Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana dal 19 al 25 gennaio gennaio 2026, i Leone sono accompagnati dall’arcano maggiore del Sole. Questa carta rappresenta il trionfo della luce sulle ombre, portando chiarezza, apertura e successo. Il Sole, nella tradizione esoterica, è simbolo di vitalità e forza creatrice, simboleggia il momento in cui ogni dubbio viene sciolto da una luce generosa e rinvigorente. Presenza di energia cosmica positiva, il Sole in un oroscopo irradia stimoli per perseguire i propri obiettivi personali con coraggio e grande sicurezza.

In questa settimana, il messaggio solare si mostra come invito a uscire dall’ombra e celebrare le proprie unicità con espressione generosa.

I Leone trovano nel Sole un riflesso potente della loro identità zodiacale. Il segno della fiamma interna e del carisma manifesta in questi giorni una vitalità rinnovata, rafforzata dall’approvazione silenziosa di questa carta. Guardare con ottimismo ai rapporti personali e abbracciare una prospettiva chiara e gioviale può agevolare i Leone nel raccogliere ciò che hanno seminato. Le energie a disposizione suggeriscono una settimana propizia per costruire nuove connessioni oppure per rinvigorire quelle esistenti, nella piena consapevolezza della propria luce.

Il Sole ricorda che, anche nei giorni più semplici, la chiarezza e la sincerità portano frutti durevoli, aprendo porte spesso celate dall’incertezza.

Parallelismi con altre culture

Nella cosmologia degli antichi Egizi, il Sole era incarnato dal dio Ra, emblema di vita e rinascita quotidiana. Ra percorreva il cielo su una barca d’oro, portando con sé la promessa di un nuovo inizio ogni giorno, una narrazione molto vicina al significato attribuito al Sole nei tarocchi. In Giappone, la dea Amaterasu rappresenta la sovranità della luce e dell’armonia sulla terra, narrata nei miti come la forza che, uscita dalla sua caverna, consente a ogni cosa di rifiorire sotto il suo sguardo benevolo. Anche nel simbolismo vedico, il Sole come Surya è celebrato ogni giorno all’alba nei rituali del Surya Namaskar, che rinnovano il patto energetico tra essere umano e cosmo, favorendo vitalità e chiarezza mentale.

Queste tradizioni confermano il valore universale attribuito alla luce solare come fonte di prosperità e di verità.

Consiglio delle stelle per gli Leone: celebrate la vostra unicità senza timore

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Leone di accogliere la benedizione del Sole come stimolo ad agire in modo autentico e generoso. Condividere con gli altri la propria energia positiva può rafforzare rapporti esistenti e favorire nuove alleanze, purché tutto sia guidato da sincerità e trasparenza. Lasciare che la propria luce interiore si esprima attraverso le azioni più piccole, come un gesto di gentilezza o la dedizione verso un’attività amata, contribuisce a creare armonia attorno a voi. Affrontare la settimana con un atteggiamento aperto e ottimista vi permetterà di superare anche le piccole difficoltà con uno spirito resiliente. Ricordate che ogni Leone brilla quando si concede di essere vero, e il Sole nei tarocchi è la conferma che la propria luce personale porta calore là dove ce n’è più bisogno.