Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, i Pesci sono guidati dall'arcano maggiore della Luna, una carta misteriosa e profonda che porta alla luce la dimensione dell'inconscio e dell'intuizione. La Luna rappresenta il velo tra il mondo visibile e quello invisibile, stimolando sogni e visioni capaci di rivelare verità nascoste. Questo arcano invita a esplorare l'oscurità con fiducia, accettando che l'ignoto non è sempre da temere, ma è una fonte potenziale di crescita interiore.

Per i Pesci, questa giornata è un'opportunità per abbracciare l'incertezza e dialogare con il proprio mondo interiore.

Sensibili per natura, i Pesci potrebbero sentirsi particolarmente attratti da riflessioni profonde. La Luna esorta a fidarsi del proprio istinto anziché delle apparenze, poiché il cuore potrebbe percepire verità che l'intelletto fatica a comprendere. Ciò che sembra confuso o ambiguo potrebbe rivelarsi una guida preziosa se ascoltato con pazienza e attenzione. Le emozioni, spesso considerate una debolezza, sono il catalizzatore che vi consentirà di connettervi a un livello più elevato di coscienza.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura degli Yoruba, il sistema di divinazione Ifá incorpora la lettura del destino e delle energie nascoste, simile al potere rivelatore della Luna. Questo sistema comprende miti e storie in cui gli orixá, divinità minori, aiutano gli esseri umani a scoprire il loro cammino interiore attraverso segni e simboli.

Anche nella tradizione buddista, l'importanza della meditazione e del sogno lucido rispecchia la capacità della Luna di far emergere verità sottili. Nei sistemi sciamanici delle culture native americane, il viaggio spirituale è spesso un viaggio interiore, simile alla navigazione attraverso la luce lunare, alla ricerca di risposte e guarigione. Questi esempi mostrano come culture diverse abbiano valorizzato il potere introspettivo simboleggiato dalla Luna nel mito e nella pratica.

Consiglio delle stelle per i Pesci: esplorate il vostro paesaggio interiore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce che oggi è il giorno ideale per i Pesci di dedicare tempo a se stessi e alla propria dimensione interiore.

Che si tratti di un diario meditativo o di una tranquilla passeggiata nella natura, cercate modi per sintonizzarvi con il vostro io più profondo. Questo esercizio vi aiuterà a chiarire i pensieri e le emozioni che altrimenti potrebbero sembrare confusi o oppressivi. La pratica del rilassamento e l'ascolto delle vostre intuizioni vi permetteranno di illuminare quelli che sono i vostri veri desideri e bisogni. Abbandonatevi al potere della Luna, vi guiderà attraverso l'oscurità verso nuove illuminazioni.