L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 annuncia il passaggio di Nettuno in Ariete. Per questo segno di Fuoco tale transito significa una potente evoluzione interiore e creativa, che porta i nativi del segno a guidare con saggezza la classifica settimanale. Invece l'Acquario vive una fase di transizione e si assesta esattamente in posizione mediana, concentrando le proprie energie nella gestione dei rapporti familiari e nella risoluzione di piccole pendenze domestiche. Infine il Sagittario deve affrontare con molta pazienza le sfide quotidiane per evitare tensioni, occupando purtroppo l'ultima posizione della graduatoria.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. Con Nettuno che entra nel vostro spazio zodiacale proprio lunedì, la vostra percezione del mondo cambia drasticamente. Sarete spinti a cercare significati più profondi in ogni relazione, portando una ventata di spiritualità anche nelle questioni materiali. Sul lavoro, la vostra creatività sarà l'arma vincente per superare la concorrenza, mentre nel privato riuscirete a risolvere vecchie pendenze legate a scartoffie burocratiche o tasse arretrate con una facilità sorprendente. In amore, il desiderio di evasione si sposa con la necessità di consolidare il legame con il partner attraverso progetti a lungo termine, come l'acquisto di una nuova casa.

Nonostante la stanchezza che potrebbe affiorare domenica, il bilancio settimanale è estremamente positivo. La vostra capacità di sognare in grande vi permetterà di trasformare piccoli desideri in realtà concrete entro la fine del mese.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 26 gennaio (Nettuno in Ariete);

★★★★★ martedì 27 e venerdì 30;

★★★★ mercoledì 28, giovedì 29 e sabato 31;

★★★ domenica 1^ febbraio.

♉ Toro: voto 6. Vi trovate in una posizione di attesa, dove la pazienza diventa la vostra risorsa principale per navigare tra le sfide quotidiane. Le giornate di lunedì e mercoledì sono perfette per rimettere ordine nelle finanze e consolidare il patrimonio familiare attraverso investimenti sicuri o risparmi oculati.

Tuttavia, il fine settimana richiede estrema cautela: sabato potrebbero emergere tensioni con il partner o con i figli a causa di visioni divergenti sulla gestione del tempo libero. Non lasciate che la testardaggine rovini l'atmosfera domestica. Sul fronte professionale, procedete con i piedi di piombo venerdì, evitando di firmare contratti importanti senza una consulenza adeguata. Anche se i progressi sembrano lenti, state costruendo basi solide per il futuro. Dedicate la domenica al relax totale, staccando il telefono per proteggere la vostra serenità mentale dai problemi del mondo esterno.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 26 e mercoledì 28;

★★★★ martedì 27, giovedì 29 e domenica 1;

★★★ venerdì 30 gennaio;

★★ sabato 31 gennaio.

♊ Gemelli: voto 10.

Siete i campioni di consensi in questa settimana scintillante. La Luna nel segno martedì vi regala un carisma magnetico che aprirà ogni porta, sia nel lavoro che nelle relazioni sociali. Sarete abilissimi nel comunicare le vostre idee, ottenendo il supporto di colleghi e superiori per quel progetto che vi sta tanto a cuore. In amore, la complicità è ai massimi storici: i single potrebbero fare un incontro folgorante durante un evento mondano sabato sera. La vostra curiosità vi porterà a esplorare nuovi interessi, magari legati a un viaggio o a un corso di formazione che sognavate da tempo. Nonostante l'agenda fitta di impegni, troverete il tempo per sistemare alcune questioni familiari rimaste in sospeso, portando armonia e gioia tra i vostri cari.

La fortuna vi assiste anche nei piccoli colpi di scena quotidiani, rendendovi invincibili.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 27 gennaio (Luna in Gemelli);

★★★★★ mercoledì 28, giovedì 29 e sabato 31;

★★★★ lunedì 26, venerdì 30 e domenica 1.

♋ Cancro: voto 9. Una settimana di grande spessore emotivo vi attende, con la Luna che giovedì illuminerà il vostro cammino rendendovi particolarmente intuitivi. Nel lavoro, saprete cogliere al volo le occasioni di guadagno, riuscendo a stabilizzare la situazione finanziaria anche a fronte di spese impreviste per la casa o l'automobile. Il rapporto di coppia vive una fase di magica intensità: la vostra capacità di ascolto sarà fondamentale per superare i timori del partner riguardo al futuro.

Le giornate di venerdì e domenica sono ideali per riunioni familiari o per trascorrere momenti di pace con i figli. Non lasciate che piccole ansie passeggere rovinino il vostro umore sabato; ricordate che avete tutte le risorse necessarie per affrontare qualsiasi sfida. La vostra sensibilità, unita a una nuova determinazione, vi permetterà di chiudere gennaio con una profonda sensazione di appagamento.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 29 gennaio (Luna in Cancro);

★★★★★ venerdì 30 e domenica 1;

★★★★ lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 e sabato 31.

