L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio si prevede interessante a livello astrologico, con il transito del Sole in Acquario. Ad aggiudicarsi il punteggio più alto, con 6 stelline, è il Gemelli, mentre la Bilancia ottiene solo 2 punti. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana 19-25 gennaio 2026

⭐⭐Bilancia. La settimana si apre in modo piuttosto caotico e disordinato, con la sensazione di avere troppe cose in testa e poche certezze tra le mani. Vi state interrogando sul vostro futuro e sulle scelte fatte finora, ma tornare indietro non serve: ciò che conta è decidere come muovervi adesso.

Alcune amicizie mostrano il loro vero volto e sarà necessario fare pulizia, anche se questo comporta un certo dispiacere. Sul piano professionale è importante seguire le vostre inclinazioni, senza vivere i sogni degli altri. In famiglia potrebbero emergere decisioni delicate che richiedono maturità. Cercate di non sovraccaricare il fisico e di rallentare quando ne sentite il bisogno.

⭐⭐⭐Ariete. Il fronte lavorativo o finanziario presenta qualche scossone che potrebbe mettervi alla prova. Le difficoltà, però, non arrivano per fermarvi, ma per rafforzarvi. Ogni ostacolo nasconde una lezione preziosa, utile per il vostro futuro. Una comunicazione o una notizia generale potrebbe chiarire alcune direzioni da prendere nei prossimi giorni.

Il corpo chiede più attenzione: curate l’alimentazione, il riposo e cercate di ridurre lo stress mentale. Se il sonno è agitato, significa che state trattenendo troppe tensioni. Non mollate ora, perché la vostra capacità di reagire farà la differenza.

⭐⭐⭐Acquario. L’amore vive una fase altalenante, fatta di incomprensioni e silenzi che pesano. Vi sentite poco valorizzati e questo influisce sull’umore generale. Anche la sfera economica appare stagnante e la paura di ricominciare da zero vi blocca. In famiglia la comunicazione non è fluida e questo aumenta il nervosismo. Nonostante tutto, la settimana offre momenti di distensione che vi aiutano a recuperare equilibrio. Trovate rifugio in ciò che vi nutre interiormente, come la musica, la lettura o una passeggiata rigenerante.

Un piccolo cambiamento quotidiano può migliorare molto il vostro stato d’animo.

⭐⭐⭐Scorpione. Gli impegni legati al lavoro o allo studio si intrecciano con questioni familiari che richiedono attenzione e prudenza. Vi sentite sotto pressione e poco sereni, come se tutto richiedesse uno sforzo eccessivo. È importante muovervi con cautela, soprattutto nelle questioni economiche: un affare apparentemente promettente potrebbe non andare come sperato. Qualcuno potrebbe chiedervi supporto, e questo può diventare un’occasione per rafforzare uno scambio reciproco. Non trascurate la casa e la salute, anche se la tentazione di rimandare è forte.

⭐⭐⭐⭐Leone. Arrivate da un periodo instabile che vi ha tolto entusiasmo e sicurezza.

È il momento di rimboccarvi le maniche e riprendere in mano la vostra direzione, senza aspettare che siano gli altri a farlo per voi. Nel lavoro serve lungimiranza e una buona dose di coraggio, ma senza esagerare con passi azzardati. In amore avvertite una distanza emotiva che va affrontata con dialogo sincero. Evitate discussioni sterili e concentratevi su ciò che vi fa stare bene. Prendervi cura del corpo vi aiuterà a recuperare energia e lucidità.

⭐⭐⭐⭐Toro. Le attese stanno per concludersi e finalmente iniziate a intravedere uno spiraglio di miglioramento. I sentimenti tornano a scaldarsi, ma restano alcune preoccupazioni legate alla sfera economica e familiare. Forse ci sono spese da affrontare o situazioni delicate che richiedono pazienza.

Procedete per gradi e non abbiate paura di chiedere aiuto. Anche lo studio o gli esami possono mettervi alla prova, ma con disciplina riuscirete a superare ogni ostacolo. Il benessere fisico resta centrale: più vi prendete cura di voi, più riuscite a vedere chiaro.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. Siete persone determinate, ma spesso tendete a sottovalutarvi. La settimana invita a ristabilire equilibrio e a valutare possibili cambiamenti senza stravolgimenti improvvisi. In amore c’è qualche incertezza, soprattutto se state vivendo un sentimento non del tutto corrisposto. Concentrarvi su voi stessi vi renderà più forti e sicuri. Nel lavoro o nello studio potrebbero esserci tensioni e un forte desiderio di evasione, ma la collaborazione con gli altri sarà fondamentale per ottenere risultati.

La salute migliora e chi ha vissuto un periodo difficile ritrova gradualmente energia.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Vi attendono giornate tiepide, che invitano a una profonda revisione interiore. Un’esperienza passata vi ha segnati più di quanto ammettiate, ma ora è il momento di compiere un passo di maturità. In amore è fondamentale essere chiari: non promettete ciò che non siete pronti a mantenere. Il lavoro richiede impegno e riduce il tempo libero, con il rischio di trascurare affetti e benessere personale. Non fate tutto da soli e delegate quando potete. Il fine settimana sarà ideale per recuperare energie.

⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. La settimana è ricca di riflessioni utili e porta risultati positivi in ambito professionale e relazionale.

Alcuni di voi si sono sentiti limitati o costretti a rallentare, ma ora arriva una fase di sblocco che permette di riprendere slancio. In amore è importante non avere fretta e rispettare i tempi giusti. In famiglia si respira un clima collaborativo e sereno. Sul lavoro si intravede una ripresa che premia chi ha resistito e fatto scelte ponderate. Una soddisfazione personale vi darà nuova fiducia.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Dopo un avvio lento, la settimana segna una ripresa graduale ma concreta. È il momento di trovare un equilibrio tra doveri e vita privata, senza sacrificarvi oltre misura. Avete dato molto per sostenere chi amate, ma ora è importante pensare anche a voi stessi. Le difficoltà economiche non spariscono subito, ma iniziate a vedere una via d’uscita.

Allenate la mente con attività stimolanti e non accontentatevi in amore: meritare non significa pretendere troppo, ma scegliere con consapevolezza. Evitate di farvi influenzare da giudizi esterni.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. L’energia torna a scorrere con forza e vi sentite finalmente pronti a rimettervi in movimento. Le situazioni che sembravano bloccate iniziano a sbloccarsi, sia in famiglia che nel lavoro. Le nuove conoscenze sono favorite, ma è bene procedere con cautela e non fidarsi subito delle apparenze. Chi vive una relazione stabile scoprirà nuovi aspetti del partner, mentre altri riflettono su progetti familiari da costruire con più sicurezza. Attenzione alle spese e ai rincari: organizzazione e prudenza sono fondamentali.

Attività rilassanti vi aiutano a mantenere l’equilibrio.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. La settimana vi regala slancio, chiarezza e buone notizie. Le giornate saranno piene e stimolanti, con risposte attese da tempo che finalmente arrivano. In amore si riaccende la passione e tornano i progetti condivisi. Anche il lavoro offre soddisfazioni, con risultati concreti e possibilità di crescita. Vi sentite meglio anche dal punto di vista fisico, ed è importante approfittarne senza esagerare. Evitate di caricarvi di troppe responsabilità e valutate con attenzione nuove iniziative personali. Il vostro impegno viene riconosciuto.