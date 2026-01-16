Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, i Pesci sono sotto il segno della Luna, arcano maggiore che racchiude il mistero delle emozioni e delle percezioni profonde. La Luna, nei tarocchi, rappresenta i territori dell'inconscio, le intuizioni sottili e le inquietudini che spesso restano celate sotto la superficie. Si tratta di una carta affascinante e ambigua, che invita chi la incontra ad abbandonare la razionalità assoluta per ascoltare i sussurri della propria voce interiore. In molte tradizioni esoteriche, la Luna rimanda a mondi sommersi e simbolici, in cui il confine tra realtà e fantasia diventa sfumato, creando spazi di trasformazione personale e artistica.

Per i Pesci, custodi di sensibilità raffinata e immaginazione fertile, la presenza della Luna nell’oroscopo dei tarocchi suggerisce una giornata dominata da emozioni mutevoli e sogni avvolgenti. Il legame tra questo segno e la sfera della fantasia trova nella Luna un alleato quasi naturale, capace di intensificare le percezioni e stimolare la creatività. Tuttavia, la Luna segnala anche la necessità di fare attenzione a illusioni e fraintendimenti: i Pesci oggi potrebbero percepire più del solito segnali ambigui da parte dell’ambiente circostante, o lasciarsi trasportare da suggestioni irreali. È un invito ad accettare l’incertezza come fonte di crescita anziché come elemento di smarrimento.

Parallelismi con altre culture

Il rapporto tra la Luna e il mistero si ritrova in molte culture del mondo, ognuna delle quali associa al nostro satellite simbolismi profondi. Nella mitologia azteca, la dea Coyolxauhqui veniva raffigurata con la falce lunare, rappresentando la ciclicità delle emozioni e il cambiamento perpetuo della psiche umana. In Africa occidentale, nel sistema Ifá praticato dal popolo Yoruba, la Luna è associata agli orisha Obàtálá ed Erinlé, figure spirituali che proteggono i sogni e le acque profonde, elementi che risuonano con la natura dei Pesci. Anche nella poesia persiana classica, la Luna è metafora di bellezza irraggiungibile e nostalgia, evocando il viaggio interiore che ogni essere umano compie alla ricerca della verità.

In Giappone, il culto della Luna piena, chiamato Tsukimi, invita lo spirito umano alla contemplazione della caducità e del silenzio, creando un ponte tra percezione e intuizione come suggerito dall’arcano maggiore della Luna nei tarocchi.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: ascoltate la voce velata dell’intuizione

L’oroscopo dei tarocchi di oggi pone l’accento sull’importanza di affidarsi ai segnali sottili che animano la vostra giornata, senza però cedere all’irrequietezza dell’incertezza. Prendetevi del tempo per allontanarvi dal brusio esterno, magari attraverso una passeggiata nei pressi dell’acqua o la pratica della scrittura automatica, lasciando che le parole fluiscano senza censura.

Fermarsi ad osservare i propri sogni, annotando ricordi e immagini che affiorano anche solo per un istante, può condurre a nuove forme di consapevolezza. La Luna insegna che, al di là delle ombre e delle apparenze, ogni emozione custodisce un valore nascosto. Siate gentili verso le vostre sensibilità, permettendo loro di guidarvi verso intuizioni preziose e, a tratti, sorprendenti.