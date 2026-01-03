Quella di lunedì 5 gennaio sarà una giornata composta da Luna in Leone e Sole in Capricorno. Per i nati del Cancro continua il periodo di alti e bassi, ma queste 24 ore saranno particolarmente 'out', a causa di una questione irrisolta o alcuni ostacoli da battagliare. Il segno dello zodiaco 'baciato' dalle stelle è il Leone, posizionato al 1° posto nella graduatoria giornaliera. Approfondiamo l'oroscopo, la classifica e la situazione delle stelle.

Classifica e oroscopo del 5 gennaio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Leone. Avete dentro le risorse necessarie per andare avanti, anche nei giorni in cui vi sentite vuoti.

Siete in attesa di qualcosa di speciale da tempo, un momento che sentite nell’aria e che vi fa restare vigili, quasi in ascolto. Questo lunedì porta con sé una sensazione di conferma e di meritata gratificazione. Avete seminato con costanza, spesso senza clamore, e ora iniziate a percepire che gli sforzi non sono stati vani. La giornata favorisce riflessioni profonde e scelte mature, soprattutto sul piano personale ed economico. Qualcuno potrebbe ricevere una notizia piacevole o un riconoscimento concreto che rafforza l’autostima. Vi sentite più centrati, più sicuri delle vostre capacità e pronti a guardare avanti con maggiore fiducia.

2️⃣ - Capricorno. Potete trasformare la paura in alleata, ascoltandola senza lasciarle il controllo.

Il clima di questa giornata è decisamente più leggero e vi permette di ritrovare il sorriso dopo un periodo di nervosismo e stanchezza. Non amate il freddo e questo influisce sul vostro livello di energia, ma state lentamente recuperando equilibrio. Avete esagerato un po’ con cibo e ritmi irregolari e ora sentite il bisogno di rimettere ordine, senza però cadere negli eccessi opposti. Fate attenzione alle distrazioni domestiche e concedetevi attività che non richiedano troppa concentrazione. Il corpo manda segnali incoraggianti, ascoltateli e rispettate i vostri limiti, evitando notti troppo movimentate.

3️⃣ - Scorpione. Non siete soli nelle vostre battaglie interiori, chiedere aiuto è un atto di forza.

Vi svegliate con una sensazione di calma e lucidità che non provavate da tempo. Avete acquisito una maggiore consapevolezza dei vostri desideri e delle vostre priorità, grazie a piccoli ma significativi cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi. Questo lunedì si presenta sereno e vi invita a dedicarvi a ciò che amate davvero, senza sensi di colpa. Qualcuno preferirà rallentare e godersi la tranquillità, altri sentiranno il bisogno di condividere momenti con la famiglia. La giornata è ideale anche per rimettere ordine negli spazi e, simbolicamente, dentro di voi.

4️⃣ - Pesci. State costruendo qualcosa di importante, anche se ora sembra invisibile. Avete vissuto settimane piacevoli e ora sentite il peso del ritorno alla routine, che vi provoca una lieve agitazione.

L’idea di dover riprendere certi impegni o rivedere alcune persone vi rende inquieti, ma state amplificando timori che non trovano reale fondamento. Questo lunedì vi invita a restare concreti e a non disperdere energie in pensieri inutili. Nei rapporti affettivi regna l’armonia, soprattutto per chi condivide una relazione stabile. A breve potreste essere coinvolti in un evento gioioso che porterà entusiasmo e nuove emozioni.

5️⃣ - Bilancia. Avete il diritto di cambiare idea e direzione, se questo vi rende più fedeli a voi stessi. La giornata si rivela significativa sotto molti punti di vista, soprattutto per quanto riguarda affetti, famiglia e gestione pratica della vita quotidiana. In casa si respira un’atmosfera distesa e rassicurante, capace di sanare vecchie incomprensioni.

Le coppie che hanno attraversato tensioni recenti riescono a ritrovare un dialogo sincero. Le prime ore saranno dedicate a doveri e impegni, ma il pomeriggio vi regalerà tempo libero da spendere nel relax. La sera favorisce l’intimità, la passione e la voglia di condividere progetti importanti.

6️⃣ - Gemelli. Potete scegliere di non farvi definire dagli errori, ma da ciò che avete imparato grazie a essi. I pensieri ruotano attorno alla famiglia e a questioni domestiche che richiedono attenzione. Avevate fatto dei programmi ambiziosi, ma finora non siete riusciti a metterli in pratica come speravate e questo vi provoca un po’ di frustrazione. Sistemare casa vi suscita una lieve nostalgia, ma affrontare queste incombenze vi aiuta a fare chiarezza anche dentro di voi.

Non fate tutto da soli, chiedere aiuto è segno di intelligenza. Nel tardo pomeriggio trovate il momento giusto per affrontare un confronto rimandato da tempo. Un cambiamento importante si sta avvicinando e richiede preparazione.

