L'oroscopo di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, per il segno Leone trova la propria radice nella saggezza popolare della Smorfia napoletana, che assegna il numero 5 a 'a mano, la mano. Questo simbolo sprigiona la forza dell’azione, del lavoro, della creazione e della protezione. Nella tradizione partenopea, la mano non è solo strumento del quotidiano ma anche veicolo per scacciare le sventure, attraverso gesti apotropaici come il noto cornetto o le dita a corna, che fanno parte del tessuto stesso della superstizione e della speranza.

Il Leone, segno legato al comando, al calore, al cuore, trova nel simbolo della mano una convergenza perfetta: entrambi rappresentano la capacità di lasciare il segno nel mondo, di dirigere, di sorreggere gli altri e di proteggere chi è più fragile.

L’oroscopo della Smorfia napoletana evidenzia che oggi, più che mai, ogni gesto ha un significato che va ben oltre l’apparenza. Ogni stretta di mano, carezza o atto pratico diventa veicolo di energia e di fiducia. L’approccio concreto e risoluto del Leone si intreccia con la tradizione napoletana in un gioco di riflessi che trasforma l’atto più semplice in una dichiarazione di presenza e autorevolezza.

Parallelismi con altre culture: la mano come simbolo universale

La forza evocata dal numero 5 della Smorfia napoletana trova corrispondenza in tante culture. In Medio Oriente, la mano di Fatima, chiamata anche Hamsa, è simbolo potente di protezione, prosperità e benedizione: le donne la indossano e la appendono alle porte per tenere lontano il malocchio e favorire la buona sorte.

Simile funzione ha la mano di Miriam nella tradizione ebraica, mentre nei rituali africani la mano viene spesso impiegata per salutare, benedire o proteggere dalle energie negative. In India, i gesti delle mani, chiamati mudra, ricoprono un ruolo centrale sia nella danza classica che nelle pratiche spirituali: ogni posizione riflette un’intenzione, un pensiero, un’energia che si manifesta nel mondo.

Nei paesi dell’Africa occidentale, la stretta di mano non è mai un semplice gesto formale, ma un rito che sancisce amicizie, alleanze e persino la fine di antichi dissapori. In Cina, il palmo aperto è simbolo di sincerità e accoglienza. In tutte queste culture, come nella saggezza partenopea, la mano è veicolo di influenza, energia, cambiamento: dal disegno degli hamsa appese agli stipiti ai gigli di carta piegati durante le cerimonie, la mano crea ponti tra le comunità e tiene viva la memoria degli antenati.

Il Leone, in questa prospettiva, può riconoscersi facilmente nel ruolo di colui che “orienta” e ispira, proprio come la mano che guida o benedice secondo le varie tradizioni mondiali. L’oroscopo della Smorfia napoletana sottolinea che la connessione tra il simbolo della mano e il potere del gesto è una costante nella storia dell’umanità.

Consiglio delle stelle per il Leone: plasmarvi attraverso l’azione consapevole

Il suggerimento che proviene dall’incontro tra la Smorfia napoletana e il temperamento del Leone è di riconoscere il valore dei gesti quotidiani. Ogni volta che si agisce, si lasciano impronte non solo nello spazio ma anche nella memoria degli altri. La vostra capacità di risolutezza e generosità può diventare fonte d’ispirazione, purché i movimenti siano orientati da consapevolezza e sincerità.

Oggi è importante ponderare ogni azione, rivalutare ogni compito, anche il più semplice, come un’opportunità per manifestare energia positiva e lasciare un segno.

Il valore simbolico della mano, in questo oroscopo della Smorfia napoletana, suggerisce di comprendere maggiormente il peso degli abbracci, delle pacche sulle spalle, delle strette di mano sincere. Non sottovalutate l’impatto di un gesto gentile o di una presa di posizione ferma: come nella tradizione di Fatima o nei rituali indiani, le mani possono essere scudi contro la negatività ma anche ponti verso nuovi incontri. Con un atteggiamento vigile e cuore saldo, il Leone oggi può realmente cambiare il corso delle cose, offrendo guide sicure e ricevendo, a sua volta, importanti segni di stima e affetto. Per il Leone il mantra è questo: “Ogni mano che si protende può essere seme di coraggio, pace e conquista per il mondo che vi circonda.”