L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio è pronto a rivelare come saranno queste giornate centrali del mese invernale. Le feste sono ormai un lontano ricordo e la vita è tornata a scorrere come al solito, anche se per alcuni segni zodiacali ci sono stati dei cambiamenti. In questa settimana, le stelle restituiscono vigore ai Cancro, finora penalizzati a causa della presenza del Sole in Capricorno (che terrà botta fino al 20 gennaio). Questo segno si posiziona sul podio della classifica, mentre il Sagittario è ultimo.

Classifica e oroscopo settimanale fino al 18 gennaio 2026

1️⃣2️⃣ - Sagittario. Vi attende una settimana delicata, in cui sarà fondamentale dosare le energie e limitare al minimo le sollecitazioni esterne. Vi sentite più vulnerabili del solito e rischiate di percepire ogni imprevisto come un ostacolo insormontabile. Meglio evitare discussioni, confronti accesi o iniziative impegnative, soprattutto se richiedono spostamenti o decisioni rapide. Prediligete attività tranquille, restate nel vostro ambiente protetto e concedetevi tempi più lenti. La parola chiave è contenimento: meno fate, meno danni rischiate di accumulare. La pazienza sarà la vostra alleata più preziosa.

1️⃣1️⃣ - Ariete. La settimana si apre con un clima nervoso, soprattutto sul piano affettivo.

In amore potreste sentirvi confusi, irritabili e poco disposti al dialogo, con il rischio di discutere con una persona a voi molto vicina. Anche il fisico lancia segnali da non sottovalutare: stanchezza, tensioni e piccoli disturbi invitano a rallentare. Evitate di caricarvi di nuovi impegni e rivedete con attenzione le spese, perché è il momento giusto per fare ordine nei conti. Chi sta seguendo cure o percorsi di recupero dovrà proseguire con costanza, senza forzature.

1️⃣0️⃣ - Vergine. Vi sentite mentalmente affaticati e poco centrati, come se alcune situazioni recenti continuassero a pesarvi più del dovuto. L’irritabilità rischia di emergere nei rapporti quotidiani, soprattutto se vi sentite poco compresi.

È importante smettere di delegare e riprendere in mano i vostri obiettivi con maggiore autonomia. Affidatevi alle vostre capacità pratiche e al vostro senso critico. Chi ha figli o lavora a stretto contatto con molte persone dovrà prestare particolare attenzione alla gestione dello stress e alla tutela personale.

9️⃣ - Scorpione. La settimana presenta qualche intoppo, soprattutto sul piano pratico ed economico. Le finanze richiedono prudenza e una gestione più attenta, evitando spese superflue o decisioni impulsive. Nonostante questo, non mancheranno momenti positivi e piccole novità nella vita privata, capaci di rompere la monotonia. Anche un incontro fugace o uno scambio di sguardi potrà risvegliare emozioni sopite.

Sul lavoro o nello studio avete bisogno di maggiore incoraggiamento, mentre il recupero delle energie passa attraverso il riposo, nonostante serate un po’ stancanti.

8️⃣ - Leone. La settimana scorre senza grandi scossoni, anche se dovrete fare i conti con ritardi, imprevisti o qualche spesa extra che vi costringe a rivedere l’organizzazione quotidiana. Non tutto fila come vorreste, ma il vostro atteggiamento resta positivo e costruttivo. Sapete trasmettere fiducia e buon senso, diventando un punto di riferimento per chi vi sta accanto. In amore siete combattuti su una questione importante, ma il dialogo resta aperto e favorisce chiarimenti e possibili riavvicinamenti.

7️⃣ - Bilancia. Si torna gradualmente alla routine, ma è importante non dare nulla per scontato.

Sul lavoro e nei sentimenti la situazione appare stabile, purché restiate prudenti e attenti ai dettagli. Un consiglio ricevuto in modo informale potrebbe rivelarsi più utile del previsto e aiutarvi a rimettervi in carreggiata. Avete bisogno di rinnovamento anche sul piano estetico: cambiare qualcosa del vostro aspetto vi aiuterà a sentirvi più leggeri e motivati.

6️⃣ - Gemelli. La settimana si presenta più dinamica e serena rispetto al recente passato. È il momento di smettere di focalizzarvi solo su ciò che manca e di concentrarvi su ciò che potete costruire. Buon periodo per iniziare un percorso legato al benessere personale, che nel tempo potrebbe portare risultati concreti. Le conoscenze fuori dal comune stimolano la mente e accendono nuove idee.

Credete di più nei vostri progetti e allontanate il pessimismo, anche se alcune serate risulteranno particolarmente faticose.

5️⃣ - Acquario. Partite con il piede giusto e questo vi aiuta a vivere le giornate con maggiore leggerezza. Tra spese, impegni pratici e tante comunicazioni, il tempo vola. Potreste riprendere i contatti con una persona del passato, riaprendo scenari interessanti. Qualcuno decide di rimettersi in forma, altri sono impegnati in commissioni urgenti. La salute è buona, ma serve maggiore attenzione agli sbalzi di temperatura e alla stanchezza accumulata.

4️⃣ - Toro. La settimana è più interessante di quanto immaginaste e vi offre occasioni per uscire dalla solita routine.

Cambiare ambienti e frequentazioni vi aiuta a ritrovare entusiasmo e a liberarvi di dubbi che vi portavate dietro da tempo. In amore si aprono possibilità promettenti, soprattutto per chi è pronto a mettersi in gioco senza paura. Nel lavoro o nello studio serve costanza e concretezza: evitate di rimandare e affrontate subito ciò che va fatto.

3️⃣ - Pesci. Avvertite una forte spinta al rinnovamento e finalmente vi sentite pronti a cambiare direzione. La settimana è ricca di stimoli e non va affrontata con preclusioni. Attenzione solo a qualche fastidio fisico legato alla stanchezza o a vecchie tensioni. In amore tornano entusiasmo e progettualità, mentre sul piano economico state pianificando qualcosa di importante per il futuro.

Chi lavora è sulla strada giusta e deve continuare con la stessa determinazione.

2️⃣ - Cancro. Dopo un inizio un po’ spento, ritrovate lentamente passione ed emozioni. I rapporti affettivi si scaldano e non si escludono riavvicinamenti o ritorni inattesi. La mente tende a rivolgersi al passato, tra ricordi e nostalgie, ma è fondamentale mantenere lo sguardo orientato in avanti. Nuovi stimoli arrivano anche quando vi sentite scarichi, aiutandovi a ritrovare fiducia e ispirazione.

1️⃣ - Capricorno. Questa è una settimana di grande forza e visibilità. I progetti avviati ora hanno solide basi e possono portarvi lontano. Dopo un periodo più faticoso, tornate protagonisti e vi sentite energici, determinati e sicuri di voi stessi.

L’amore è intenso e coinvolgente, mentre sul piano pratico non si escludono gratificazioni concrete o notizie emozionanti. Sfruttate al massimo questo momento favorevole, perché vi offre l’occasione di consolidare risultati importanti.