Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 24 gennaio 2026, lo Scorpione si trova sotto l'influsso della carta della Morte. Nell'immaginario dei tarocchi, la Morte non rappresenta mai la fine biologica, quanto piuttosto il passaggio e il rinnovamento. Nell'iconografia più antica, la figura scheletrica reca in sé l'idea della necessità di lasciare andare il passato, affinché qualcosa di nuovo possa emergere. Il vero potere della Morte risiede nella sua capacità di trasformare, liberando dalle vecchie strutture e aprendo spazi inediti per la rinascita.

Per gli Scorpione questa giornata porta un invito netto: lasciarsi alle spalle ciò che limita, abbracciando il cuore pulsante della propria natura metamorfica. La tendenza innata del segno verso il profondo, verso le indagini interiori e la capacità di rigenerarsi dalle ceneri, trova nella Morte un’alleata preziosa. L'oroscopo suggerisce che, nei sentimenti come nelle ambizioni, oggi il vero coraggio consisterà nell’accettare il ciclo di chiusura e apertura che accompagna i grandi passaggi. Accogliere il cambiamento senza resistenza può diventare la chiave di un equilibrio superiore.

Parallelismi con altre culture

Nel mondo asiatico, il mito della fenice riveste un significato affine a quello espresso dalla carta della Morte.

In Cina, la fenice simboleggia la resurrezione e la fortuna dopo una fase di oscurità e distruzione. Similmente, nella cultura yoruba della Nigeria, il concetto di Ìkú non riguarda semplicemente la fine, ma include un senso di trasformazione, fondamentale per accedere a nuove fasi dell’esistenza. Anche nell’antico Egitto, la dea Iside si collega ai rituali di morte e rinascita, accompagnando le anime nel passaggio verso una nuova vita, dimostrando che il cambiamento non è mai sterile, ma sempre generativo di nuove possibilità. Queste visioni condividono l’idea che la cesura portata dalla "morte" sia uno stadio necessario per l’evoluzione dell’individuo e della comunità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione necessaria

L'oroscopo dei tarocchi indica che per gli Scorpione la giornata si colora di profondi mutamenti. Il suggerimento è di non opporsi alla corrente delle cose che stanno lasciando il proprio ciclo naturale. Lasciare andare con rispetto ciò che non serve più equivale a concedersi l'opportunità di ricostruire su fondamenta più solide e consapevoli. Prendetevi un tempo per riflettere sulle abitudini o sui rapporti che hanno perso la vitalità, magari simbolicamente con un piccolo rito di congedo. In questo modo, diventa possibile riconoscere nell’apparente vuoto la promessa di una nuova forza, perché solo abbracciando la trasformazione si apre la porta alla vera rinascita dello spirito scorpione. L'oroscopo auspica consapevolezza nel dirigere volontà e desideri verso orizzonti ancora sconosciuti, rinvigoriti da una libertà autentica.