Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 3 gennaio 2026, gli Acquario sono guidati dall'arcano maggiore del Matto, un simbolo di spontaneità, libertà e inizio di nuovi percorsi. Questa carta rappresenta l'audacia di fare un passo verso vie invisibili, suggerendo che la vera saggezza spesso risiede nell'abbracciare l'incertezza e avere fiducia nel viaggio. Il Matto, con il suo sacchetto sulle spalle, è un viaggiatore sereno pronto ad abbracciare l'ignoto con entusiasmo.

Per gli Acquario, la comparsa del Matto nel vostro oroscopo odierno segna un tempo di rinnovamento e aperture straordinarie.

La vostra inclinazione naturale a esplorare ciò che è diverso e avanguardista trova un'eco potente in questa carta. È un momento per lasciare alle spalle i vecchi schemi e avventurarsi con coraggio in nuovi territori, sia professionali che personali. La visione progressista che vi caratterizza sarà il vostro principale alleato, permettendovi di affrontare anche le situazioni più sconosciute con intraprendenza e ottimismo.

Parallelismi con altre culture

Nel mito del "saltatore di scogli" della tradizione maori, i giovani guerrieri dovevano dimostrare il loro coraggio lanciandosi da alti scogli, incarnando la stessa essenza di avventura e audacia che rappresenta il Matto. Similmente, in alcune leggende dei nativi americani, il coyote è visto come il trickster, colui che porta cambiamento e nuove possibilità, sfidando le convenzioni con spirito libero e giocoso.

In Asia, la figura del "monaco pazzo" o "santone errante" incarna la stessa forza interiore, una combinazione di saggezza e follia benefica che sfida lo status quo per illuminare nuovi sentieri. Anche nel sufi, la figura del derviscio danzante esprime la completa devozione al flusso della vita, un approccio che ricorda il cammino del Matto nella continua ricerca del divino in ogni passo erratico.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: seguite il cammino del Matto

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a infondere la vostra giornata con l'essenza del Matto. Osate intraprendere ciò che avete tralasciato, che si tratti di un progetto creativo, una nuova relazione o un viaggio interiore. Lasciate che la curiosità vi guidi senza temere il giudizio altrui.

Pratiche come l'improvvisazione artistica o la meditazione camminata possono aiutarvi a sviluppare una prospettiva più ampia e libera. Cogliete l'occasione per lasciare spazio alla nuova energia del Matto, ricordando che la vera scoperta avviene nell'autenticità dell'essere, senza vincoli al passato. Questo è il tempo per trasformare la vostra visione unica in una realtà vibrante e dinamica.