L'oroscopo del fine settimana 17 e 18 gennaio 2026 è interamente influenzato dalla Luna e dal Sole in Capricorno, per questo motivo il segno del Cancro ne fa le spese ottenendo il punteggio più basso. Al contrario, ad aggiudicarsi le 6 stelle è il Leone. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del weekend 17-18 gennaio 2026

⭐⭐Cancro. Il fine settimana non vi regala grandi slanci, soprattutto sul piano pratico. La Luna e il Sole in Capricorno vi remano contro. Nel lavoro potreste sentirvi affaticati, con risultati inferiori alle aspettative e una certa difficoltà nel trovare la giusta concentrazione.

Le energie non sono al massimo e questo vi rende meno reattivi del solito. In amore si intravede un leggero miglioramento, ma senza picchi emotivi degni di nota. È un momento da vivere con calma, senza forzare situazioni o pretendere troppo da voi stessi. Concedetevi riposo e abbassate le aspettative.

⭐⭐⭐Sagittario. L’umore sentimentale risulta altalenante e potreste apparire poco convincenti o distanti nei confronti del partner. Alcune incomprensioni nascono più da un vostro bisogno di spazio che da reali problemi di coppia. Molto meglio la sfera professionale, dove creatività, intuito e spirito d’iniziativa vi permettono di portare avanti progetti interessanti. Concentratevi su ciò che sapete fare meglio e non lasciate che piccole tensioni affettive rovinino il resto del fine settimana.

⭐⭐⭐Ariete. In amore il clima non è dei più entusiasmanti e potreste avvertire una certa freddezza o distanza emotiva. Tuttavia, se nei giorni precedenti avete chiarito alcune questioni o seminato bene, il weekend potrebbe rivelarsi più gestibile del previsto. Il lavoro, invece, offre buone soddisfazioni: siete determinati, concreti e capaci di affrontare responsabilità importanti. Usate questa energia positiva per rafforzare la vostra sicurezza personale, senza pretendere risposte immediate sul piano affettivo.

⭐⭐⭐Vergine. Il fine settimana si presenta leggermente sottotono, soprattutto per quanto riguarda la sfera emotiva. Potreste sentirvi meno ispirati del solito e fare fatica a dimostrare ciò che provate.

Non è il momento ideale per grandi gesti romantici, ma piuttosto per la comprensione silenziosa. Sul lavoro, invece, vi sentite attivi e presenti, con risultati complessivamente buoni. Continuate su questa strada senza pretendere la perfezione da voi stessi.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. Il settore professionale regala spunti interessanti e opportunità da valutare con attenzione, specialmente se saprete muovervi con diplomazia e tempismo. In amore il clima è tranquillo e disteso, senza grandi scossoni ma anche senza eccessi di romanticismo. È un fine settimana adatto alla stabilità, ai dialoghi pacati e alla condivisione semplice. Se cercate emozioni forti, dovrete avere pazienza; se invece desiderate serenità, siete sulla strada giusta.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. La sfera sentimentale vi regala sensazioni più piacevoli e un maggiore senso di complicità con il partner. Vi sentite più compresi e meno sulla difensiva, e questo migliora il clima di coppia. Sul lavoro, però, gli impegni non mancano e potreste sentirvi sotto pressione o poco sicuri delle vostre capacità. Non sottovalutate ciò che sapete fare e procedete un passo alla volta, senza farvi schiacciare dalle aspettative.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Il fine settimana vi invita a mettere ordine nei sentimenti. Sentite il bisogno di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso e di parlare con sincerità. In amore il confronto è necessario e può portare benefici se affrontato con calma. Il lavoro resta discreto ma impegnativo, con molte responsabilità da gestire.

Organizzate bene il tempo e non dimenticate di ritagliarvi spazi di recupero emotivo.

⭐⭐⭐⭐Toro. Se dal punto di vista professionale avvertite una certa frustrazione o la sensazione di non essere sostenuti come vorreste, l’amore vi compensa ampiamente. Il rapporto di coppia si rafforza grazie a un rinnovato desiderio di condivisione, tenerezza e presenza reciproca. È un fine settimana ideale per riscoprire il romanticismo e il piacere di stare insieme. Le preoccupazioni pratiche non vanno ignorate, ma affrontate con gradualità e realismo.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Il lavoro e i progetti personali occupano gran parte dei vostri pensieri. Avete voglia di crescere, di ampliare gli orizzonti e di puntare più in alto.

Questa spinta ambiziosa vi rende dinamici e intraprendenti. In amore, invece, serve maggiore umiltà e ascolto: non tutto può essere gestito con leggerezza. Se rallentate un po’ e vi mostrate più presenti, il clima migliorerà sensibilmente.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Il fine settimana conferma una ritrovata stabilità affettiva. Il rapporto di coppia appare più solido e rassicurante, permettendovi di abbassare le difese. Sul lavoro il percorso è ancora in costruzione e richiede pazienza, ma la direzione intrapresa è quella giusta. Non aspettate risultati immediati: ogni piccolo passo conta. Dedicate tempo anche alla cura della mente e delle emozioni.

⭐⭐⭐⭐⭐Capricorno. Sul piano professionale vi dimostrate lucidi, organizzati e capaci di fare scelte intelligenti, evitando sprechi e distrazioni inutili.

Sapete concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore la relazione è stabile e, anche senza grandi slanci, riuscite a coinvolgere il partner nelle vostre idee e visioni. È un fine settimana equilibrato, in cui concretezza e dialogo vi aiutano a sentirvi più centrati.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Il clima generale è decisamente favorevole. In amore vivete un’intesa profonda e rassicurante, fatta di complicità e progetti condivisi. Vi sentite sostenuti e valorizzati all’interno della relazione. Anche nel lavoro mostrate maggiore attenzione e cura per le vostre mansioni, con l’obiettivo di migliorare risultati e prospettive future. È un fine settimana che vi permette di consolidare ciò che avete costruito con impegno e costanza.