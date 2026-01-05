L'oroscopo del weekend 10-11 gennaio prevede due giornate differenti, dove il sabato è influenzato dalla Luna in Bilancia, e la domenica dalla Luna in Scorpione. La classifica del fine settimana arride ai nati dell'Ariete, che conquistano la prima posizione. Al contrario, la Vergine è 12esima.

Classifica e oroscopo del weekend 10-11 gennaio 2026

1️⃣2️⃣ - Vergine. Queste giornate richiedono cautela, soprattutto nella gestione delle spese e delle questioni pratiche. Avete la sensazione di dover tenere tutto sotto controllo, ma questo atteggiamento rischia di rendervi nervosi e poco flessibili.

Sarebbe utile rallentare e osservare ciò che accade senza voler intervenire a ogni costo. Un contatto inatteso potrebbe riaprire un dialogo rimasto in sospeso, ma non aspettate che siano sempre gli altri a fare il primo passo. Nei rapporti familiari o sentimentali serve maggiore ascolto, evitando discussioni inutili che nascono da stanchezza e incomprensioni.

1️⃣1️⃣ - Gemelli. L’umore non è dei migliori e vi sentite meno brillanti del solito. Avvertite un senso di insofferenza generale, accentuato da questioni economiche o affettive che continuano a pesare. Avete bisogno di ritagliarvi spazi personali, dedicandovi a ciò che vi fa stare bene senza sensi di colpa. Non forzate le soluzioni, perché alcune risposte arriveranno solo con il tempo.

Concedetevi leggerezza e smettete di rimuginare su ciò che non potete cambiare nell’immediato.

1️⃣0️⃣ - Bilancia. Il fine settimana porta con sé qualche novità, ma anche un certo carico di responsabilità che vi mette agitazione. Tendete a fare tutto da soli, salvo poi sentirvi sopraffatti. È il momento di chiedere supporto o di semplificare la vostra quotidianità, anche attraverso piccoli cambiamenti pratici. Non potete reggere tutto sulle vostre spalle. Prendetevi il tempo necessario per riorganizzarvi e ritrovare equilibrio mentale.

9️⃣ - Scorpione. Siete chiamati a rimettere ordine, sia in casa sia nei pensieri. Le feste sono ormai alle spalle e diventa necessario occuparsi di questioni concrete come conti, impegni e programmazione delle prossime settimane.

Non rimandate ciò che può essere sistemato ora. Concedetevi anche momenti di cura personale, perché il benessere passa anche da piccoli gesti. Arrivano messaggi o chiamate che riportano alla luce rapporti importanti.

8️⃣ - Capricorno. Avvertite il bisogno di rallentare e recuperare energie. Qualcosa o qualcuno riesce a offrirvi conforto, aiutandovi a vedere le cose con maggiore lucidità. Il corpo chiede riposo e attenzione, quindi evitate di strafare. Approfittate di questo fine settimana per ricaricare le batterie, perché presto vi attende una fase più dinamica e impegnativa. Ascoltate i vostri limiti senza sentirvi in colpa.

7️⃣ - Acquario. Avete diverse cose da sistemare, tra casa e questioni economiche, ma l’obiettivo è chiudere il prima possibile per potervi rilassare.

Nei giorni precedenti potrebbero esserci state tensioni con una persona cara, ma ora avete l’occasione di chiarire e ristabilire un dialogo più sereno. Il venerdì scorre lentamente, mentre cresce una lieve ansia legata alla ripresa delle solite responsabilità. Cercate di non anticipare le preoccupazioni.

6️⃣ - Leone. Il vostro umore è stato altalenante, ma ora iniziate a percepire un miglioramento. Chiarimenti importanti aiutano a fare luce su situazioni rimaste in sospeso e vi permettono di guardare avanti con maggiore fiducia. Qualcosa finalmente si muove e vi troverete presto davanti a una scelta che potrà cambiare alcune dinamiche della vostra vita. Ascoltate con attenzione ciò che vi viene detto e non agite d’impulso.

5️⃣ - Toro. Il sabato è piuttosto operativo e vi vede alle prese con faccende domestiche e impegni rimandati. È il momento giusto per sistemare ciò che avete trascurato, così da affrontare la settimana successiva con maggiore serenità. Il venerdì, invece, porta rilassamento e piaceri semplici, capaci di farvi dimenticare stress e preoccupazioni. Ritagliatevi momenti di tranquillità, senza pensare a ciò che vi pesa di solito.

4️⃣ - Cancro. Avete bisogno di leggerezza e di staccare la spina dopo giorni intensi e pieni di responsabilità. Tra lavoro, famiglia e impegni personali accumulate facilmente tensione. Questo fine settimana vi spinge a uscire, a socializzare e a cambiare aria. Dormite di più e ascoltate i segnali del corpo, che chiede recupero.

Ritrovare un equilibrio tra doveri e piaceri è fondamentale per il vostro benessere.

3️⃣ - Pesci. Le vostre giornate sono spesso caotiche perché tendete a rimandare, ma ora riuscite finalmente a gestire meglio il tempo. Chi ha iniziato da poco una conoscenza può approfondire il legame attraverso conversazioni intense e sincere. Le coppie consolidate vivono momenti di forte complicità e condivisione. Entro il venerdì riuscite a liberarvi di un peso emotivo che vi portavate dietro da tempo, ritrovando sollievo.

2️⃣ - Sagittario. Il fine settimana è ricco di entusiasmo e voglia di fare. Vi sentite più leggeri, ottimisti e pronti a dedicarvi a ciò che amate davvero. Dopo un periodo complicato, riuscite finalmente a rimettere insieme i pezzi e a guardare avanti con fiducia.

Arrivano notizie interessanti che richiedono attenzione. In amore cresce la passione e il desiderio di vivere emozioni intense.

1️⃣ - Ariete. Riuscite finalmente a liberarvi da molte incombenze e a concedervi il riposo che desideravate da tempo. Sentivate il bisogno di pensare un po’ a voi stessi, dopo settimane vissute sotto pressione. Anche la relazione di coppia ne beneficia, perché tornate più presenti e disponibili. Fate un passo verso il partner e sorprendete con un gesto spontaneo. Questo fine settimana vi aiuta a ritrovare energia e buonumore.