7️⃣ - Ariete. Siete più resilienti di quanto crediate, anche quando la stanchezza prova a convincervi del contrario. Questo lunedì mette alla prova la vostra pazienza. Gli imprevisti sembrano moltiplicarsi e rischiano di innervosirvi, soprattutto perché amate avere tutto sotto controllo. Tendete a interpretarli come segni di sfortuna, ma in realtà sono solo deviazioni temporanee. Una comunicazione da parte di un familiare potrebbe portarvi nuove responsabilità. Nonostante la tensione, riuscite a mantenere autocontrollo e dignità.

Continuate a credere nei vostri sogni e a difenderli con determinazione, perché la costanza verrà premiata.

8️⃣ - Sagittario. Non dovete avere tutto chiaro subito, basta fare il prossimo passo con onestà. La mattinata è ricca di cose da fare e vi trovate divisi tra doveri pratici e voglia di evasione. È il momento giusto per rimettere ordine, sia negli spazi che nei pensieri. Qualcuno organizza una visita o una piccola gita, altri preferiscono il tepore domestico e un po’ di riposo. La stanchezza accumulata si fa sentire e questa giornata diventa un’occasione preziosa per recuperare energie. I più giovani iniziano a fantasticare su una pausa rigenerante che li aiuti a resistere ai ritmi intensi dei prossimi giorni.

9️⃣ - Acquario. Potete rallentare senza sentirvi in colpa, perché anche la pausa fa parte della crescita. Da tempo portate con voi una preoccupazione legata al lavoro o al denaro e questo lunedì rappresenta un punto di svolta. Vi dedicate all’analisi delle vostre risorse e cercate soluzioni pratiche a questioni rimaste in sospeso. È una giornata introspettiva, utile per fare ordine e pianificare con maggiore precisione ciò che verrà. Chi è solo sente il desiderio di innamorarsi, ma il contesto non favorisce nuove conoscenze immediate. Non scoraggiatevi e sfruttate queste ore per organizzare al meglio la settimana in arrivo.

1️⃣0️⃣ - Toro. Meritate risultati che rispecchino l’impegno che mettete ogni giorno, anche quando nessuno vi vede.

Le questioni economiche occupano gran parte dei vostri pensieri e vi mettono in agitazione. I conti non tornano come vorreste e una spesa importante all’orizzonte vi rende inquieti. Qualcuno non è rimasto pienamente soddisfatto di ciò che ha ricevuto o di come sono andate certe situazioni recenti. Nonostante le preoccupazioni, iniziate a intravedere segnali incoraggianti, soprattutto per chi cerca nuove opportunità lavorative o desidera costruire qualcosa di importante in coppia. La sera riporta serenità e favorisce un’intesa profonda con chi amate.

1️⃣1️⃣ - Vergine. Avete già superato momenti difficili, ricordatevelo quando dubitate delle vostre capacità. Vi perdete facilmente nella navigazione online e la tentazione di acquistare qualcosa è forte.

Prima di procedere, valutate con attenzione e non lasciatevi guidare dall’impulsività. La ripresa degli impegni vi provoca una certa tensione interiore e questo venerdì potrebbe risultare più faticoso del previsto. Chi lavora anche in questa giornata potrebbe trovarsi a gestire una situazione improvvisa e delicata. In amore emergono segnali di insofferenza e un calo del desiderio, che meritano ascolto e dialogo sincero.

1️⃣2️⃣ - Cancro. Non siete in ritardo sulla vostra vita, state solo seguendo un percorso che vi sta insegnando a essere più forti e consapevoli. Questa giornata ha un sapore particolare e vi mette davanti a una questione irrisolta o a un ostacolo che attendete di superare da tempo.

Alcuni di voi stanno affrontando un problema fisico che pesa anche sul piano emotivo. Le preoccupazioni vi rendono inquieti e influenzano il riposo, aumentando ansia e incertezza. Provate a non lasciarvi trascinare da pensieri negativi e concedetevi momenti di calma dedicati a ciò che vi appassiona davvero. Nei prossimi giorni sarete molto impegnati e avrete poco spazio per voi stessi, per questo è importante preservare ora il vostro equilibrio interiore. Chi ha figli vive emozioni contrastanti, tra dolce malinconia e orgoglio per i cambiamenti in atto.

Quadro astrologico della giornata

Il 5 gennaio 2026 si presenta come una giornata di equilibrio tra concretezza e bisogno di espressione personale.

Il Sole in Capricorno spinge verso responsabilità, realismo e scelte ponderate. È una configurazione che favorisce la disciplina, la pianificazione e la volontà di costruire qualcosa di solido, soprattutto sul piano lavorativo e pratico. La Luna in Leone accende il desiderio di essere riconosciuti, ascoltati e valorizzati. Le emozioni cercano spazio, calore e conferme, rendendo più intenso il bisogno di esprimere ciò che si prova senza filtri. Nel complesso, è una giornata che chiede di unire rigore e cuore, concretezza e orgoglio personale, senza forzature ma con presenza e consapevolezza.