♌ Leone: voto 8. Voi del Leone "ruggite" con forza, specialmente verso la fine della settimana quando la Luna entrerà trionfalmente nel segno.

Inizierete lunedì con una grinta invidiabile, pronti a scalare le gerarchie lavorative con coraggio e spirito d'iniziativa. Mercoledì potrebbe esserci un piccolo rallentamento dovuto a scartoffie burocratiche o a una scadenza fiscale che richiede attenzione immediata: mantenete il sangue freddo e risolverete tutto entro venerdì. In amore, il fine settimana promette scintille e grandi passioni; i cuori solitari avranno occasioni d'oro per rimettersi in gioco. La vostra generosità attirerà nuovi amici e confermerà la stima di quelli vecchi. Evitate però di essere troppo esigenti con chi vi circonda durante le ore centrali della settimana. Domenica sarà la giornata del trionfo personale, perfetta per celebrare un successo o semplicemente per godersi il meritato riposo in compagnia delle persone amate.

La valutazione della settimana:

Top del giorno domenica 1° febbraio (Luna in Leone);

★★★★★ lunedì 26 e sabato 31;

★★★★ martedì 27, giovedì 29 e venerdì 30;

★★★ mercoledì 28 gennaio.

♍ Vergine: voto 6. Settimana che richiede una gestione meticolosa delle vostre energie. Vi troverete immersi tra scartoffie burocratiche e scadenze fiscali che metteranno alla prova la vostra leggendaria precisione. Sebbene venerdì possa sembrare una giornata faticosa a causa di alcuni imprevisti professionali, riuscirete a portare a buon fine ogni compito grazie alla vostra dedizione. In amore, è il momento di affrontare con onestà i dubbi che vi tormentano: parlare apertamente con il partner vi aiuterà a ritrovare la bussola.

Martedì e domenica saranno le giornate più luminose, ottime per ricaricare le pile e dedicarsi alla cura della casa o a piccoli lavori di manutenzione. Nonostante il carico di responsabilità, la vostra stabilità economica non vacilla. Usate il weekend per riflettere sulle prossime mosse senza fretta, dando priorità al vostro equilibrio interiore e al dialogo sincero con gli amici più cari.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 27 e domenica 1;

★★★★ lunedì 26, mercoledì 28 e sabato 31;

★★★ giovedì 29 gennaio;

★★ venerdì 30 gennaio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Vi attende una settimana di alti e bassi, dove la ricerca dell'armonia sarà il vostro obiettivo principale.

Mercoledì si prospetta come la giornata più ostica, segnata da possibili malintesi in ambito lavorativo o ritardi burocratici che potrebbero innervosirvi. Tuttavia, l'oroscopo settimanale ricorda che la ruota gira a vostro favore a partire da venerdì, regalandovi un weekend vivace e ricco di opportunità sociali. In amore, cercate di non essere troppo indecisi: una scelta chiara renderà il rapporto più sereno e solido. Le finanze richiedono un monitoraggio attento, specialmente per quanto riguarda le spese domestiche o legate ai figli. La vostra capacità diplomatica sarà messa alla prova martedì, ma ne uscirete vincitori se saprete mediare tra le diverse esigenze familiari. Domenica sarà perfetta per una gita fuori porta o per un'attività che vi permetta di evadere dalla solita routine, rigenerando mente e spirito.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 30 e sabato 31;

★★★★ lunedì 26, giovedì 29 e domenica 1;

★★★ martedì 27 gennaio;

★★ mercoledì 28 gennaio.

♏ Scorpione: voto 6. La settimana parte con una carica esplosiva lunedì, permettendovi di affrontare con grinta una sfida professionale importante. Tuttavia, il cielo si fa più nuvoloso giovedì, quando potreste avvertire un calo di fiducia o dover gestire un imprevisto legato all'automobile o a un guasto in casa. Non lasciatevi scoraggiare: la vostra resilienza è proverbiale. In amore, evitate scenate di gelosia immotivate mercoledì e cercate invece di costruire un dialogo basato sulla fiducia reciproca. Le giornate di sabato e domenica saranno fondamentali per recuperare il terreno perduto e ritrovare l'intesa con il partner.

Per quanto riguarda il denaro, siate prudenti con gli investimenti rischiosi e controllate bene tutte le pendenze fiscali entro il fine settimana. La domenica si chiude in bellezza, regalandovi una profonda sensazione di pace e la consapevolezza di aver superato le tempeste con dignità.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 26 e domenica 1;

★★★★ martedì 27, venerdì 30 e sabato 31;

★★★ mercoledì 28 gennaio;

★★ giovedì 29 gennaio.

