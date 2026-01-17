Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 19 al 25 gennaio 2026, il segno dei Gemelli incontra il Bagatto, arcano maggiore simbolo di inizio e versatilità. Il Bagatto è il mago che, con una mano sollevata verso il cielo e l’altra in direzione della terra, diventa ponte tra il mondo delle idee e la realtà tangibile. Sul suo tavolo sono disposti i quattro semi dei tarocchi: questo dettaglio riflette la capacità di attingere a ogni risorsa interiore. La carta, associata al potere della parola, della destrezza manuale e dell’adattabilità, rappresenta l’arte di riunire vari elementi per generare qualcosa di nuovo, illuminando il cammino verso la manifestazione delle proprie intenzioni attraverso l’azione creativa.

Ai Gemelli, il Bagatto offre una risonanza particolare. Segno d’aria per eccellenza, dotato di mente vivace, curiosa e pronta al cambiamento, questa settimana sarà occasione per sperimentare nuovi modi di comunicare ed esprimersi. L’impulso del Bagatto amplifica la vostra innata inclinazione al dialogo e alla ricerca di stimoli intellettuali, alimentando quell’inquietudine che spesso si rivela motore di evoluzione. Ogni incontro, conversazione o suggestione sarà un seme potenziale per future opportunità, perché la vera magia, suggerita dall’arcano, nasce dalla capacità di cogliere le occasioni e trasformarle senza timore di muoversi in territori sconosciuti. L’oroscopo della settimana promette quindi una danza vivace tra intelligenza e iniziativa.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova un corrispettivo nella tradizione africana del sistema Ifá degli Yoruba, in cui Esù Elegbara è il mediatore fra gli umani e il mondo spirituale, maestro delle strade, protettore dei crocicchi e dell’eloquenza. Allo stesso modo, il Bagatto funge da mediatore geniale che permette il passaggio tra potenzialità e atto concreto, proprio come Elegbara facilita il movimento e l’apertura di nuove vie. Nel pensiero sciamanico siberiano lo sciamano è spesso visto come colui che manipola elementi, parole e oggetti per accedere a nuove dimensioni di realtà: un’arte che richiama il gesto di chi, come il Bagatto, sa scegliere lo strumento giusto al momento giusto.

In Cina la figura del Laozi, saggio fondatore del taoismo, incarna l’idea del sapiente che, attraverso l’equilibrio degli opposti e la forza della parola, trasforma la realtà rendendo il conoscitore artefice del proprio destino. Il parallelismo tra queste figure sottolinea in modo trasversale l’importanza della destrezza mentale e della creatività nelle diverse culture.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: esercitate l’arte della manifestazione

L’oroscopo dei tarocchi invita tutti i Gemelli a lasciarsi guidare dal Bagatto praticando l’arte della manifestazione dei propri pensieri e desideri. In questa settimana, ogni idea che affiora può diventare il seme di un progetto originale: dedicate tempo a scrivere, dialogare e sperimentare senza il timore di essere giudicati o di sbagliare.

Coltivate piccoli rituali creativi che vi aiutino a focalizzare le vostre intenzioni, anche solo appuntando sulle pagine di un diario ciò che intendete realizzare. Molte delle opportunità nasceranno dai rapporti con gli altri, quindi non sottovalutate il valore di ogni nuovo incontro o scambio di opinioni. Ricordate che il Bagatto insegna a usare la parola con chiarezza e a credere davvero nella forza trasformativa dell’inventiva: questa settimana le strade che attraverserete dipenderanno soprattutto da come saprete dirigere la vostra energia mentale e comunicativa.