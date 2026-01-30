L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 febbraio 2026 è pronto a svelare le previsioni e la classifica dei prossimi sette giorni. In questo contesto la Bilancia gestisce con successo i rapporti professionali e privati, conquistando il primo posto grazie a una diplomazia fuori dal comune. Invece il Sagittario deve confrontarsi con scartoffie burocratiche e scadenze fiscali che richiedono un'attenzione particolare per evitare errori di distrazione. Infine il Leone deve mantenere il sangue freddo davanti a eventuali imprevisti a livello professionale, vista l'ultima posizione in classifica.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. La settimana richiede prudenza nella gestione delle energie. Alcune pratiche burocratiche arretrate richiedono la vostra attenzione immediata. Sul lavoro evitate di forzare i tempi su progetti ancora poco definiti. I rapporti familiari potrebbero subire tensioni per motivi economici o fiscali. Monitorate con cura le scadenze imminenti per evitare sanzioni. La voglia di evasione è forte ma le responsabilità domestiche restano prioritarie. Dedicatevi alla manutenzione della casa o dell'auto con pazienza. Nei sentimenti regna una calma piatta costruttiva. Piccoli gesti quotidiani aiuteranno a rafforzare il legame di coppia.

Evitate discussioni sterili con i vicini per futili motivi. Il dialogo resta lo strumento migliore per superare ogni piccola noia o incomprensione.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★★ martedì 3, giovedì 5 e sabato 7;

★★★ lunedì 2 febbraio;

★★ domenica 8 febbraio.

♉ Toro: voto 7. La stabilità economica resta il vostro obiettivo principale. Potrete consolidare il patrimonio con scelte mirate e investimenti sicuri. La vostra dedizione professionale viene finalmente notata dai piani alti. In famiglia si respira un'aria di rinnovamento molto positiva. Pianificate con cura eventuali lavori di ristrutturazione della dimora. Il lunedì si rivela ideale per chiudere contratti vantaggiosi.

Nei sentimenti la solidità prevale sulla passione passeggera. Godetevi momenti di autentica complicità con il partner. Ascoltate con maggiore attenzione le esigenze dei vostri figli. Non imponete visioni troppo rigide sulla gestione del tempo libero. Le finanze godono di buona salute grazie a una gestione attenta e lungimirante delle risorse.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 2 febbraio;

★★★★ mercoledì 4 e sabato 7;

★★★ giovedì 5 febbraio;

★★ venerdì 6 febbraio.

♊ Gemelli: voto 7. Un dialogo convinto e bene impostato certamente risolve ogni malinteso professionale. Supererete brillantemente alcuni intoppi legati alla tecnologia domestica.

Mercoledì è il momento perfetto per avanzare nuove proposte. Cercate alleanze strategiche per i vostri progetti futuri. Nelle relazioni affettive serve maggiore concretezza e meno sogni effimeri. Non trascurate le radici del rapporto per inseguire distrazioni. Le finanze sono stabili nonostante qualche tassa imprevista. Gestite con rigore il budget verso il fine settimana. Il vostro ruolo sociale sarà fondamentale per mediare tra amici in conflitto. Riportate l'armonia nel gruppo con la vostra consueta simpatia. La settimana vi vede protagonisti capaci di risolvere ogni problema pratico con estrema grinta e rapidità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 4 febbraio;

★★★★ lunedì 2 e venerdì 6;

★★★ sabato 7 febbraio;

★★ domenica 8 febbraio.

♋ Cancro: voto 7.

