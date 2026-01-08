Secondo l'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 il Toro è insopportabile, i Gemelli sono meno determinati e il Sagittario può essere vivace.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single sono pronti per approfondire un nuovo rapporto di amicizia. Chi fa parte di una coppia è più originale del passato. Con grande ambizione è possibile affrontare la sfera professionale.

Toro: chi cerca l'amore può diventare insopportabile. In una situazione complessa serve molta più calma del previsto.

Chi lavora in proprio può iniziare una nuova collaborazione.

Gemelli: è possibile non dire la verità e questo può creare alcuni problemi con la famiglia. I cuori solitari sono meno determinati del previsto. Delle ottime intuizioni sono presenti sull'ambito lavorativo.

Cancro: una persona conosciuta di recente può creare molta curiosità. In questo momento è fondamentale ascoltare i consigli di persone più esperte. Alcuni malesseri di stagione possono comparire durante la settimana.

Leone: è possibile essere disinteressati ad alcune situazioni. Qualcuno può cercare di ostacolare chi è solo da tempo. Sulla sfera professionale ci sono delle preoccupazioni da affrontare.

Vergine: in una questione di famiglia è possibile trovare una soluzione.

Chi cerca l'amore può affrontare una splendida settimana. Un affare vantaggioso di lavoro può essere concluso velocemente.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è probabile rimandare una decisione importante. Chi fa parte di una coppia è innamorato follemente del partner. L'ambito lavorativo può essere rallentato a causa di alcune tensioni.

Scorpione: una questione delicata può essere affrontata dalla relazione amorosa. Durante la settimana è presente molta più ironia del solito. Finalmente chi lavora in proprio è molto lucido.

Sagittario: chi è solo da troppo tempo è abbastanza vivace. Dei momenti molto belli possono essere vissuti con la persona amata. Sul lavoro su può trovare un accordo davvero soddisfacente.

Capricorno: chi ha una relazione ha un caldo romanticismo per il partner. Sono probabili alcune novità interessanti in famiglia. Chi lavora nel commercio può ricevere dei consigli preziosi.

Acquario: dei rapporti piacevoli possono essere iniziati improvvisamente. Alcune discussioni sono più utili del previsto. Lo sport e gli hobby non vanno mai trascurati.

Pesci: i cuori solitari sono attratti da una persona. Finalmente la sfera sentimentale può muoversi contemporaneamente Il campo lavorativo può vivere un periodo abbastanza altalenante.