Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 18 gennaio 2026, i Gemelli sono guidati dall’arcano maggiore del Bagatto, simbolo universale di creatività, abilità e inizio di nuovi percorsi. Questa carta rappresenta il potere della trasformazione e l’arte di saper cogliere le opportunità che affiorano. Il Bagatto, spesso identificato con il mago che manipola gli elementi sul tavolo, indica la capacità di unire pensiero e azione grazie all’ingegno. In molte tradizioni esoteriche, questa figura è portavoce di potenzialità nascoste pronte a emergere e di un talento naturale nell’adattarsi ai cambiamenti imprevisti della vita.

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Gemelli di lasciarsi trasportare dalle qualità del Bagatto, profondamente affini alla loro indole mutevole e dinamica. Il segno, notoriamente amante del dialogo e della sperimentazione, troverà oggi una rinnovata facilità nel comunicare, collegare idee e sorprenderne chi lo circonda. Gli strumenti simbolici sul tavolo del Bagatto richiamano la molteplicità delle risorse a disposizione dei Gemelli: pensiero brillante, parola arguta, manualità e curiosità. La giornata si apre così a iniziative fresche e a incontri inaspettati, dove la versatilità sarà la chiave per affrontare qualunque sfida.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura yoruba, il dio Eshù è il maestro delle strade e degli incroci, spirito della mediazione e del cambiamento, che mostra l’imprevedibilità del destino quando si ha il coraggio di rischiare.

Similmente, nella tradizione vedica indiana, la figura di Hanuman, il dio-scimmia, incarna la lealtà e l’ingegnosità, capace di superare ostacoli grazie all’astuzia e al potere della trasformazione. Nei miti celtici il personaggio di Lugh, considerato il polivalente per eccellenza, possedeva innumerevoli arti e si distingueva tra gli dèi per versatilità e inventiva, qualità in linea con quelle che pulsano oggi nel cuore dei Gemelli. Tali archetipi rivelano quanto il percorso del Bagatto sia trasversale e celebrato in molte civiltà: l’arte del fare, del comunicare, del sorprendere se stessi e gli altri resta valore universale.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: affidatevi all’arte della novità

L’oroscopo dei tarocchi indica che oggi per voi è importante coltivare il coraggio di tentare nuove strade, prendendo spunto dalla magia creativa del Bagatto. Dedicate del tempo a un’attività che mette alla prova la vostra abilità manuale o il desiderio di conoscenza, che si tratti di imparare qualcosa di nuovo o di risolvere un piccolo enigma quotidiano. La giornata si presta bene a regalarsi momenti di dialogo produttivo, a testare formule diverse per avvicinarvi agli altri o per presentare idee innovative in qualsiasi ambiente. Attingere con leggerezza e curiosità alle vostre risorse interiori arricchirà non solo ciò che fate, ma anche il modo in cui percepite l’energia del mondo intorno a voi. Seguite il ritmo ispirato dal Bagatto, lasciando che sia la creatività, e non l’abitudine, a guidare le vostre scelte.