fondamentale concedervi momenti di vero recupero.

☘️☘️☘️Scorpione. I giorni iniziali della settimana vi vedranno più concentrati, ma alcune situazioni del passato potrebbero riaffacciarsi chiedendo una presa di posizione chiara. Gli ultimi tempi vi hanno messo a dura prova e ora diventa essenziale non alimentare nervosismi inutili. Il fine settimana rischia di essere teso, con pensieri che si accavallano e poca voglia di mediare. Sul fronte professionale, però, si intravedono cambiamenti, spostamenti o nuove responsabilità che, se ben gestite, potranno aprire strade interessanti.

☘️☘️☘️Gemelli. Siete chiamati a fare chiarezza, dentro e fuori di voi. La settimana parte con un leggero calo di energie e una certa insofferenza verso regole e limiti che sentite troppo stretti. Anche il corpo chiede attenzione, quindi evitate di pretendere troppo da voi stessi. In amore emergono dubbi e zone d’ombra che non possono più essere ignorate. È il momento giusto per fare domande, chiedere risposte e liberarvi da ciò che non vi fa sentire davvero liberi.

☘️☘️☘️Bilancia. Una fase di cambiamento si fa sentire in modo netto e vi chiede di restare vigili. Nulla va dato per scontato, soprattutto nei rapporti personali, che hanno bisogno di maggiore cura e presenza. Alcune giornate potrebbero portarvi un velo di malinconia o una sensazione di insoddisfazione, ma non lasciatevi abbattere.

Anche le questioni economiche richiedono attenzione, soprattutto se il periodo delle feste ha inciso più del previsto. Imparate a valorizzare ciò che avete, senza sprechi inutili.

☘️☘️☘️☘️Ariete. La settimana vi invita a riprendere in mano le redini della vostra vita dopo un periodo di rallentamento. Avrete molte cose da sistemare, sia in casa che sul lavoro, e questo vi aiuterà anche a fare chiarezza mentale. La gestione del denaro migliora, grazie a un atteggiamento più consapevole e meno impulsivo. In amore emergono dialoghi importanti, chiarimenti o nuovi progetti condivisi. Cercate di non sminuire chi vi sta accanto e di ascoltare davvero. Per chi è solo, una piccola emozione può riaccendere l’entusiasmo.

☘️☘️☘️☘️Capricorno. La settimana si apre con confronti importanti che rischiano di confondere le idee. Avrete bisogno di riflettere prima di parlare, anche se non è semplice per voi trattenere ciò che pensate. Dopo un periodo complesso, riuscirete gradualmente a trovare una soluzione a una questione che vi ha messo sotto pressione. Sul piano emotivo si affacciano sensazioni nuove, mentre in amore prevale ancora una fase di osservazione e attesa. Non forzate i tempi.

☘️☘️☘️☘️Toro. È una settimana ideale per trasformare i buoni propositi in azioni concrete. Serve impegno, soprattutto se negli ultimi mesi avete dovuto affrontare spese o perdite importanti. La motivazione va alimentata giorno dopo giorno, evitando distrazioni e cali di concentrazione.

Chi sente il bisogno di cambiare routine potrà iniziare a riscrivere la propria quotidianità. Fate attenzione alle distrazioni, soprattutto in casa e negli spostamenti, perché la fretta non è una buona alleata.

☘️☘️☘️☘️Cancro. La settimana scorre senza eccessi, ma vi chiede di passare dalle parole ai fatti. È tempo di archiviare le feste e concentrarvi su ciò che avete promesso a voi stessi. Qualcuno dovrà affrontare un esame o un colloquio, perciò diventa fondamentale gestire lo stress e ridurre le perdite di tempo. L’amore rappresenta un punto di appoggio importante, capace di offrirvi sostegno e nuove prospettive. Sul piano economico la ripresa richiede impegno e costanza.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Il lavoro e i progetti di lunga durata iniziano a mostrare segnali incoraggianti, anche se i risultati non sono ancora immediati.

Questo periodo è utile per costruire basi solide, evitando promesse non supportate dai fatti. È il momento di agire con concretezza, lasciando da parte le parole inutili. Gli incontri non sono esclusi, ma il vostro bisogno di protezione e comfort potrebbe rendervi più selettivi. In alcune giornate vi sentirete meno energici, quindi cercate di non alimentare pensieri negativi.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone. La settimana porta movimento e risposte attese da tempo. Avrete modo di sistemare questioni rimaste in sospeso e di recuperare terreno nei rapporti affettivi, soprattutto dopo una fase turbolenta. In famiglia sarà importante dedicare più attenzione a chi ha bisogno di voi, in particolare ai più piccoli.

Un consiglio ricevuto in passato si rivelerà prezioso, aiutandovi a prendere una decisione più serena e consapevole.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. Dal punto di vista personale e sentimentale la settimana è ricca di stimoli. Le relazioni si rafforzano, soprattutto per chi sta vivendo una fase di conoscenza o consolidamento. È importante andare oltre le apparenze e approfondire ciò che conta davvero. Sul lavoro diventa necessario rilanciare un progetto o rimettersi in gioco con maggiore determinazione, anche se l’ambiente non vi entusiasma. Tenete sotto controllo i nervi, perché alcune spese richiederanno una gestione attenta.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. La settimana è intensa e piena di impegni, ma anche di possibilità.

Avete il desiderio di migliorarvi e di dimostrare a voi stessi quanto valete, purché non esageriate con le aspettative. Sentite il bisogno di muovervi, conoscere persone nuove e ampliare gli orizzonti. Alcuni cambiamenti sono inevitabili e richiedono coraggio. In amore può emergere un po’ di tensione, ma con dialogo e disponibilità sarà possibile ritrovare l’equilibrio.