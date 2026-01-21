Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, il segno dell’Ariete si confronta con il Bagatto, l’arcano che apre la sequenza maggiore e incarna la capacità di iniziare, sperimentare e manifestare. Il Bagatto, raffigurato come un giovane davanti a un tavolo pieno di strumenti, rappresenta il momento in cui l’energia grezza prende forma e il potenziale si trasforma in azione. Nella simbologia dei tarocchi, egli è il mago artigiano che conosce la trasformazione, suggerisce che le mani possono modellare il destino e che le idee, se seguite con audacia, portano all’alba di una nuova serie di possibilità.

Oggi, questa carta guida l’oroscopo dell’Ariete nell’accogliere la propria iniziativa e creatività come doni preziosi.

Lo spirito d’intraprendenza che il Bagatto incarna si fonde perfettamente con la forza esplosiva degli Ariete. Il segno si distingue per la prontezza ad agire, la voglia di affrontare la vita frontalmente e la spinta perenne verso la realizzazione. L’oroscopo indica che oggi sarà una giornata dominata dall’entusiasmo degli inizi e dall’abilità di dare forma concreta alle intuizioni. I progetti nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero risplendere di una luce nuova grazie alla combinazione fra determinazione e fantasia portata da questo arcano maggiore. Il Bagatto sottolinea l’importanza di credere nelle proprie idee e di non lasciarsi bloccare dall’indecisione: una scintilla può accendere un fuoco duraturo, se seguita con coraggio.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto, col suo potere di trasformazione e creatività manuale, trova riecheggi nella figura del kutune shirka della tradizione Ainu, nell’isola di Hokkaido, dove l’artigiano che plasma le spade sacre è simbolo di rinnovamento e nascita di nuove possibilità. In India, la leggenda di Vishvakarman come divinità degli artigiani esprime la stessa spinta di genio creativo e padronanza degli elementi che il Bagatto porta nel cuore dell’oroscopo. Nel pensiero della mitologia norrena, il dio Loki, pur ambiguo, incarna l’abilità di introdurre nuove soluzioni e strade alternative, mostrando come la trasformazione possa cambiare il corso degli eventi. Questi parallelismi sottolineano il legame universale tra il margine dell’inizio e la conquista della realtà attraverso il talento e l’intraprendenza.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: manifestate le vostre idee con sicurezza

L’oroscopo suggerisce di trarre ispirazione dall’archetipo del Bagatto per dar vita a ciò che fino a ieri era solo pensiero o desiderio. Prendetevi una pausa per valutare quali progetti meritano la vostra energia e impegnatevi a dare loro una struttura, anche solo con piccoli passi concreti. La pratica quotidiana, unita a una mente pronta a cogliere l’ispirazione, potrà tradursi in risultati tangibili, portando soddisfazione e senso di padronanza. Che si tratti di un nuovo percorso professionale, un cambiamento nello stile di vita o un’idea accantonata da tempo, oggi è il momento propizio per iniziare. L’insegnamento del Bagatto nell’oroscopo odierno è: la magia dell’inizio è a portata di mano, basta credere nelle proprie capacità senza temere l’ignoto.