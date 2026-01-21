Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, lo Scorpione si incontra con la carta della Morte, l’arcano maggiore che più di ogni altro invita a una sincera riflessione sul significato profondo della rinascita. Contrariamente a ciò che le apparenze potrebbero suggerire, la Morte non parla di sventure o rotture irreparabili. Nel linguaggio simbolico dei tarocchi, questa carta incarna il passaggio necessario e virtuoso dal vecchio al nuovo, la metamorfosi che segue il ciclo naturale delle cose. Chi sa accogliere il suo messaggio, scopre la libertà che deriva dal lasciare andare ciò che non serve più: abitudini, legami o convinzioni che frenano il cammino.

Nel sentiero dello Scorpione, la carta della Morte rappresenta il fulcro della propria essenza metamorfica. È il segno zodiacale più affine a tutti i processi di trasformazione, capace di attraversare le ombre senza venirne sopraffatto. Oggi, l’oroscopo dei tarocchi indica una giornata in cui la capacità di rigenerazione sarà particolarmente accesa. Lo Scorpione sente sulla pelle la necessità di mutare pelle, di abbracciare il cambiamento come parte della natura ciclica dell’esistenza. Che si tratti di emozioni da superare, progetti ormai conclusi o relazioni che hanno perso significato, questa energia invita a fare spazio, con coraggio, al nuovo che preme alle porte dell’anima.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura egizia, la figura di Osiride incarna perfettamente il potere trasformativo della Morte nei tarocchi. Osiride, signore dell’Oltretomba, non rappresenta la fine definitiva ma la promessa di un nuovo ciclo di fertilità e abbondanza, proprio come le annuali piene del Nilo che rinnovavano la vita sulle sue rive. Anche nella visione buddista della rinascita, la mortalità non è un annullamento, bensì la condizione che permette il continuo divenire delle esistenze. Nei racconti della mitologia nordica, la figura della Fenice – pur provenendo dagli antichi persiani e successivamente adottata anche in Cina – è simbolo di resurrezione: solo attraverso il fuoco della dissoluzione può emergere qualcosa di più puro e potente.

Così come per lo Scorpione, il ciclo distruzione-rigenerazione è parte fondamentale del viaggio dell’anima.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete il cambiamento e lasciate andare

L’oroscopo dei tarocchi consiglia agli Scorpione di accogliere con rispetto e fiducia i processi di trasformazione presenti oggi. Pur essendo un arcano che può provocare timori, la carta della Morte invita a riconoscere ciò che deve essere concluso senza rimpianti. Lasciare andare richiede forza, ma solo togliendo ciò che è superfluo e ormai sterile si può favorire l’arrivo di nuove opportunità ed energie vitali. È il momento ideale per ripensare priorità e progetti, cercando di superare il timore dell’ignoto.

Lasciare spazio non significa rinunciare, ma predisporre la propria vita a una fioritura più consapevole. Oggi la trasformazione può assumere diverse forme: rinnovate il vostro spazio personale, ridefinite i vostri obiettivi, o semplicemente accogliete con grazia ciò che cambia intorno a voi, sapendo che ogni conclusione è preludio ad un nuovo inizio.