La serenità domestica vi aiuta a ritrovare l'equilibrio perduto. La costanza lavorativa permette di chiudere incarichi molto complessi. Domenica 8 novembre sarà una giornata memorabile per gli affetti. Riunite i vostri cari per discutere di progetti immobiliari futuri. I single potrebbero fare incontri interessanti durante le commissioni quotidiane. La gestione del denaro resta prudente e molto oculata. Mettete da parte i risparmi per un viaggio desiderato. Evitate di chiudervi troppo nei vostri pensieri a inizio settimana. Le piccole frizioni lavorative non devono rovinare l'intesa con il partner. Siate aperti al dialogo e meno suscettibili davanti alle critiche. Le questioni fiscali procedono senza intoppi regalando una ritrovata tranquillità interiore.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 8 novembre;

★★★★ giovedì 5 e sabato 7;

★★★ martedì 3 febbraio;

★★ lunedì 2 febbraio.

♌ Leone: voto 5. La pazienza sarà la vostra virtù principale questa settimana. Imprevisti professionali rallentano la corsa verso i vostri obiettivi. Mantenete il sangue freddo per non rovinare rapporti importanti. Evitate risposte brusche dettate dallo stress del momento. In famiglia riemergono vecchie questioni legate a spartizioni patrimoniali. Adottate un approccio diplomatico per evitare scontri frontali. Il giovedì si prospetta faticoso e ricco di tensioni. Non sfogate la frustrazione con acquisti impulsivi o inutili.

Concentratevi sulla risoluzione di piccoli problemi pratici in casa. Ritagliatevi momenti di solitudine per ricaricare le vostre pile. Aspettate momenti migliori per rilanciare le vostre grandi ambizioni personali o professionali.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 2 febbraio;

★★★★ martedì 3, mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 febbraio;

★★ giovedì 5 febbraio.

♍ Vergine: voto 9. Trionfate su ogni fronte con una precisione impeccabile. Gestirete con successo anche le situazioni burocratiche più intricate. Grazie al transito della Luna nel segno, martedì 3 febbraio avrete la lucidità necessaria per chiudere ogni accordo. Risolvete pendenze fiscali che sembravano ormai insormontabili.

Il vostro operato professionale riceve stima e nuovi consensi. In amore la chiarezza favorisce la stabilità del rapporto. Realizzate finalmente sogni comuni rimasti troppo a lungo nel cassetto. Le finanze godono di un ottimo stato di salute generale. Pianificate investimenti a lungo termine con estrema tranquillità. La gestione della casa procede senza alcun tipo di intoppo. Vi sentirete sicuri e in pieno controllo della vostra vita quotidiana.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno martedì 3 febbraio (Luna in Vergine);

★★★★ lunedì 2, giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10.

La settimana si annuncia straordinaria sotto ogni profilo. Il picco di fortuna coinvolge tutti i settori della vita. Sfruttando la Luna nel segno, giovedì 5 febbraio risolverete brillantemente ogni questione legale. Le vostre proposte lavorative riceveranno consensi unanimi immediati. Si aprono strade per collaborazioni prestigiose e molto gratificanti. La vita di coppia brilla di una luce nuova e intensa. È il momento ideale per pianificare una convivenza futura. I rapporti con parenti e amici restano cordiali e solidi. Le finanze sono floride e permettono ampi margini di manovra. Gestite le spese domestiche con estrema serenità e fiducia. Concedetevi quello sfizio lussuoso che sognate da molto tempo.

L'armonia regna sovrana e vi regala una felicità autentica.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 5 febbraio (Luna in Bilancia);

★★★★ mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8.

♏ Scorpione: voto 8. Il periodo favorisce una ripresa professionale molto netta. Gestirete affari complessi con la vostra solita determinazione. Con il supporto della Luna nel segno, sabato 7 febbraio sbloccherete una situazione patrimoniale intricata. Arriveranno notizie positive riguardo a vecchi investimenti finanziari. In ambito sentimentale la passione si accende improvvisamente. I rapporti di lunga data vivranno una nuova giovinezza. I single faranno incontri magnetici e molto coinvolgenti.

La gestione della casa richiede attenzione solo durante il martedì. Le amicizie si confermano un pilastro fondamentale di sostegno. Riceverete consigli preziosi su come affrontare scadenze fiscali imminenti. La vostra capacità di analisi previene ogni possibile intoppo futuro. La settimana si chiude con successi concreti e gratificanti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 7 febbraio (Luna in Scorpione);

★★★★ martedì 3, mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★ lunedì 2 febbraio.