♐ Sagittario: voto 5. Vi trovate momentaneamente in coda alla classifica, ma questo non significa che mancheranno i momenti positivi. Mercoledì sarà la vostra giornata di riscossa, ideale per stringere nuove alleanze lavorative o per ricevere una buona notizia economica.

Tuttavia, il resto della settimana vi chiede di mantenere il sangue freddo davanti a eventuali imprevisti burocratici o tensioni familiari. Sabato evitate di agire d'impulso: il desiderio di fuga dalla routine potrebbe portarvi a fare acquisti superflui o a discutere aspramente con chi vi ama. In amore, è necessaria molta pazienza per gestire le piccole incomprensioni quotidiane; non chiudetevi a riccio ma cercate il confronto. Prendetevi cura dei vostri spazi privati e cercate di riposare di più venerdì. Anche se vi sentite sotto pressione, ricordate che questa è solo una fase di passaggio necessaria per fare chiarezza nei vostri obiettivi futuri.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ mercoledì 28 gennaio;

★★★★ lunedì 26, martedì 27, giovedì 29 e domenica 1;

★★★ venerdì 30 gennaio;

★★ sabato 31 gennaio.

♑ Capricorno: voto 7. Una settimana in crescita costante, che vi vede partire un po' a rilento lunedì per poi decollare verso il fine settimana. Le prime giornate saranno dedicate alla risoluzione di noiose questioni amministrative e scartoffie che non potete più rimandare. Da mercoledì l'energia cambia e vi sentirete pronti a prendere in mano le redini del vostro destino professionale con rinnovato vigore. Sabato è la vostra giornata "Top": un successo personale o una gratificazione economica vi regaleranno grande soddisfazione. In amore, la stabilità regna sovrana e potreste decidere di fare un investimento comune per migliorare il comfort domestico. Domenica è dedicata agli affetti più cari e al relax, lontano dalle preoccupazioni per il futuro. La vostra precisione impeccabile sarà notata e apprezzata da persone influenti, aprendovi la strada a nuove ed entusiasmanti opportunità per il mese di febbraio.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 31 gennaio;

★★★★★ venerdì 30 e domenica 1;

★★★★ mercoledì 28 e giovedì 29;

★★★ martedì 27 gennaio;

★★ lunedì 26 gennaio.

♒ Acquario: voto 7. Occupate una posizione centrale e solida, gestendo con successo i rapporti familiari e regalando nuova aria alla solita routine grazie a idee originali. Mercoledì sarete particolarmente brillanti, capaci di trovare soluzioni innovative a problemi che sembravano insormontabili, specialmente in ambito lavorativo. La vostra sete di libertà potrebbe però scontrarsi con alcuni obblighi domestici domenica, rendendovi un po' irrequieti: cercate di non scaricare lo stress sulle persone care. In amore, il dialogo è fluido durante le giornate centrali della settimana, ideale per pianificare un viaggio o un cambiamento in casa. Per quanto riguarda il denaro, siate cauti con le spese dettate dall'umore sabato. Nel complesso, la settimana scorre via senza troppi scossoni, permettendovi di consolidare quanto costruito finora e di guardare alle sfide future con un pizzico di ottimismo in più e molta consapevolezza.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 28 gennaio;

★★★★★ martedì 27 e giovedì 29;

★★★★ lunedì 26 e venerdì 30;

★★★ sabato 31 gennaio;

★★ domenica 1° febbraio.

♓ Pesci: voto 7. Nonostante la posizione numerica in classifica, vivete un momento magico, perfetto per nutrire i vostri sogni e la vostra creatività. Dopo un inizio settimana un po' faticoso con lunedì e martedì, dove la confusione potrebbe regnare sovrana, il cielo si schiarisce da giovedì in poi. Venerdì sarà la vostra giornata di gloria: un'intuizione profonda vi guiderà verso la scelta giusta in ambito affettivo o professionale. In amore, la tenerezza è protagonista e vi permetterà di superare ogni piccola crisi con un abbraccio sincero. Sabato è la giornata ideale per stare con gli amici o per dedicarvi a un'attività artistica che vi appassiona. Le finanze sono in una fase di stabilizzazione, ma evitate di trascurare scadenze burocratiche lunedì. La vostra capacità di adattamento e la vostra dolcezza saranno i vostri punti di forza, permettendovi di chiudere la settimana con il cuore pieno di speranza e nuovi progetti da realizzare.

La graduatoria settimanale con le stelle: