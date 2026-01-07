Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, i nativi dei Pesci sono guidati dal potente arcano del Mondo. Questa carta rappresenta il culmine di un ciclo, il raggiungimento di una visione globale e la realizzazione delle esperienze vissute. Simboleggia il completarsi di un viaggio spirituale e materiale e l’invito ad abbracciare la totalità dell’esistenza con apertura. Su questa carta, una figura danzante circondata dalla corona di alloro incarna la celebrazione della pienezza e del successo acquisito.

Per i Pesci, l’energia del Mondo risuona particolarmente bene con la loro natura empatica e sognante, offrendo un momento di profonda connessione con il senso dell’unità.

Essendo un segno mutevole, si ha spesso la sensazione di navigare tra diversi stati emotivi e situazioni. Oggi, il Mondo vi invita a sfruttare la sinergia tra spiritualità e realtà. Il vostro sguardo sul mondo, ricco di intuizione, potrà portare a delle intuizioni rivelatrici, accrescendo la sensazione di pace interiore che emerge quando ogni pezzo del puzzle trova il suo posto.

Parallelismi con altre culture

Nelle tradizioni africane, il concetto di unità e integrazione che il Mondo incarna può essere visto nel sistema di credenze Ifá dello Yoruba, che sottolinea l’armonia universale e la connessione tra gli individui e l'universo. Attraverso la consultazione dell'oracolo e la narrazione delle sue storie mitologiche, si cerca di comprendere il proprio posto nel cosmo.

In Cina, la fenice, un altro simbolo di rinascita e realizzazione, rappresenta il potere rigenerativo dell’universo che guida gli esseri umani verso nuovi inizi e la crescita personale. Anche nel mitologia greca, l’immagine della kosmos, l’ordine mondano dal caos, riecheggia l’idea del Mondo come rappresentazione della pienezza e dell'equilibrio dell’universo.

Consiglio delle stelle per i Pesci: cercate il vostro Mondo interiore

Affidandovi alla saggezza del Mondo, l'oroscopo dei tarocchi suggerisce di dedicare oggi del tempo per esplorare il vostro universo interiore. Potrebbero trovar beneficio nutrendo relazioni che portano una comprensione più profonda dell’esistenza e della vostra collocazione al suo interno.

Attività come la meditazione o la contemplazione possono consentirvi di comprendere meglio le connessioni che avete con gli altri e con il mondo. Esplorate le vostre aspirazioni e sogni passati, cercando modi per integrarli nella vostra realtà attuale. Siate aperti a nuove idee e permettetevi di abbracciare il completamento e la realizzazione come parte integrante del vostro viaggio esistenziale. Accettate che ogni esperienza, del passato e del presente, contribuisce al tutto che siete destinati a diventare.