♐ Sagittario: voto 6. Vi aspetta una settimana di necessario assestamento generale. Calibrate bene le forze per evitare un eccessivo affaticamento. Sul lavoro le scadenze si accavallano in modo caotico.

Date priorità assoluta ai compiti burocratici più urgenti. La vita familiare richiede molta pazienza e tolleranza. Mercoledì potrebbero nascere malintesi sulla gestione dei figli. Rendete i vostri sogni più attinenti alla realtà attuale. Evitate delusioni future con una pianificazione più concreta. Le finanze restano stabili ma evitate ogni spesa folle. I viaggi e gli hobby costosi possono aspettare momenti migliori. Dedicate tempo al dialogo sincero con il vostro partner. Chiarite i dubbi per ritrovare la complicità necessaria nel quotidiano.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 2 e sabato 7;

★★★★ martedì 3, venerdì 6 e domenica 8;

★★★ giovedì 5 febbraio;

★★ mercoledì 4 febbraio.

♑ Capricorno: voto 6.

La settimana procede con un ritmo molto altalenante. Alternate fasi produttive a momenti di rallentamento forzato. Non fatevi prendere dall'ansia per i ritardi burocratici. Le risposte degli enti pubblici potrebbero tardare ancora. Martedì affronterete discussioni legate a tasse e tributi. La manutenzione dell'auto richiederà un esborso economico imprevisto. Il fine settimana promette finalmente un recupero significativo. Rilassatevi tra le mura domestiche con i vostri cari. Non siate troppo severi con voi stessi o con gli altri. Adottate un approccio più morbido nelle relazioni quotidiane. La gestione del risparmio resta la vostra priorità assoluta. Mantenete la rotta nonostante le piccole tempeste della settimana.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ venerdì 6 e sabato 7;

★★★★ lunedì 2, giovedì 5 e domenica 8;

★★★ mercoledì 4 febbraio;

★★ martedì 3 febbraio.

♒ Acquario: voto 6. Gestite con diplomazia i rapporti familiari più tesi. Esistono divergenze d'opinione sulla gestione della vostra casa. La routine lavorativa potrebbe apparire opprimente e noiosa. La costanza permetterà di chiudere incarichi burocratici fondamentali. Sabato 7 febbraio richiede la massima attenzione e cautela. Evitate discussioni con gli amici per motivi banali. Non prendete decisioni affrettate riguardo al vostro patrimonio. Nei sentimenti serve un piccolo cambiamento nelle abitudini comuni. Gestite le uscite finanziarie con estremo rigore e precisione. Non rimandate pagamenti importanti per evitare accumuli pericolosi. La calma resta la vostra migliore alleata nel quotidiano. Supererete questo periodo di transizione con la giusta riflessione.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 2, giovedì 5;

★★★★ martedì 3, mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★ domenica 8 febbraio;

★★ sabato 7 febbraio.

♓ Pesci: voto 8. Un momento magico avvolge la vostra intera settimana. Avrete intuizioni vincenti in ogni campo dell'esistenza. Con il transito di Mercurio nel segno, venerdì 6 febbraio la vostra comunicazione sarà imbattibile. Convincerete chiunque della validità dei vostri progetti attuali. In amore, secondo l'oroscopo settimanale, vivrete momenti di intensa e dolce tenerezza. I single incontreranno persone affini ai propri ideali. Il settore lavorativo beneficia di una rinnovata energia positiva. Sbloccherete pratiche burocratiche ferme da troppo tempo. La gestione finanziaria trae vantaggio da una visione chiara. Pianificate acquisti importanti per il benessere della famiglia. Approfittate di questo slancio per consolidare ogni legame caro. La settimana vi regala soddisfazioni durature e grande ottimismo.

La graduatoria settimanale con le stelle: