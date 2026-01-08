Venerdì 9 gennaio segna ufficialmente il ritorno alla normalità. Le luci natalizie si spengono, i panettoni finiscono e tocca rimettersi in carreggiata. Il Sagittario apre questa giornata con un entusiasmo contagioso, pronto a trasformare ogni ostacolo in trampolino. L'Ariete dovrà fare i conti con un po' di stanchezza post-feste, mentre la Vergine ritrova quella voglia di organizzare tutto che la contraddistingue. Per i Pesci si apre uno spiraglio romantico inaspettato.

L'oroscopo di venerdì 9 gennaio: Leone carismatico, Scorpione alle prese con tensioni da gestire

12° Ariete: Venerdì un po' sottotono, inutile negarlo. Le feste vi hanno prosciugato e oggi l'energia latita. Sul lavoro fate il minimo indispensabile, non è giornata per strafare. In amore meglio non sollevare questioni spinose, rimandate a quando sarete più lucidi. Una passeggiata vi aiuterà a scaricare quella tensione accumulata.

11° Cancro: Gli sbalzi d'umore vi giocano brutti scherzi oggi. Finite le feste, sentite quel vuoto tipico del "e adesso?". In famiglia qualche piccola incomprensione potrebbe infastidirvi più del dovuto. Prendetevi del tempo per voi, magari cucinando qualcosa di comfort.

Le finanze richiedono attenzione: controllate gli estratti conto post-natalizi.

10° Toro: Giornata riflessiva. Vi rendete conto che alcune abitudini delle feste andrebbero abbandonate, ma la vostra natura testarda vi frena. Sul lavoro procedete col pilota automatico. In amore il partner potrebbe sembrarvi distante, ma forse siete voi a essere troppo chiusi. Concedetevi una cena leggera stasera.

9° Scorpione: Tensioni in agguato. Qualcuno al lavoro potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e la vostra natura vendicativa si fa sentire. Trattenetevi, non ne vale la pena. In amore la gelosia rischia di rovinare momenti altrimenti piacevoli. Lo stress si accumula: trovate uno sfogo sano prima del weekend.

8° Capricorno: L'ambizione c'è, ma oggi i risultati tardano. Non scoraggiatevi, è solo venerdì e la settimana è stata lunga. Sul fronte sentimentale mostrate i vostri sentimenti con piccoli gesti concreti, le parole non sono il vostro forte. Attenzione alla schiena se state troppo seduti.

7° Acquario: Vi sentite un po' fuori dal mondo oggi. La voglia di cambiamento c'è, ma non sapete da dove iniziare. Una conversazione con un amico potrebbe darvi spunti interessanti. In amore cercate spazi di indipendenza senza ferire chi vi sta accanto. Buona serata per sperimentare qualcosa di nuovo, anche solo una ricetta diversa.

6° Bilancia: Cercate armonia ma il mondo sembra remarvi contro. Una decisione lavorativa rimandata torna a bussare: stavolta affrontatela.

In amore evitate di scappare dai confronti, a volte chiarire fa bene. Il fisico chiede movimento, una camminata veloce farà miracoli per il vostro umore.

5° Pesci: Venerdì con sfumature romantiche. Qualcuno potrebbe sorprendervi con un messaggio inaspettato. Attenzione però a non idealizzare troppo: restate coi piedi per terra. Sul lavoro la vostra empatia vi aiuta a risolvere una situazione delicata. Serata perfetta per un film che vi faccia sognare.

4° Vergine: Finalmente si torna all'ordine. Le feste vi hanno destabilizzato e oggi rimettete tutto a posto, dalla scrivania alla mente. Sul lavoro la vostra precisione viene notata. In amore siete un po' esigenti, ma il partner apprezza la vostra coerenza.

Ottimo momento per riprendere buone abitudini alimentari.

3° Gemelli: La comunicazione è il vostro superpotere oggi. Una chiacchierata apparentemente casuale potrebbe aprire porte inaspettate. Sul lavoro le idee fluiscono e qualcuno prende nota. In amore ritrovate quella leggerezza che vi era mancata nelle ultime settimane. Mente attivissima: non dimenticate di staccare ogni tanto.

2° Leone: Il carisma splende anche in questo venerdì di gennaio. Al lavoro catturate l'attenzione senza sforzo e potreste ricevere una proposta interessante. In amore siete generosi e il partner se ne accorge. Fisicamente vi sentite forti, ma non ignorate quel piccolo fastidio che trascinate da giorni. Weekend in arrivo: pianificate qualcosa di speciale.

1° Sagittario: Primo posto meritatissimo! L'ottimismo vi travolge e contagia chi vi sta intorno. Finite le feste, voi siete già proiettati verso nuove avventure. Sul lavoro un progetto che sembrava fermo riparte grazie alla vostra spinta. In amore cercate qualcuno che condivida la vostra voglia di esplorare, e oggi potreste trovarlo. Le finanze sorridono a chi osa, e voi sapete osare bene. Godetevi questo venerdì: è tutto vostro.