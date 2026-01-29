Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, l'arcano maggiore del Bagatto domina la scena per gli Ariete. Il Bagatto, figura di inizio e di possibilità, simboleggia la potenza della volontà individuale e la capacità di dare concretezza ai progetti più arditi. Nei tarocchi, questo arcano siede al tavolo con gli strumenti della creazione: la coppa, la spada, il denaro e il bastone. Si tratta di una carta strettamente legata all’azione, all’inventiva e all’arte di trasformare l’idea astratta in realtà tangibile. Interpretare il proprio oroscopo attraverso il Bagatto significa riscoprire l’energia vitale necessaria per aprire nuovi sentieri, senza temere l’ignoto che si cela dietro ogni inizio.

Per il segno dell'Ariete, il Bagatto rappresenta perfettamente lo slancio pionieristico, tipico di chi non esita a cimentarsi in esperienze inedite. Gli Ariete, sorretti dall'impulso entusiasta e dal desiderio di affermarsi, potranno oggi concretizzare obiettivi rimasti sospesi o coltivare nuovi interessi che richiedono coraggio e spirito pratico. Viene favorito il pragmatismo, ma non mancherà uno spazio fertile per intuizioni brillanti che sorprendono gli stessi protagonisti. L'oroscopo suggerisce che ogni azione consapevole possa portare piccoli successi, aprendo spiragli su percorsi che richiedono ardore e determinazione, ma anche flessibilità nell’accogliere il cambiamento.

Parallelismi con altre culture

L'arcano del Bagatto, simbolo di risorse pronte all’uso e iniziativa personale, trova riscontro nella figura del trickster delle tradizioni nordamericane, come Coyote tra le popolazioni navajo. Coyote incarna l’arte di improvvisare soluzioni e il coraggio di rischiare oltre i confini conosciuti, proprio come il Bagatto manipola gli strumenti per reinventare la realtà. Nella cultura africana, il dio Eshù del sistema Ifá è il signore dei passaggi e dei nuovi inizi: egli apre i cammini e protegge chi intraprende nuove strade, mescolando ingegno e capacità di adattamento. Anche la tradizione cinese attribuisce a colui che detiene i quattro segni dell’Imperatore la capacità di unire il visibile e l’invisibile, analogamente al Bagatto che integra gli elementi principali della materia e dello spirito.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: sfruttate le risorse in vostro possesso

L'oroscopo dei tarocchi propone agli Ariete un'indicazione chiara: è giunto il tempo di agire con sicurezza usando i talenti già ben radicati nella propria personalità. Il Bagatto invita a non aspettare che si palesino condizioni ideali: ciò che occorre è già tra le mani, pronto per essere impiegato. Non temete di essere audaci se vi sentite chiamati a varcare soglie inedite o a proporre nuovi progetti, ma siate pronti anche a ricalibrare le strategie strada facendo. Ogni piccolo esperimento può portare insegnamenti preziosi, specialmente se nasce dalla volontà di esprimere il proprio potenziale. L’approccio migliore richiede inventiva, ma anche la capacità di restare umili di fronte agli imprevisti. Abbracciate la giornata senza eccessiva cautela, lasciando che la sinergia tra intuito e azione definisca la trama delle vostre possibilità.